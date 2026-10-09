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c'est un mal nécessaire et Trump à absolument raison la dessus.Perdre les usines et l'outil de production c'est perdre la matière grise qui conçoit ces appareils quelques années plus tards.La voiture électrique est une belle preuve qui n'ont rien à envier au "premium allemand" lors de ma dernière visite en visite je n'ai croisé quasi aucune allemande, que des marques locale et l'intérieur fait très premium et qualitatif, je pense apprendre peu de chose aux lecteur en disant cela...La nouveauté en revanche c'est que c'est plus en Europe mais en chine ou je trouve désormais les meilleurs ingénieur diesel au monde. Les derniers moteurs essence et diesel chinois ont réussie l'exploit dêtre plus qualitatif que ce qu'on trouve sur le marché européen. Je vous invite à voir le Weichai WP13, un diesel de 12,5 litres pour poids lourds, Weichai a annoncé avoir atteint un rendement thermique de base de 53,09 % sur un moteur diesel.Et il me semble que les dernières voitures française comme la twingo sont conçu en chineLe smartphone est un belle exemple aussi, j'ai un oppo find x9 ultra, l'iphone ou le google pixel ou le dernier samsung galaxy ultra font de la peine niveau qualité photo. Les écrans de chez BOE n'ont rien à envier a samsung, quand au soc, le xiaomi XRING O3 n'a rien à envier a qualcomm ou aux puces apple.