Microsoft et Warner Bros s'associent pour archiver le film original de Superman sur un disque de verre futuriste

Microsoft s'est associé à Warner Bros pour stocker une copie complète du film original de Superman datant de 1978 sur un dispositif en verre affichant les dimensions suivantes (75 x 75 x 75 x 2 mm). Le film choisi n'est peut-être pas anodin puisqu'on trouve dans les différents films de Superman des « cristaux de mémoire » qui sont utilisés pour le stockage des données. C'est le PDG de l'éditeur de Windows qui a présenté en personne ce nouveau périphérique de stockage lors de son intervention durant la conférence Ignite 2019 organisée par Redmond.





Ce dispositif en verre est fait à partir de quartz ordinaire et contient 75,6 GB de données. Microsoft a révélé l’avoir fait bouillir, cuire et gratter pour tester sa résistance. Le projet de recherche, Project Silica, est conçu pour le stockage et la préservation des données. La division de la firme de Redmond spécialisée dans la recherche en informatique, aussi connue sous le nom Microsoft Research, est au cœur de ce « nouveau dispositif de stockage à froid » en verre qui fait partie d’un gros investissement du groupe pour le développement d’une technologie de stockage qui à l’avenir pourrait être intégré à sa plateforme Azure.



La firme de Redmond a expliqué avoir eu recours à des lasers infrarouges pour encoder les données en « voxels », un équivalent tridimensionnel des pixels de nos écrans habituels. Les données sont stockées dans le verre et des algorithmes d’apprentissage machine peuvent décoder les motifs pour lire les données. La firme de Redmond est toujours en train de développer cette technologie et elle a publié récemment de nouveaux documents de recherche sur le projet Silica. Pour l’instant, le procédé développé par Microsoft est coûteux et complexe. Les chercheurs de la société essaient néanmoins de l’accélérer et de réduire les coûts impliqués.





C’est un défi qui pèse sur le stockage depuis des décennies. Les photos s’estompent avec le temps, les livres pourrissent, et même les CD et les disques durs ne sont pas les meilleurs endroits pour stocker nos souvenirs numériques. Des recherches ont tenté de s’attaquer à ce problème depuis au moins cinq ans, et Microsoft n’est certainement pas le premier à développer le stockage de disques de verre.



De précédentes études,



Le soutien affiché de Microsoft à cette technologie signifie que les entreprises pourraient prendre ce nouveau procédé de stockage au sérieux pour leur besoin les plus complexes. Signalons au passage que dans le cadre de sa stratégie de stockage permanent de ses actifs numériques et de sauvegarde durable des contenus numériques qu’elle produit l’entreprise de divertissement Warner Bros crée actuellement plusieurs copies de ces œuvres pour l’archivage, certaines en convertissant une copie numérique en film analogique et en la divisant en trois composantes de couleur pour transférer chacune sur des négatifs en noir et blanc qui ne s’estompent pas comme les films couleur.



Vicky Colf, directeur de la technologie chez Warner Bros a déclaré au sujet de cette technologie : « Si ça marche pour nous, nous croyons fermement que ce sera un avantage pour tous ceux qui veulent préserver et archiver du contenu ».



