AMD dégaine ses nouveaux CPU de bureau Ryzen Pro 3000 qui offrent un chiffrement complet de la RAM Et ciblent le marché des entreprises et celui des professionnels 0PARTAGES 4 0 En juillet dernier, AMD a lancé ses processeurs de bureau Ryzen de 3e génération (alias Ryzen 3000), des CPU portant le nom de code Mattise, ainsi qu’une nouvelle plateforme architecturée autour d’un nouveau chipset (X570) pour leur support optimal. Ces nouvelles puces sont basées sur l’architecture x86 Zen 2 introduite lors de la





Pour rappel, Zen 2 tire parti de la technologie de gravure en 7 nm de TSMC et permet à AMD de faire un bond de géant en passant directement du 12 nm au 7 nm. AMD a promis, à travers Zen 2, une augmentation de l’IPC de 15 % environ par rapport à Zen + ainsi qu’un débit deux fois supérieur à celui offert par Zen, grâce notamment au support du PCIe Gen 4.0, à un pipeline d’exécution entièrement redessiné, à un cache plus volumineux, à l’accroissement de la bande passante et à l’amélioration des algorithmes de pre-fetching. La nouvelle architecture CPU du fondeur américain inclut également des optimisations matérielles en matière de sécurité pour renforcer la protection des processeurs de la marque contre les nombreuses failles matérielles découvertes au cours des derniers mois, même si ses processeurs restent largement moins affectés que ceux de la concurrence. AMD avait déjà un support logiciel solide en matière de sécurité et ce dernier aurait encore été amélioré par le biais de plusieurs atténuations logicielles de bas niveau.





Plus récemment, la firme de Sunnyvale a lancé ses nouveaux processeurs de bureau Ryzen Pro 3000 qui mettent un peu plus en avant la sécurité. Ils s’adressent avant tout aux professionnels ainsi qu’aux entreprises. Ces puces dérivant de l’offre Ryzen 3000 grand public du fondeur américain promettent de simplifier l’administration des parcs de PC et bénéficient de fonctionnalités supplémentaires liées à la sécurité : notamment de la technologie AMD Secure, le chiffrement en temps réel de la mémoire (TSME), le support de fTPM (TPM 2.0) pour le chiffrement et la validation matérielle d’une machine.





AMD a introduit huit nouveaux processeurs Ryzen Pro 3000, avec un TDP compris entre 35 W (pour les modèles GE ciblant les économies d’énergie) et 65 W (pour les autres modèles). Cette nouvelle série inclut un CPU Athlon dual core, quatre CPU quad core (deux Ryzen 3 et deux Ryzen 5), un CPU hexa core Ryzen 5, un CPU octa core Ryzen 7 et un CPU Ryzen 9 avec douze cœurs. Ces processeurs bénéficient tous de l’implémentation de la technologie SMT autorisant un l’exécution d’un nombre de threads deux fois supérieurs au nombre de cœurs physiques embarqués. AMD met en avant le fait que ces nouvelles déclinaisons profitent de la technologie AMD Memory Guard – apparemment un équivalent de la technologie AMD SME retrouvé sur la gamme de puces EPYC – qui ferait défaut aux CPU Ryzen 3000 grand public. Parmi les nouveaux venus, on trouve cinq APU et trois autres puces ne disposent pas d’aucun circuit graphique intégré (iGPU). Le vaisseau amiral de cette série est le Ryzen 9 Pro 3900.





Les processeurs x86 de bureau de cette série sont censés concurrencer ceux de la gamme de vPro du géant Intel. Ils ne sont pas disponibles à l’achat pour les utilisateurs finaux. Seuls les grands fabricants (OEM) qui conçoivent et assemblent eux-mêmes leurs systèmes personnalisés ont accès aux CPU de la gamme Ryzen Pro. Lenovo et HP devraient être les premiers à déployer des machines embarquant ces nouveaux Ryzen Pro 3000.



L’écurie des rouges affirme à ce propos : « AMD dispose d’un ensemble de technologies de sécurité pour les terminaux finaux conçues pour protéger les données sensibles. Il comprend trois éléments principaux : l’architecture du processeur AMD implémente des fonctions de sécurité au niveau de la conception pour aider à réduire les risques liés aux vulnérabilités matérielles. Deuxièmement, AMD Memory Guard fournit un chiffrement en temps réel de la mémoire système pour aider à protéger contre les attaques physiques. Enfin, un puissant processeur dédié à la sécurité et intégré sur la puce établit une base de confiance matérielle afin d’aider à protéger la confidentialité et l’intégrité des données. Qu’il s’agisse de virtualisation ou de démarrage, de DRM ou de TPM, les capacités de notre solution multicouche robuste permettent de minimiser les vecteurs d’attaque disponibles pour les agents malveillants ».





L’arrivée sur le marché des processeurs x86 de la série Ryzen 3000, avec le Ryzen 7 3900X en tête de liste en attendant



De rapports datant du mois d'aout dernier sur les parts de marché et les revenus générés par les processeurs AMD Ryzen et Intel Core fournis par Mindfactory et les sites Danawa Research et BCN Ranking montrent que la préférence des acheteurs finaux de composants informatiques au détail, en particulier sur les marchés allemands et asiatiques,



Les statistiques de Mindfactory, le plus grand point de vente au détail en Allemagne, pour le mois de juillet montraient que l'écurie des rouges a vendu 79 % de tous les processeurs x86 grand public écoulés au cours de cette courte période, contre 21 % pour Intel. Toujours d’après le site, le CPU le plus vendu chez AMD en juillet 2019 était le Ryzen 7 3700X. Les ventes de ce seul processeur n’étaient pas loin d’égaler les ventes de l’ensemble de la gamme de processeurs d’Intel (environ 80 % de ce qu’Intel a écoulé).





D’autres réactions en provenance d’Asie indiquent qu’AMD a aussi fortement progressé de ce côté, en Corée du Sud et au Japon notamment. Selon ces rapports, AMD fait désormais presque jeu égal avec Intel au Japon avec une part de marché de 47 % alors qu’au début de 2018, la part d’AMD n’était que de 18 % au Japon. De plus, l’écurie des rouges a enregistré une croissance significative de ses livraisons de processeurs x86 dans le circuit de distribution de l’espace OEM pour les PC et des ordinateurs portables préfabriqués. La société détient maintenant 14,7 % de ce marché. Cela semble dérisoire, mais il faut garder en mémoire que c’est plus du triple de la part de marché de 3,9 % que la société avait début 2018.





La même situation a pu être observée en Corée du Sud où des rapports ont signalé que les processeurs AMD ont attiré l’attention de 76,95 % des acheteurs potentiels, tandis que 23,05 % d’entre eux seulement étaient intéressés par la gamme Intel. Résultat : dès l’ouverture du marché, le 8 juillet 2019, les ventes de CPU AMD ont fait un bond de 48,72 %, contre 28,24 % un jour plus tôt. Cette tendance s’est poursuivie et le volume des processeurs AMD vendus a dépassé celui d’Intel en Corée du Sud après seulement deux jours (53,36 % pour AMD, contre 46,64 % pour Intel).





D'une manière générale, les processeurs de bureau Ryzen 3000 d'AMD se vendent apparemment comme des petits pains depuis leur sortie, même si on a pu noter un ralentissement ces dernières semaines, probablement à cause des ruptures de stock plutôt que d’une baisse de la demande. Toutefois, ce succès fulgurant a également son lot de répercussions négatives : les prix des modèles de puces Ryzen 3000 les plus demandés ont explosé (jusqu’à + 50 %) et l’augmentation de la taille de la file d’attente des acheteurs retardataires a causé l’allongement des délais de livraison. Est-ce que cette situation pourrait inciter les acheteurs de CPU potentiellement intéressés par les produits d'AMD, mais qui n'arrivent pas à se procurer les CPU Ryzen 3000 classiques, à se tourner vers les produits des OEM embarquant des CPU Ryzen Pro 3000 ?



En fin de compte, ces rapports suggèrent que de plus en plus de consommateurs remplacent leurs anciens processeurs de bureau ou leurs machines vieillissantes par de nouveaux processeurs ou systèmes basés sur les CPU Ryzen d'AMD qui sont plus avancés technologiquement (7 nm vs 14 nm++++), offrent de meilleures garanties en termes de sécurité et d’évolutivité ainsi que de meilleures performances thermiques et multitâches comparés aux puces x86 concurrentes d’Intel. L'offre CPU actuelle d'AMD semble redonner vie à un marché des PC de bureau qui était vraisemblablement au plus mal depuis de nombreuses années, peut-être à cause du manque de concurrence.



Avec ses Ryzen 9, Ryzen 7 et Ryzen 5, AMD dispose de sérieux atouts dans sa manche, notamment en termes de sécurité, de nombre de cœurs physiques / threads par rapport aux Core i9, Core i7 et Core i5 dIntel. Dans les applications réellement capables de tirer parti du potentiel de tous ces threads et cœurs, AMD sortirait probablement le plus souvent vainqueur, lors de duel face à une alternative de la concurrence, surtout si on tient compte des baisses de performance qui touche les CPU d’Intel une fois les solutions de mitigation les ciblant déployées.



