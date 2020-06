Dell propose des ordinateurs de bureau, des portables et des stations de travail sous Linux depuis plusieurs années maintenant. Dans le cadre du projet Sputnik, cela fait 14 ans que le constructeur fournit des variantes spéciales de ses ordinateurs portables préinstallés avec la distribution Ubuntu. Le public cible est celui des développeurs informatique que Canonical informe de la disponibilité de la nouvelle édition du laptop Dell XPS 13 avec une certification pour Linux Ubuntu 20.04 LTS. Dans le portfolio du projet Sputnik, cette nouvelle édition allonge une liste dans laquelle on retrouve des stations de travail mobiles Dell Precision 5540, 3540, 3541, 7540 et 7740 basées sur Ubuntu. Canonical annonce sa disponibilité aux États-Unis et dans certains pays d’Europe : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, France, Italie, Espagne, Suisse , Belgique, Pays-Bas, Suède, Norvège et Danemark. Coût : 1100 dollars pour la configuration de base portée par 8 Go de mémoire vive.Avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive livrée sur sa carte mère, cette dernière édition de Dell XPS 13 pourrait être un système parfait pour les administrateurs système, les DevOps, les développeurs de logiciels et de façon générale, tout ce qui est tâche dans la filière informatique. La fiche technique se veut claire : l’on peut même aller jusqu’à 32 Go de RAM, ce qui donne plus de possibilités au moment de faire tourner des conteneurs Linux en natif, des machines virtuelles KVM/VirtualBox/Vmware et mettre sur pied des applications sous Linux.Cette édition de Dell XPS 13 pour les développeurs est livrée avec un écran de 13,3 pouces au format 16/10. C’est un détail qui retient l’attention quand on sait que Canonical le présente comme « plus grand. » Tous calculs faits en effet, à diagonale égale, le format 16/10 apporte environ 5 % de surface de plus par rapport au format 16/9. Apple est l’un des constructeurs a s’être lancé sur la voie du 16/10 pour ses ordinateurs portables et, d’avis d’observateurs, c’est une direction dans laquelle d’autres fabricants d’ordinateurs portables doivent aller.À propos de choix de conception, il faudra néanmoins se poser la question de savoir pourquoi Dell a fait le choix de processeurs Intel Core de dixième génération pour ce nouveau XPS dédié aux développeurs. En effet, la configuration de base intègre un processeur i5-1035G1 avec 6 Mo de cache et 3,9 Ghz en mode turbo. La plus performante pour sa part s’appuie sur un i7-1065G7 avec 8 Mo de cache et 3,9 GHz en mode turbo. Dans un cas comme dans l’autre, on parle de processeurs quadricoeurs à 8 threads, ce qui soulève la question de la plus-value véritable d’un XPS 13 pour développeurs face à des stations de travail Linux mobiles comme le Serval WS de System 76 Trois configurations de processeur sont disponibles pour le Serval WS : AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz à 4,2 GHz – 6 cœurs – 12 threads) ; AMD Ryzen 7 3700X (3,6 GHz à 4,4 GHz – 8 cœurs – 16 threads) et AMD Ryzen 9 PRO 3900 (3,1 GHz à 4,3 GHz – 12 cœurs – 24 threads). La mémoire vive du système est extensible jusqu’à 64 Go. Compte tenu des besoins de refroidissement, le Serval WS est assez grand, avec 32,5 x 360,9 x 258 mm et un poids de 2,7 kgs. Ce sera probablement le seul bémol en comparaison avec le Dell XPS 13 pour les développeurs. Accessible à partir de 1200 dollars, le Serval WS fait office d’alternative au Dell XPS 13 à scruter avec plus d’attention.La nouvelle de la disponibilité de ce nouveau Dell XPS 13 arrive dans un contexte où les processeurs Ryzen série 4000 pour téléphones portables d’AMD font également forte impression sur les ordinateurs portables. Même Linus Torvalds, le père du célèbre noyau Linux fait désormais usage d’un ordinateur équipé du Ryzen Threadripper 3970X d'AMD Source : Canonical Que pensez-vous du rapport qualité – prix de ce Dell XPS 13 pour développeurs ?Quel est votre retour sur les Dell XPS en général ? S’agit-il de bonnes machines pour des développeurs ?