Les résultats trimestriels de Dell dépassent les estimations avec l'augmentation du travail à distance 0PARTAGES 4 0 Dell Technologies Inc (DELL.N) a enregistré une baisse plus faible que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et a dépassé les estimations de bénéfices grâce à une forte demande pour ses ordinateurs portables et ses logiciels de travail à distance et d'apprentissage en ligne.



Les actions de la société ont augmenté de 2 % après la cloche.



La pandémie de COVID-19 a entraîné un passage rapide au cloud, stimulant la demande de produits qui permettent aux organisations de poursuivre leurs activités, alors même que des millions de personnes dans le monde entier travaillent de chez elles pour assurer leur sécurité et que les écoles organisent des cours virtuels.



Les commandes de Dell provenant du secteur de l'éducation ont fait un bond de 24 % au cours du deuxième trimestre qui s'est terminé le 31 juillet, et les commandes gouvernementales ont augmenté de 16 %.





L'entreprise a également constaté une hausse de la demande pour ses systèmes de jeux, dont Alienware, car de plus en plus de personnes se tournent vers les jeux lors de commandes de séjours à domicile.



Le chiffre d'affaires du plus grand segment de la société, qui comprend les PC de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, a chuté de 4,6 % à 11,20 milliards de dollars, et les ventes des centres de données ont chuté de 4,8 % à 8,21 milliards de dollars, les entreprises ayant orienté leurs dépenses vers le travail à distance, a déclaré M. Dell.



Son unité logicielle VMware, qui a directement bénéficié du passage au cloud, a enregistré une hausse de 9,7 % de son chiffre d'affaires, à 2,91 milliards de dollars. Dell a déclaré en juillet qu'il prévoyait de céder ses 81 % de parts dans cette unité.



Le revenu total de la société a diminué de 2,7 % à 22,73 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui étaient de 22,52 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette situation au niveau de la société Dell ?

Pensez-vous que la baisse des chiffres d'affaires sur les PC de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes constitue une indication suffisante du passage définitif à la dématérialisation ?

Céder 81% de ses parts dans l'unité logicielle permettra-t-il à Dell de rehausser son chiffre d'affaires ?



