Intel doit lancer ses premières cartes graphiques dédiées d'ici à 2020 . On vient de trouver quelques détails sur les cartes qui arriveront dans la dernière version des pilotes graphiques de la marque. Quatre cartes ont ainsi été dévoilées : une iDG1 à basse consommation (iDG1LPDEV), trois iDG2 à plus haute consommation (iDG2HP128, iDG2HP256, iDG2HP512).Si Intel continue ses dénominations précédentes, le modèle le plus puissant disposera de cinq cent douze unités d'exécution (EU), que l'on peut rapprocher des cœurs CUDA de NVIDIA ou des processeurs de flux d'AMD. Comparer les chiffres entre constructeurs n'a pas beaucoup de sens : une NVIDIA GeForce GTX 570 avait quatre cent quatre-vingt cœurs CUDA, mais approximativement la même performance qu'une ATI HD 6970, avec pourtant mille cinq cent trente-six processeurs de flux.Le même pilote a inclus une série d'autres processeurs de douzième génération, mais cette fois-ci intégrés aux CPU d'Intel :Source : forum AnandTech