La jeune pousse Jetcool propose une nouvelle approche pour le refroidissement de circuits semi-conducteurs. Ils ont appelé leur technique refroidissement microconvectif, à cause de l'utilisation de petits jets de liquide (qui éliminent la chaleur par convection, un mouvement induit par la chaleur). Ce système peut être intégré par-dessus un processeur ou bien directement dans la puce.





Au lieu d'étaler la chaleur sur une plus grande surface en espérant qu'elle finisse par se dissiper, cette solution utilise des jets de liquide à l'endroit précis où la chaleur est générée. Ces jets utilisent les normes industrielles actuelles pour le refroidissement liquide, notamment en termes de pression et de débit. Bien que récente, cette innovation est déjà au stade de prototype et la vente pourrait débuter l'année prochaine.



