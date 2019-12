Samsung se prépare à utiliser la microarchitecture RISC-V Dans ses processeurs pour l'automobile et la 5G 0PARTAGES 2 0 raiment le vent en poupe :

Source : raiment le vent en poupe : outre SiFive qui opère de plus en plus dans le domaine et Western Digital qui libère ses cœurs , voilà Samsung qui annonce utiliser les cœurs conçus par SiFive pour une série de ses prochaines puces. La première application sera dans la 5G, pour le traitement du signal des ondes millimétriques (la grande avancée de la 5G qui permettra d'augmenter fortement le débit proposé, à défaut d'une portée bien plus petite). Les premiers exemplaires de ces puces arriveront en 2020 dans les téléphones 5G haut de gamme de la marque.En sus, Samsung prévoit d'utiliser cette microarchitecture pour d'autres processeurs intégrés, notamment pour les opérations d' "intelligence artificielle" sur des images, pour la gestion de la sécurité et pour d'autres tâches de contrôle. À part pour les téléphones, Samsung prépare de tels processeurs pour l'automobile.Samsung a d'ailleurs récemment annoncé avoir commencé à produire des processeurs RISC-V pour des tests dès 2017, c'est-à-dire que l'entreprise travaille dessus depuis de nombreuses années et estime désormais arriver à un point où ils peuvent remplacer des conceptions ARM plus traditionnelles.Source : AnandTech