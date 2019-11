MediaTek annonce le Dimensity 1000, son premier SoC avec 5G intégrée, et un partenariat avec Intel Pour développer des solutions 5G, notamment des modems, ciblant le marché des PC d'ici 2021 0PARTAGES 3 0 MediaTek est une entreprise taïwanaise de semi-conducteurs spécialisée dans l’ingénierie de circuits intégrés et de solutions basées sur l’architecture ARM qu’elle personnalise grâce à ses technologies en matière de multimédia, de communication sans fil, de localisation (GPS) et d’alimentation électrique. Ce fondeur fabless produit des SoCs, des puces et des microprocesseurs qu’on retrouve fréquemment dans des appareils bon marché (smartphones, tablettes, télévisions, routeurs objets connectés…).



MediaTek et Intel ont récemment annoncé l’établissement d’un partenariat pour le développement, la certification et le support de solutions 5G, notamment de modems 5G, qui pourraient équiper la prochaine génération de PC. L’accord entre les deux entreprises technologiques prévoit qu’Intel sera chargé de définir les spécifications d’une solution 5G qui sera développée et livrée par MediaTek, a priori une opération plus proche du semi-custom. Intel fournira également l’optimisation et la validation côté plateforme et sur les pilotes, et apportera son soutien en matière d’intégration de systèmes et de co-ingénierie.





À ce propos, Gregory Bryant, vice-président exécutif d’Intel et patron de la division Client Computing, a expliqué : « Nous avons l’ambition de créer les meilleurs ordinateurs du monde. La 5G va offrir un nouveau niveau d’informatique et de connectivité qui transformera la façon dont nous interagissons. Ce partenariat avec MediaTek réunit deux leaders de l’industrie avec une expertise approfondie en ingénierie, en intégration de systèmes et en connectivité pour offrir des expériences sur la prochaine génération d’ordinateurs ».



De son côté, Joe Chen, président de MediaTek, a déclaré : « Notre modem 5G pour PC, développé en partenariat avec Intel, est indispensable pour rendre la 5G accessible et disponible sur les plateformes domestiques et mobiles. La 5G ouvrira la prochaine ère de l’expérience PC, et travailler avec Intel, un leader de l’industrie de l’informatique, souligne l’expertise de MediaTek dans la conception de la technologie 5G pour les marchés mondiaux. Grâce à ce partenariat, les consommateurs pourront naviguer, streamer et jouer plus rapidement sur leur PC, mais nous attendons aussi d’eux qu’ils innovent avec la 5 G comme nous ne l’avions pas encore imaginé ».



Plus tôt cette année, la firme de Santa Clara



Les premières puces attendues en 2021 devraient dans un premier temps se focaliser sur le marché des ordinateurs portables. Dell et HP devraient figurer parmi les premiers équipementiers à proposer des ordinateurs portables équipés des solutions 5G mises au point par Intel et MediaTek. Les deux sociétés travaillent également avec l’entreprise Fibocom en vue du développement de modules M.2 optimisés pour l’intégration avec les plateformes clients d’Intel. Fibocom fournira la certification des opérateurs et le support réglementaire. Il conduira en outre les opérations liées à la fabrication, la vente et la distribution des modules 5G M.2.



MediaTek n’a pas toujours été vu comme un fournisseur de solutions haut de gamme, au contraire, la majeure partie des produits proposés par l’entreprise ciblaient surtout jusqu’à présent les segments d’entrée et de milieu de gamme. Ces solutions entraient généralement en concurrence directe avec les SoCs Snapdragon des séries 200, 400, 600 et 700 que produit Qualcomm. Ce partenariat permettra-t-il à MediaTek de réhausser son image auprès du grand public, en s'affichant comme une fournisseur fiable de SoC premium ?





Signalons au passage que plus tôt cette année, un rapport citant des sources médiatiques chinoises relayé par le site DigitalTrends a révélé que le géant Huawei pourrait se fournir en puce 5G auprès de MediaTek qui vient d’officialiser son premier SoC avec 5G intégrée baptisé Dimensity 1000. Ces puces pourraient éventuellement équiper certains smartphones de la marque chinoise dès l’an prochain et permettre à Huawei de contourner l’embargo initié à son encontre par l’administration Trump depuis plusieurs mois.



