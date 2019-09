Avec la dégradation des relations commerciales entre Washington et Pékin et l’ajout de Huawei à la liste noire de l’administration Trump , une décision qui contraint les entreprises américaines à ne plus faire affaire avec le géant chinois des télécoms sauf autorisation spéciale, certains ont pu s’interroger sur le devenir du partenariat entre Microsoft et Huawei, notamment la place que Huawei accorderait par la suite à Windows dans ses produits.Huawei s’est préparé à cette situation en développant ses propres systèmes d’exploitation alternatifs à Android et probablement à Windows 10. Les prochaines générations de smartphones de la marque, par exemple, pourraient faire l’impasse sur les applications et services populaires de Google , tels que Maps, YouTube et Google Play, et être alimentées par un nouvel OS mobile maison baptisé HarmonyOS Jusqu’à lors, tous les PC portables Huawei étaient livrés avec Windows OS. Mais le mystère planait toujours sur la nature du système d’exploitation que la marque choisirait pour ses futurs appareils (PC portables et tablettes 2-en-1) compatibles Windows, même s’il y avait fort à parier que cette alternative serait une distribution Linux personnalisée.Le géant chinois vient peut-être de révéler sa stratégie et d’apporter les éclaircissements attendus. Il a commencé à vendre des PC portables livrés avec Linux plutôt que Windows 10 dans sa boutique en ligne. Huawei aurait opté pour la distribution Linux Deepin basée sur Debian et développée par une société chinoise.Pour le moment, trois modèles de PC portables Linux sont exposés à côté des versions Windows sur le magasin en ligne du fabricant chinois. Deux des modèles Linux proposés coutent quelques dizaines de dollars de moins que leurs équivalents Windows (les MateBook 13 et 14). La différence de prix est en revanche moins perceptible entre le MateBook X Pro version Linux et sa variante Windows.Quelle que soit votre position vis-à-vis de Linux et de l’open source en général, il est difficle de nier que la majorité des utilisateurs de PC sont sous Windows, même si les machines livrées par défaut avec Windows coutent en général plus cher que leurs équivalents livrés avec une distribution basée sur Linux. Pour Huawei, ce serait probablement courir un risque inutile que d’essayer de s’affranchir trop vite de sa dépendance vis-à-vis de Microsoft en évinçant Windows de son catalogue dédié aux PC portables : cela pourrait considérablement nuire à l’attractivité de ses futurs ordinateurs portables. Huawei n’a fait aucune commentaire concernant ce mouvement.Source : VMall Que pensez-vous de cette initiative de Huawei et de la tarification des PC portables Linux de la marque ?