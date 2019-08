Jingmei JM9271 : un GPU chinois comparable à une GTX 1080 Bientôt un quatrième grand acteur sur le marché des cartes graphiques grand public ? 0PARTAGES 5 0 La Chine se rapproche de plus en plus du niveau des États-Unis dans les semi-conducteurs :



En 2014, la société chinoise a lancé son Jingmei JM5400. Son niveau de fiabilité est tel qu'il a été approuvé pour une utilisation dans des avions militaires (malgré une performance bien en retrait pour 2014). Pour le moment, la société vend des Jingmei JM7200, qui marquent déjà un tournant : en performance, ce GPU se compare à une NVIDIA GT 640, une carte bas de gamme de 2012. Par contre, en consommation électrique, le JM7200 est bien plus intéressant : il ne consomme que 10 W, par rapport à 50 W pour la GT 640. Une bonne partie est due à l'utilisation de processus de fabrication plus modernes, mais pas uniquement.



Dans deux ans, on devrait voir un nouveau tournant, avec le JM9271. Ce processeur devrait se comparer à une GTX 1080, un modèle d'il y a deux ans (c'est-à-dire un retard de quatre ans en termes de performance). La lithographie n'est toujours pas à la pointe actuellement, puisque Jingjia utilisera un processus en 28 nm, une technologie de 2010 (NVIDIA emploie un processus en 16 nm, déployé depuis 2014). Cependant, la firme chinoise implémente un bus PCIe 4.0 et utilise de la mémoire HBM. L'efficacité énergétique n'est toujours pas à la pointe, vu que leur puce est prévue pour 200 W (par rapport à 180 W pour une GTX 1080). Le JM9271 devrait être leur première puce entièrement programmable, sans cœur dédié à un type particulier de nuanceur.





L'industrie chinoise marque donc toujours un temps de retard non négligeable, mais ce n'est pas inattendu pour un acteur relativement récent sur le marché. Aux dernières nouvelles, Intel n'envisage pas non plus d'entrer en compétition directe avec les derniers modèles du très haut de gamme des deux concurrents historiques, ATI/AMD et NVIDIA.



Source : Look out Nvidia and AMD… Chinese GPU maker has a GTX 1080-level card in development