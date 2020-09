Dell rafraîchit l'édition développeur de la gamme XPS 13 avec Tiger Lake, le processeur de 11e génération d'Intel, Les nouveaux ordinateurs seront disponibles dès début octobre 0PARTAGES 2 0 Dell a annoncé la dernière mise à jour de la gamme XPS 13 composée de Dell XPS 13, XPS 13 Developer Edition, et XPS 13 deux-en-un. Le processeur de 11e génération plus rapide d’Intel, Tiger Lake, apporte un rafraîchissement des performances à la gamme. Les nouveaux ordinateurs viennent aussi avec une mise à jour de la mémoire vive. Selon Dell, les nouveaux XPS 13 seront disponibles aux États-Unis et au Canada le 1er octobre, et dans d'autres pays dans les semaines à venir.



Le nouveau XPS a été présenté pour la première fois sur scène lors du lancement du Tiger Lake au début du mois. Les mises à jour ressemblent pour la plupart à des améliorations de spécifications. En plus des nouveaux processeurs, les trois modèles ont reçu une mise à jour de la mémoire : ils fonctionnent désormais en LPDDR4x à 4 267 MHz, au lieu de 3 733 MHz de la précédente génération. Comme beaucoup d'autres fleurons de Tiger Lake, ils seront également compatibles avec Thunderbolt 4 et le système graphique intégré Xe d'Intel.





Tiger Lake est le nouveau système sur puce d'Intel. Il représente une mise à niveau assez importante par rapport à la gamme Ice Lake et Comet Lake de l'année dernière. Il est basé sur la microarchitecture Willow Cove Core d'Intel. Ces processeurs haut de gamme sont également fournis avec Iris Xe, le nouveau processeur graphique intégré d'Intel, beaucoup plus rapide. Intel affirme qu'Iris Xe est deux fois plus rapide que les graphiques UHD d'Intel.



D’après un rapport de tests du Tiger Lake i7, toutes les charges de travail ne sont pas massivement "multithreadées", mais ce processeur démontre des performances monofilaires extrêmement rapides. Plus important encore, les processeurs graphiques intégrés Xe étaient de loin les plus performants que nous ayons jamais vus, selon les tests - si Iris Xe d'Intel n’est pas prêts à remplacer les GPU discrets de la série Nvidia RTX, le rapport estime qu'il a sonné le glas de la série MX, moins chère, de GPU discrets pour ordinateurs portables de Nvidia.



L'un des aspects les plus intéressants du nouveau XPS 13 standard est qu'il ne s'agit plus d'un matériel vraiment distinct de celui de XPS 13 Developeur Edition. Il s'agit d'un petit ordinateur portable qui privilégie la qualité par rapport à la quantité de ports. Les seuls ports qu'il offre sont deux Thunderbolt 4/USB-C (un de chaque côté), une prise combinée casque/microphone de 3,5 mm et un lecteur de carte microSD.



La bonne nouvelle, c'est que les deux ports TB4/USB-C prennent en charge les fonctions Power Delivery et DisplayPort. Vous avez donc plusieurs options, mais vous aurez besoin d'une station d'accueil pour connecter tout matériel USB-A tel que souris, claviers ou clés USB standard. Dell inclut un dongle USB-C vers USB-A, mais il se peut que la plupart des gens aient besoin de plus d'options assez rapidement.



Le Dell XPS 13 deux-en-un a également été remanié de façon similaire à celui du XPS 13 standard du début des années 2020. Si vous n'êtes pas familier avec ce facteur de forme, il s'agit d'un ordinateur portable "convertible" - une charnière à 360 degrés vous permet de replier entièrement l'écran, après quoi vous faites comme si le clavier n'existait pas et interagissez uniquement avec son écran tactile.





Pour l'essentiel, le XPS 13 deux-en-un n'est qu'un XPS 13 convertible, mais les contraintes de taille plus importantes limitent un peu les options du processeur ; le deux-en-un se complète avec le i7-1165G7. Heureusement, la mémoire vive peut encore aller jusqu'à 32G. Ce que vous remarquerez probablement le plus, c'est le nouveau rapport écran/corps. Dell affirme que l'écran convertible est 7 % plus grand que ceux des générations précédentes - on peut dire que les collerettes, en particulier celles du haut et du bas, sont devenues plus petites.



Profitez d'environ 19 heures d'autonomie de batterie avec le XPS 13 Developer Edition



En plus de la version standard XPS 13 et de la version XPS 13 deux-en-un, Dell a mis à jour la version XPS 13 Developer Edition. Il s'agit d'un appareil basé sur Linux et du premier ordinateur portable préchargé avec Ubuntu 20.04 LTS. Cependant, les deux autres XPS 13 ne devraient plus être seulement que des boîtiers Windows. Dell a déclaré que vous pouvez facilement passer de Windows à Ubuntu 20.04 LTS. Pour cela, il suffit de télécharger et d'installer Ubuntu Linux - même si vous n'avez pas acheté l'édition développeur à l'origine.



Pour la mise en réseau, le XPS 13 utilise Killer Wi-Fi 6. Celui-ci est construit sur le chipset W-iFi 6 d'Intel. C'est un module 2×2, qui supporte les canaux 160MHz et Bluetooth 5.1. En théorie, il peut fournir un débit allant jusqu'à 2,4 Gbps. Plus tard, certains modèles seront disponibles avec le Killer Wi-Fi AX500-DBS, qui est plutôt basé sur le Qualcomm 6390, selon Dell. Pour le stockage, il s'agit de disques durs PCIe. Vous pouvez l'obtenir à partir de 256 Go à 1 To.



Les nouveaux modèles XPS 13 seront également qualifiés sous la marque de plateforme Project Evo d'Intel. Cela signifie des temps de démarrage et de réveil extrêmement rapides, une très longue durée de vie de la batterie - qui doit être obtenue avec des paramètres de haute performance - et un chargement rapide. Dell a spécifiquement ciblé une durée d'exécution de 19 heures pour le Dell XPS 13 et le XPS 13 deux-en-un, avec un 18h40 légèrement plus modeste pour le XPS 13 Developer Edition.



Les nouvelles machines XPS 13 seront disponibles en finition « argent platine avec intérieur en fibre de carbone noir » ou « gelée avec intérieur en verre tissé blanc arctique ». Le XPS 13 standard est disponible à partir de 999 dollars et le XPS 2-en-1 à partir de 1 249 dollars. Dell n'a pas encore publié le prix de la dernière édition Developer du XPS 13. On peut s’attendre à ce que le prix soit plus élevé à cause des améliorations. Auparavant, les prix commençaient à 1 199,99 dollars pour une édition développeur basée sur i5 avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, un écran FHD et Ubuntu 20.04 LTS préchargé.



Source : DELL



Et vous ?



Que pensez-vous de la dernière mise à jour des XPS 13 de Dell ?

Utilisiez-vous les précédentes générations de XPS 13 Developer Edition ? Quel commentaire faites-vous des fonctionnalités et spécifications de la nouvelle version ?



Voir aussi :



Dell annonce XPS 13 (2020) édition développeur avec Ubuntu Linux et 32 Go de RAM, et basé sur des processeurs mobiles Intel Core 10 nm de 10e génération

L'édition 2020 du laptop Dell XPS 13 pour les développeurs est disponible avec Linux Ubuntu 20.04 LTS préinstallé, et des retours (d'utilisateurs) controversés sur ses caractéristiques

Le XPS 13 developer edition arrive en Europe, aux États-Unis et au Canada, il est équipé des processeurs Kaby Lake et livré avec Ubuntu 16.04 LTS Dell a annoncé la dernière mise à jour de la gamme XPS 13 composée de Dell XPS 13, XPS 13 Developer Edition, et XPS 13 deux-en-un. Le processeur de 11e génération plus rapide d’Intel, Tiger Lake, apporte un rafraîchissement des performances à la gamme. Les nouveaux ordinateurs viennent aussi avec une mise à jour de la mémoire vive. Selon Dell, les nouveaux XPS 13 seront disponibles aux États-Unis et au Canada le 1octobre, et dans d'autres pays dans les semaines à venir.Le nouveau XPS a été présenté pour la première fois sur scène lors du lancement du Tiger Lake au début du mois. Les mises à jour ressemblent pour la plupart à des améliorations de spécifications. En plus des nouveaux processeurs, les trois modèles ont reçu une mise à jour de la mémoire : ils fonctionnent désormais en LPDDR4x à 4 267 MHz, au lieu de 3 733 MHz de la précédente génération. Comme beaucoup d'autres fleurons de Tiger Lake, ils seront également compatibles avec Thunderbolt 4 et le système graphique intégré Xe d'Intel.Tiger Lake est le nouveau système sur puce d'Intel. Il représente une mise à niveau assez importante par rapport à la gamme Ice Lake et Comet Lake de l'année dernière. Il est basé sur la microarchitecture Willow Cove Core d'Intel. Ces processeurs haut de gamme sont également fournis avec Iris Xe, le nouveau processeur graphique intégré d'Intel, beaucoup plus rapide. Intel affirme qu'Iris Xe est deux fois plus rapide que les graphiques UHD d'Intel.D’après un rapport de tests du Tiger Lake i7, toutes les charges de travail ne sont pas massivement "multithreadées", mais ce processeur démontre des performances monofilaires extrêmement rapides. Plus important encore, les processeurs graphiques intégrés Xe étaient de loin les plus performants que nous ayons jamais vus, selon les tests - si Iris Xe d'Intel n’est pas prêts à remplacer les GPU discrets de la série Nvidia RTX, le rapport estime qu'il a sonné le glas de la série MX, moins chère, de GPU discrets pour ordinateurs portables de Nvidia.L'un des aspects les plus intéressants du nouveau XPS 13 standard est qu'il ne s'agit plus d'un matériel vraiment distinct de celui de XPS 13 Developeur Edition. Il s'agit d'un petit ordinateur portable qui privilégie la qualité par rapport à la quantité de ports. Les seuls ports qu'il offre sont deux Thunderbolt 4/USB-C (un de chaque côté), une prise combinée casque/microphone de 3,5 mm et un lecteur de carte microSD.La bonne nouvelle, c'est que les deux ports TB4/USB-C prennent en charge les fonctions Power Delivery et DisplayPort. Vous avez donc plusieurs options, mais vous aurez besoin d'une station d'accueil pour connecter tout matériel USB-A tel que souris, claviers ou clés USB standard. Dell inclut un dongle USB-C vers USB-A, mais il se peut que la plupart des gens aient besoin de plus d'options assez rapidement.Le Dell XPS 13 deux-en-un a également été remanié de façon similaire à celui du XPS 13 standard du début des années 2020. Si vous n'êtes pas familier avec ce facteur de forme, il s'agit d'un ordinateur portable "convertible" - une charnière à 360 degrés vous permet de replier entièrement l'écran, après quoi vous faites comme si le clavier n'existait pas et interagissez uniquement avec son écran tactile.Pour l'essentiel, le XPS 13 deux-en-un n'est qu'un XPS 13 convertible, mais les contraintes de taille plus importantes limitent un peu les options du processeur ; le deux-en-un se complète avec le i7-1165G7. Heureusement, la mémoire vive peut encore aller jusqu'à 32G. Ce que vous remarquerez probablement le plus, c'est le nouveau rapport écran/corps. Dell affirme que l'écran convertible est 7 % plus grand que ceux des générations précédentes - on peut dire que les collerettes, en particulier celles du haut et du bas, sont devenues plus petites.En plus de la version standard XPS 13 et de la version XPS 13 deux-en-un, Dell a mis à jour la version XPS 13 Developer Edition. Il s'agit d'un appareil basé sur Linux et du premier ordinateur portable préchargé avec Ubuntu 20.04 LTS. Cependant, les deux autres XPS 13 ne devraient plus être seulement que des boîtiers Windows. Dell a déclaré que vous pouvez facilement passer de Windows à Ubuntu 20.04 LTS. Pour cela, il suffit de télécharger et d'installer Ubuntu Linux - même si vous n'avez pas acheté l'édition développeur à l'origine.Pour la mise en réseau, le XPS 13 utilise Killer Wi-Fi 6. Celui-ci est construit sur le chipset W-iFi 6 d'Intel. C'est un module 2×2, qui supporte les canaux 160MHz et Bluetooth 5.1. En théorie, il peut fournir un débit allant jusqu'à 2,4 Gbps. Plus tard, certains modèles seront disponibles avec le Killer Wi-Fi AX500-DBS, qui est plutôt basé sur le Qualcomm 6390, selon Dell. Pour le stockage, il s'agit de disques durs PCIe. Vous pouvez l'obtenir à partir de 256 Go à 1 To.Les nouveaux modèles XPS 13 seront également qualifiés sous la marque de plateforme Project Evo d'Intel. Cela signifie des temps de démarrage et de réveil extrêmement rapides, une très longue durée de vie de la batterie - qui doit être obtenue avec des paramètres de haute performance - et un chargement rapide. Dell a spécifiquement ciblé une durée d'exécution de 19 heures pour le Dell XPS 13 et le XPS 13 deux-en-un, avec un 18h40 légèrement plus modeste pour le XPS 13 Developer Edition.Les nouvelles machines XPS 13 seront disponibles en finition « argent platine avec intérieur en fibre de carbone noir » ou « gelée avec intérieur en verre tissé blanc arctique ». Le XPS 13 standard est disponible à partir de 999 dollars et le XPS 2-en-1 à partir de 1 249 dollars. Dell n'a pas encore publié le prix de la dernière édition Developer du XPS 13. On peut s’attendre à ce que le prix soit plus élevé à cause des améliorations. Auparavant, les prix commençaient à 1 199,99 dollars pour une édition développeur basée sur i5 avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, un écran FHD et Ubuntu 20.04 LTS préchargé.Source : DELLQue pensez-vous de la dernière mise à jour des XPS 13 de Dell ?Utilisiez-vous les précédentes générations de XPS 13 Developer Edition ? Quel commentaire faites-vous des fonctionnalités et spécifications de la nouvelle version ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème