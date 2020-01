Le premier GPU discret d'Intel, construit pour les développeurs, Est conçu sous sa nouvelle architecture Xe 0PARTAGES 5 0 Intel prépare son offensive dans le domaine des cartes graphiques dédiées avec une nouvelle architecture Intel Xe, qui devrait permettre la création de cartes graphiques spécifiques. En attendant d'en savoir davantage dans les mois à venir sur les premiers GPU dédiés conçus par Intel via sa nouvelle architecture, le fabricant mondial de semi-conducteurs a, tout d'abord, dévoilé une carte autonome DG1 (Discrete Graphics 1) "véhicule de développement logiciel" qui permettra aux développeurs d'optimiser les applications pour le nouveau système graphique. Intel Xe présentée jeudi lors du CES 2020 devrait succéder à l'actuelle Gen11.



C'est la première carte graphique qu’Intel essaie une fois de plus de construire, après avoir laissé des rivaux comme Nvidia et AMD décider de l'avenir de ce composant clé de nos PC pendant de nombreuses années. Lors du salon consacré à l'innovation qui se déroule depuis le 7 janvier à Las Vegas Convention Center, la société a présenté les premières photos du Intel DG1, la première carte graphique discrète de la société. Intel n'a pas révélé de détails sur les performances de la carte, mais a montré qu'elle fonctionnait avec le jeu Warframe. La société a aussi noté que la carte est maintenant échantillonnée par les ISV (éditeurs de logiciels indépendants) du monde entier, pour permettre aux développeurs d'optimiser pour sa nouvelle architecture graphique.





Intel a confirmé que la Xe serait disponible en trois niveaux : Xe-LP, Xe-HP et Xe-HPC. Ces trois microarchitectures pour différentes charges de travail sont synonymes respectivement de basse consommation (pour les cartes graphiques grand public et mobiles destinées aux machines de jeu), de haute performance (pour les stations de travail et cartes graphiques haut de gamme destinées à la création de contenus) et de calcul haute performance (pour les serveurs de centres de données et les supercalculateurs).



La société a publié en février 1998 Intel740, ou i740, une unité de traitement graphique de 350 nm utilisant une interface AGP. En 2009, elle a annoncé l'arrêt du projet Larrabee, sur lequel ses ingénieurs planchaient depuis plusieurs années, et qui devait constituer la première incursion d’Intel dans le monde des solutions graphiques à destination du grand public, le but avoué étant bien entendu d'y concurrencer à la fois Nvidia mais également la division graphique d’AMD.



Intel n’a pas publié de chiffre lors de sa présentation, mais a confirmé que Xe arrivera avec des CPU Tiger Lake de 10 nanomètres plus tard cette année et doublera les performances graphiques par rapport à la génération actuelle d'Ice Lake. Le fabricant de processeurs a également promis des augmentations de performance à deux chiffres pour les CPU Tiger Lake et des améliorations "massives" de l'IA. À part cette information, la société n'a pas révélé de données supplémentaires sur la performance ou les spécifications de sa nouvelle carte graphique discrète.



Toutefois, le Intel DG1 devrait bien faire tourner les jeux à 1080p. Linus Tech Tips a retrouvé l'unité de démo d'Intel, un prototype de portable Compal avec le discret DG1 à l'intérieur, selon un post publié sur Twitter. Mais il a trouvé que la démo d'Intel faisait tourner Destiny 2 à une vitesse verrouillée de 60 fps à une résolution de 1080p. Ceci pourrait être une bonne barre minimale, mais cette information ne veut pas dire grand-chose par rapport à la performance réelle que pourrait avoir cette nouvelle carte.





Les GPU Xe supporteront le tuning dynamique, ce qui veut dire que les fabricants de PC peuvent créer des ordinateurs portables et des tablettes qui laissent automatiquement les graphiques tourner plus vite si le CPU n'est pas trop sollicité (en fonction de la chaleur et de la charge de travail) et vice versa. Mais c’est une chose que les nouvelles puces Ryzen et Radeon d'AMD font aussi bien avec une technologie appelée SmartShift. Même si vous vouliez le nouvel Intel DG1, vous ne pouvez pas en acheter une pour l’instant. Intel enverra uniquement un prototype aux développeurs de logiciels et aux partenaires pour qu'ils puissent s'assurer que leurs applications sont prêtes pour cette nouvelle génération de graphiques Intel.



Si Intel a annoncé des produits à venir avec moins de détails, le CES 2020 a été riche d’annonces chez AMD. En autres annonces, le groupe AMD a levé le voile sur la famille de cartes graphiques Radeon RX 5600, qui fait suite aux séries Radeon RX 5700 et RX 5500. La nouvelle famille de cartes comporte deux variantes, dont la Radeon RX 5600 avec 32 CU et 2048 SP et la Radeon RX 5600 XT avec 36 CU et 2304 SP.



Les deux cartes graphiques exploitent un GPU Navi 10 / RDNA gravé en 7 nm et sont proches de la famille Radeon RX 5700, également en Navi 10. AMD a également annoncé, pour sa Radeon RX 5600 XT, des performances jusqu'à 20 % supérieures dans les jeux AAA par rapport à la GeForce GTX 1660 Ti de Nvidia, et de l'ordre de 10 % sur les principaux titres esport. AMD a aussi profité du salon pour annoncer des déclinaisons mobiles de ses cartes graphiques avec notamment la Radeon RX 5600M, mais aussi une nouvelle Radeon RX 5700M.



En revenant à l’annonce d’Intel, même si elle n’a pas donné plus de précisions, au moins nous savons que les puces graphiques Xe sont entre les mains des développeurs, donc les applications devraient être prêtes quand elles arriveront enfin sur le marché. C’est aussi un pas important que fait Intel pour un retour sur ce marché.



