La demande résultant des mesures de confinement en cours va entraîner une croissance à deux chiffres des ordinateurs personnels dans la région EMEA jusqu'au premier trimestre 2021 Selon IDC 0PARTAGES 2 0 Selon une étude de l'International Data Corporation (IDC), les ventes de PC traditionnels de la région EMEA (une combinaison d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail) s'élèveront à 82,1 millions en 2020, soit une croissance de 12,7 % par rapport à l'année précédente.



L'impact de la pandémie mondiale ne devant pas connaître d'amélioration immédiate, la demande actuelle d'appareils permettant de travailler, d'étudier et de consommer des médias à domicile demeurera importante tout au long de 2020 et au cours du premier semestre de 2021.



Le marché commercial d'Europe occidentale devrait renouer avec la croissance (+7,1 % en glissement annuel) au quatrième trimestre 2020, car les mesures de restriction et de verrouillage accélèrent la transition vers la mobilité, ce qui fait pencher la balance en faveur des ordinateurs portables.



"La deuxième vague de la pandémie, alliée aux mouvements des entreprises vers un environnement de travail à distance indéfini, continuera à éroder la demande d'appareils fixes", a déclaré Liam Hall, analyste de recherche principal, IDC Western Europe Personal Computing. "À l'inverse, la demande exceptionnelle persistante d'appareils mobiles nécessaires pour soutenir le travail à domicile sera encore renforcée par le déploiement en cours d'importants appels d'offres dans le domaine de l'éducation dans de nombreuses zones géographiques clés de la région".







Le marché des consommateurs d'Europe occidentale devrait croître de 28,0 % par an au quatrième trimestre 2020, son troisième trimestre consécutif de croissance substantielle, les deux catégories de produits affichant de bons résultats. Malgré l'impact attendu du passage aux appareils mobiles, les ordinateurs de bureau bénéficieront de la demande croissante de jeux pour divertir les gens à la maison pendant les périodes de fermeture. En outre, pour les consommateurs sensibles au prix, les facteurs de forme stationnaires offrent le meilleur rapport spécification/coût. Les ordinateurs portables resteront le facteur de forme privilégié et continueront à connaître une forte croissance en raison de la nécessité d'équiper chaque membre du ménage d'un appareil permettant l'apprentissage à distance, ainsi que le divertissement, pendant les périodes de confinement en cours.



Le marché global des ordinateurs personnels dans les régions PECO et Moyen-Orient/Afrique devrait continuer à afficher une croissance saine de 12,1 % et 7,6 % par rapport à l'année précédente pour le dernier trimestre de l'année. Les deux régions continueront d'être influencées positivement par la demande d'ordinateurs portables, stimulée par la nécessité d'équiper davantage de membres de la famille avec un appareil.



"Avec des mesures plus strictes appliquées dans de nombreux pays, un plus grand nombre de personnes travaillant à domicile, un intérêt accru pour les jeux informatiques ou d'autres moyens de divertissement en ligne, et davantage de formation à distance, la demande va continuer à croître", a déclaré Stefania Lorenz, vice-présidente associée, PC, systèmes et solutions d'infrastructure, IDC CEMA. "Le secteur public, en particulier le segment de l'éducation, devrait rester très fort dans les deux régions, avec des volumes attendus de 334 000 et 224 000 dans les PECO et Moyen-Orient/Afrique respectivement, ce qui équivaut à une croissance annuelle à trois chiffres. La nécessité de numériser l'éducation est devenue un objectif fondamental pour la plupart des pays de la région".







Source : IDC



