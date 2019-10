Le marché des PC traditionnels progresse au troisième trimestre et atteint les 70 millions d'unités vendues Malgré la guerre commerciale opposant les USA à la Chine 0PARTAGES 11 1 Les ventes mondiales de PC traditionnels, comprenant des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des stations de travail, ont atteint les 70,4 millions d'unités au troisième trimestre de 2019 (3T19), selon les résultats d'IDC. La demande dans le secteur commercial, conjuguée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, a pour effet de faire progresser le marché, entraînant un deuxième trimestre de croissance consécutif, les ventes ayant augmenté de 3% par rapport au troisième trimestre de 2018.



« Avec des tarifs plus élevés à l'horizon, les fabricants de PC ont de nouveau commencé à augmenter leurs stocks au cours du trimestre, mais le processus était un peu plus difficile, car de nombreux fournisseurs étaient confrontés à des contraintes d'approvisionnement, laissant à AMD plus de marge de progression », a déclaré Jitesh Ubrani, research manager for IDC's Mobile Device Trackers. « Les tensions commerciales entraînent également des changements dans la chaîne d'approvisionnement, la plupart des fabricants d'ordinateurs portables étant désormais prêts à transférer leur production dans d'autres pays d'Asie, tels que Taiwan et le Vietnam ».



« La demande commerciale devrait s'accélérer à mesure que les entreprises effectuent le reste de leur migration vers Windows 10 », a ajouté Linn Huang, research vice president, Devices & Displays. « Le nombre de mois jusqu'à la date de fin de service (EOS) de Windows 7 peut être compté sur une main. À l'approche du 14 janvier 2020, le marché commercial devrait être en mesure de digérer l'inventaire supplémentaire au cours des prochains trimestres. Les contraintes sur les approvisionnements risquent de se faire sentir au cours des trimestres suivants, de sorte que les excès ne seront peut-être pas une mauvaise position lors des inventaires jusqu'à la fin de l'année ».



Faits marquants régionaux



Les ventes de PC traditionnels en Asie / Pacifique (hors Japon) ont enregistré une baisse d'une année sur l'autre mais le marché a dépassé les attentes. La demande de la rentrée scolaire a stimulé le marché de la consommation en Chine, tandis que les ventes en ligne et les préparatifs des fêtes de Diwali ont soutenu les ventes en Inde, deux des plus grands pays de la région ayant dépassé les prévisions précédentes. Parallèlement, le marché commercial en Chine a enregistré une baisse conforme aux attentes, impactée par les pressions macroéconomiques.



Le marché des PC traditionnels au Canada, qui se situe légèrement au-dessus des prévisions, a enregistré son 13ème trimestre de croissance consécutif. Le marché se solidifie de plus en plus, les cinq principaux fournisseurs capturant désormais plus de 85% de toutes les livraisons.



En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le marché des PC traditionnels a enregistré une croissance stable au 3T19, avec des performances relativement bonnes pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Un important portefeuille d’opérations en prévision de la transition en cours vers Windows 10 a continué de se traduire par une puissance commerciale, compensant la faiblesse du marché de la consommation et l’impact négatif global de la pénurie de composants.



Au Japon, les marchés commercial et grand public ont largement dépassé les prévisions, sous l'impulsion de la migration de Windows 10 et de l'augmentation de la taxe à la consommation. Les ventes commerciales ont établi un nouveau record du troisième trimestre, dépassant la marque établie en 2013, lorsque Windows XP EOS a créé un élan similaire sur le marché des ordinateurs commerciaux.



Le marché traditionnel des ordinateurs personnels en Amérique latine était tout à fait conforme aux prévisions de 4,1% en glissement annuel. Au cours de cette période, les livraisons de desktop ont été meilleures que prévu, principalement en raison du segment des grandes entreprises et des secteurs comme la banque, la vente au détail et la fabrication. Les livraisons d’ordinateurs portables ont également diminué au cours du trimestre en raison de la faiblesse du marché de la consommation et des retards dans certains contrats d’éducation.



Les États-Unis ont enregistré une faible croissance à un chiffre au troisième trimestre, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables enregistrant une croissance continue d'une année sur l'autre. La reprise des stocks a continué d'être soutenue par Windows 7 EOS et par les tensions persistantes dans la guerre commerciale avec la Chine. Comme la plupart des tarifs de la liste 4 ont été retardés jusqu'à la fin de l'année, les entrées de stock ont ​​été légèrement inférieures à celles du trimestre précédent. Aux États-Unis, selon une enquête récente, plus de 60% des entreprises ont transféré leurs ordinateurs sous Windows déployés de Windows 7 vers Windows 10. 13% d'entre eux prévoient de le faire avant la date limite EOS de Windows en janvier 2020.



Faits marquants en matière d'équipementiers



Près d'un ordinateur sur quatre livré au cours du trimestre provenait de Lenovo ou de l'une de ses filiales, la société ayant à nouveau réussi à occuper la première place sur le marché. La forte poussée de la société dans la zone EMEA et au Japon, alliée à une présence commerciale notable, a contribué à renforcer son leadership au cours du trimestre.



HP Inc. se classe juste derrière avec 16,8 millions d'ordinateurs livrés au cours du trimestre et constitue la croissance d'une année sur l'autre la plus rapide parmi les 5 plus grandes entreprises. La gamme d'ordinateurs portables de la société en particulier a été assez solide, avec une croissance de 10% d'une année sur l'autre, dépassant ainsi le taux global de 4% pour les ordinateurs portables.



Dell Technologies s'est classé au troisième rang avec 12,1 millions d'unités, soit une croissance de 5,3% par rapport à l'année précédente. Son solide portefeuille de produits centrés sur le commerce et ses activités de jeu très saines ont permis à la société de poursuivre sur sa lancée de croissance sur douze mois depuis le deuxième trimestre de 2016.



Apple a rafraîchi ses MacBook Air et Pro et a profité de la rentrée scolaire pour atteindre une croissance de 21% par rapport au 2T19. Dans l’ensemble, la société a encore du mal à maintenir une dynamique positive d’une année sur l’autre, car elle continue de faire face à des contraintes d’offre.



Le groupe Acer complète le top 5 tout en faisant face à la plus forte baisse parmi les 5 premiers. La pénurie de processeurs Intel a affecté la société, même si elle reste l'un des acteurs les plus forts dans les segments des jeux et des Chromebook.





Du côté de Gartner



Les ventes de PC ont légèrement augmenté, avec une croissance de 1,1% au troisième trimestre de 2019, selon les résultats de Gartner, Inc. Les ventes ont totalisé 68 millions d'unités au troisième trimestre de 2019, en hausse par rapport à 67 millions d'unités au troisième trimestre de 2018. .



« Le cycle d'actualisation de Windows 10 est resté le principal moteur de la croissance dans toutes les régions, bien que l'ampleur de l'impact varie en fonction des conditions du marché et du stade du cycle d'actualisation », a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal de la recherche chez Gartner. « Au Japon, par exemple, les livraisons d’ordinateurs personnels ont augmenté de 55% au troisième trimestre de 2019, sous l’effet du cycle de mise à jour de Windows 10 et d’un changement imminent de la taxe de vente. Cette forte croissance a contribué à la croissance du marché mondial des ordinateurs personnels ».



« Ni la pénurie de processeurs Intel ni la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n’ont eu un impact significatif sur les livraisons de PC au troisième trimestre de 2019. La pénurie de processeurs Intel a continué de s’atténuer et les tarifs américains sur les PC mobiles construits en Chine ont eu un impact minimale sur les livraisons d'ordinateurs personnels étant donné que la date d'augmentation potentielle des tarifs a été repoussée à décembre 2019 », a déclaré madame Kitagawa.



La pénurie de processeurs Intel a créé des opportunités pour les fournisseurs de processeurs alternatifs, à savoir AMD et Qualcomm, qui ont pu repositionner leurs processeurs sur le marché des ordinateurs où Intel est dominant. En collaborant avec Microsoft, Qualcomm a promu le « PC toujours connecté », doté de fonctionnalités LTE. Bien que ce segment n’ait pas décollé, la plupart des grands fournisseurs d’ordinateurs ont publié des ordinateurs portables dotés d’une antenne cellulaire intégrée. Microsoft devrait lancer prochainement un ordinateur portable compatible LTE.



Fournisseurs



Les principaux fournisseurs de PC ont amélioré leurs marges bénéficiaires de leur activité PC en raison de la baisse des prix des composants, notamment des mémoires DRAM et SSD, au cours des derniers trimestres. L’amélioration de la marge a renforcé les positions déjà significatives des trois principaux fournisseurs - Lenovo, HP Inc. et Dell. Les trois principaux fournisseurs, ainsi que le groupe Acer, ont également enregistré une croissance de leurs livraisons d'une année à l'autre au troisième trimestre de 2019.



Lenovo a conservé sa position de leader au troisième trimestre de 2019 avec une part de marché de 24,7% et une croissance de 5,8%. La société a connu une forte croissance au Japon, en Amérique latine et dans la zone EMEA. Au Japon, Lenovo a représenté 45% des expéditions, dans lesquelles Lenovo maintient trois marques: Lenovo, Fujitsu et NEC.



HP Inc. a connu son deuxième trimestre consécutif de croissance de ses livraisons d'une année à l'autre. Les livraisons d'ordinateurs de bureau ont été particulièrement importants pour HP en Asie / Pacifique et au Japon, en raison de la demande d'actualisation de Windows 10 dans les entreprises.



Dell a continué d'afficher une forte croissance des livraisons d'ordinateurs personnels au troisième trimestre de 2019, avec une croissance de 5,5%. Les livraisons d'ordinateurs de bureau dans le monde ont connu une croissance à deux chiffres et le Japon était un pays particulièrement puissant pour Dell, avec une croissance à trois chiffres par rapport à il y a un an.





Aperçu régional



Aux États-Unis, les ventes d’ordinateurs personnels ont totalisé 14,8 millions d’unités au troisième trimestre de 2019, en baisse de 0,3% par rapport au troisième trimestre de 2018. Bien que les ventes d’ordinateurs de bureau aient continué à progresser, les ventes d’ordinateurs portables ont enregistré un troisième trimestre de baisse consécutif. Une baisse séquentielle des livraisons d'ordinateurs de bureau a indiqué une demande de PC plus lente que prévue dans le secteur public, en particulier le gouvernement fédéral, ce qui pourrait être un signe de ralentissement du cycle d'actualisation de Windows 10.



Même avec 1,9% baisse des livraisons, HP Inc. a conservé la première place aux États-Unis dans la part de marché de 29,6%. Dell est resté dans la position n° 2 avec 26,7% de parts de marché.





Le marché des ordinateurs personnels dans la zone EMEA a progressé de 3% au troisième trimestre de 2019, avec des livraisons totalisant 19,4 millions d'unités. La demande en PC professionnels est restée forte dans la plupart des pays d’Europe occidentale, à l

’exception du Royaume-Uni, où la demande en PC est faible en raison des incertitudes entourant le Brexit. Les ordinateurs de bureau sont toujours un facteur de forme populaire parmi de nombreuses entreprises européennes. Les livraisons d’ordinateurs portables ont repris leur croissance après deux trimestres de recul.



Les livraisons de PC en Asie / Pacifique (hors Japon) ont diminué de 5,3% par rapport à l'année dernière. La faible demande de PC en Chine a été la principale cause de la baisse. Les dépenses du gouvernement et des consommateurs ont été resserrées en raison des incertitudes économiques. En outre, les gouvernements locaux chinois ont publié une politique non officielle selon laquelle les ordinateurs vendus aux gouvernements locaux doivent respecter la configuration des systèmes d'exploitation et des composants fabriqués en Chine. Cette politique obligeait les entreprises d’État à différer leurs achats d’ordinateurs.



