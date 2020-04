Le travail à domicile provoque une augmentation d'un tiers de la demande d'ordinateurs portables et de tablettes dans toute l'Europe, Selon IDC 9PARTAGES 6 0 Alors que de nombreux secteurs de l’économie traversent des situations difficiles à cause de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, le secteur des ordinateurs portables et tablettes est en croissance. Selon IDC, le comportement du marché des appareils informatiques personnels de travail de toute l’Europe au premier trimestre suggère que la demande d'ordinateurs portables et de tablettes a enregistré une hausse d’environ un tiers par rapport à la même période l’année. Selon IDC, ceci est dû aux mesures de confinement qui ont conduit les entreprises à équiper leurs employés pour qu'ils travaillent à domicile et les étudiants à s'organiser pour étudier à distance.



« Cela a conduit de nombreux détaillants et distributeurs d'Europe occidentale à se retrouver en rupture de stock », a déclaré Malini Paul, responsable de la recherche chez IDC EMEA. « La perturbation de la chaîne d'approvisionnement en Chine suite au confinement de Wuhan au cours du Nouvel An chinois a réduit les livraisons sur le marché européen d'environ 15 à 20 % au cours du premier trimestre. Plus de 90 % des PC portables et des tablettes importés en Europe sont fabriqués et assemblés en Chine ».



Selon Nikolina Jurisic, responsable de programme chez IDC EMEA, la demande de PC portable et de tablettes a également augmenté rapidement en Europe centrale et orientale pour les mêmes raisons liées au Covid-19. Pour M. Jurisic, cette forte demande enregistrée provenait à la fois de consommateurs et d'entreprises cherchant à acheter des ordinateurs pour leur personnel et comprenait des tablettes ainsi que des ordinateurs portables.



Un rapport sur le marché de PC portables pour l’Europe occidentale publié par CONTEXT plus tôt ce mois confirme cette tendance. Selon la société d'information sur le marché des technologies de l'information, la propagation accélérée de Covid-19 a provoqué une forte augmentation du nombre de consommateurs achetant des appareils pour travailler à domicile. La forte demande d'équipements de bureau à domicile dans la région a entraîné une augmentation des ventes d'ordinateurs portables de 51 % en glissement annuel, tandis que les PC de bureau ont augmenté de 9 %.



Selon le rapport de CONTEXT, cette croissance a été soutenue parles les ventes d'ordinateurs portables en Italie qui ont augmenté de 110 % au cours des trois premières semaines de mars. Viennent ensuite l'Espagne (+87 %), l'Autriche (+56 %), l'Allemagne (+52 %), la Pologne (+51%) et le Royaume-Uni (+50 %), selon CONTEXT.



« Alors que nous nous penchons sur le deuxième trimestre, nous constatons que le secteur de la production en Chine est largement remis sur pied, mais que la logistique internationale perturbée et la fermeture des frontières en Europe contribuent à allonger les délais de livraison », a déclaré M. Malini d’après IDC.

« Le problème s'est inversé », a déclaré M. Jurisic. « La question qui se pose maintenant pour le secteur est de savoir si la flambée de la demande que nous avons observée au premier trimestre se poursuivra au deuxième trimestre, alors que les entreprises vacillent et que beaucoup d'autres s'efforcent de conserver leurs liquidités », a-t-il ajouté.





Selon les prévisions actuelles d'IDC, le secteur des appareils informatiques personnels ne souffrira pas autant de la contraction rapide des performances économiques que de nombreux autres secteurs, car il est essentiel à la productivité de tant de travailleurs à domicile. Cependant, IDC s'attend à ce que de nombreuses commandes commerciales d'ordinateurs de bureau soient désormais reportées, car les entreprises économisent de l'argent, tout comme les appels d'offres gouvernementaux, car les dépenses de l'État sont axées sur la lutte contre le virus.



Selon Marie-Christine Pygott, analyste principale chez CONTEXT, « Les taux de croissance exceptionnellement forts actuels sont liés au besoin soudain de migrer les employés vers le travail à domicile et devraient être temporaires ». « Néanmoins, dans de nombreuses organisations, la crise actuelle a probablement fait prendre conscience de la nécessité économique de fournir des solutions numériques solides, ce qui devrait entraîner une augmentation des investissements dans ce domaine à plus long terme », a-t-elle ajouté.



Toutefois, selon le scénario "probable" d’IDC à la fin mars 2020 pour l’année complète en termes de dollars, le marché des PC portables et des tablettes de l’Europe occidentale connaitra une chute de seulement 5 %. Tandis qu’en Europe centrale et orientale, la chute pourrait être légèrement plus importante.



La Russie, un important marché en Europe, a connu une baisse importante de sa monnaie le rouble suite à la chute rapide de la demande de pétrole précipitée par la crise du coronavirus, selon IDC. « Bien que la baisse de la monnaie ne soit pas encore aussi grave que lors de la dernière crise du prix du pétrole en 2014, cela réduira la valeur du marché non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays producteurs de pétrole en Europe de l'Est et dans ceux qui ont une interconnexion économique avec la Russie », lit-on dans e rapport d’IDC publié jeudi.



