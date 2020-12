La pénurie mondiale de puces menace la production d'ordinateurs portables, de smartphones et autres, La constitution de réserves par Huawei citée parmi les causes de cette pénurie 0PARTAGES 6 0 Les fabricants de voitures et d'appareils électroniques, des téléviseurs aux smartphones, tirent la sonnette d'alarme concernant la pénurie mondiale de puces, qui entraîne des retards de fabrication, selon une analyse de Reuters. Ce n'est un secret pour personne que nous sommes dans une période d’urgence sanitaire qui a entraîné un ralentissement de la production de composants électroniques. Avec la reprise progressive après les mesures de restrictions liées à la crise de coronavirus, la demande des consommateurs a rebondi. Cependant, le coronavirus est-il la seule cause de cette pénurie ?



Reuters a rapporté que le problème a plusieurs causes, d’après les dirigeants de l'industrie et les analystes, notamment les achats en gros effectués par le géant chinois de la technologie Huawei Technologies, frappé par les sanctions américaines, l'incendie d'une usine de puces au Japon, les mesures de confinement dues au coronavirus en Asie du Sud-Est et une grève en France.





Cependant, un sous-investissement dans les usines de fabrication de puces de 8 pouces détenues principalement par des entreprises asiatiques est fondamentalement pointé du doigt. Ce qui signifie que ces entreprises ont eu du mal à augmenter leur production, car la demande de téléphones, d'ordinateurs portables et de voitures 5G a augmenté plus rapidement que prévu.



« Pour l'ensemble de l'industrie électronique, nous avons connu une pénurie de composants », a déclaré Donny Zhang, PDG de la société d'approvisionnement Sand and Wave, basée à Shenzhen. La société a déclaré avoir été confrontée à des retards dans l'obtention d'une unité de microcontrôleur qui était essentielle pour la fabrication d’un produit de casque intelligent sur lequel il travaillait. « Nous avions initialement prévu d'achever la production en un mois, mais il semble maintenant que nous devrons le faire en deux mois ».



Selon Reuters, une source chez un fournisseur japonais de composants électroniques a déclaré qu'il constatait également des pénuries de puces WiFi et Bluetooth et s'attendait à des retards de plus de 10 semaines. L'industrie automobile en Chine, qui a signalé le problème au début du mois, prévoit que la production de certains constructeurs automobiles chinois sera affectée au premier trimestre de l'année prochaine, selon un haut responsable de l'association industrielle, d’après le rapport de Reuters.



Une hausse de la demande des voitures en Chine et d'ordinateurs portables en Europe et aux États-Unis



Selon Reuters, la demande des consommateurs en Chine, en particulier pour les voitures, a connu un retour en force inattendu après la crise du coronavirus, et les commandes de produits tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles dans les régions encore confrontées aux restrictions liées à la pandémie, comme l'Europe et les États-Unis, ont également repris.



« Comme (ces produits) sont tous en concurrence pour les mêmes ressources de fab (usine de fabrication), la pénurie concerne tous ces secteurs et d'autres encore. Ce ne sont que les plus évidents à l'heure actuelle », a déclaré Kevin Anderson, analyste principal chez Omdia.



Le fournisseur néerlandais de puces automobiles NXP Semiconductors a dit à ses clients qu'il devait augmenter les prix de tous ses produits en raison d'une « augmentation significative » du coût des matériaux et d'une « grave pénurie » de puces, a rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci. « Pour faire face à l'augmentation imprévue des coûts de nos fournisseurs, nous devons à contrecœur augmenter les prix de tous les produits », a déclaré NXP dans une lettre adressée à ses clients.



« Les affaires sont revenues beaucoup plus vite que prévu », a déclaré Kurt Sievers, PDG de NXP, au quotidien économique allemand Handelsblatt dans une interview le 11 décembre. « De nombreux clients ont commandé trop tard. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de suivre dans certains domaines ».



Parmi les autres facteurs déclencheurs à court terme de la pénurie de puces, il y a le stockage par le géant des télécommunications Huawei avant la mi-septembre, lorsque ses fournisseurs ont dû se conformer aux sanctions américaines, a déclaré l'analyste de la CICC Huang Leping dans une note le 11 décembre. Cette situation a été aggravée par les concurrents de Huawei, tels que Xiaomi, qui cherchent à gagner des parts de marché en augmentant leurs commandes de composants, a-t-il ajouté. Xiaomi et Huawei n’ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.



Les fabricants d'électronique, dont Panasonic Corp et Yamaha Corp, avertissent également qu'ils sont confrontés à une pénurie de puces qui ralentit la production d'équipements audio et de caméras vidéo après qu'un incendie massif en octobre ait endommagé une usine de puces appartenant à Asahi Kasei Microdevices Corp (AKM), une unité d'Asahi Kasei Corp, dans le sud du Japon, a rapporté Reuters.



Des inquiétudes ont également fait surface à propos des grèves en France chez le fabricant de puces STMicroelectronics. Eric Potard, responsable du syndicat CFDT du groupe, a déclaré que la grève avait entraîné une baisse d'activité d'environ 8 %. STMicro, en revanche, a déclaré qu'il n'avait eu aucun impact sur la production, a rapporté Reuters.



Une pression croissante sur les fabricants de puces de 8 pouces



L'augmentation de la demande signifie que les usines de fabrication de puces de 8 pouces, qui ont tendance à fabriquer des puces plus anciennes et moins sophistiquées, sont mises à rude épreuve, selon des analystes et des sources de l'industrie. La société taïwanaise TSMC domine le marché de la fabrication contractuelle de puces, Samsung arrivant en deuxième position, suivie par des sociétés comme SMIC, GlobalFoundries et UMC, selon les données de Trendforce.



« Le problème semble principalement se situer au niveau des fonderies », a déclaré une source de l'industrie européenne des semi-conducteurs, qui a indiqué que TSMC et GlobalFoundries en particulier semblaient être sous pression, a rapporté Reuters. « Il semble qu'ils soient à la limite », a déclaré à Reuters la source, en faisant référence à TSMC.



TSMC, qui compte Apple et Qualcomm parmi ses clients, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters, mais s'est référée aux commentaire de son président cette semaine qui a décrit la capacité de l'entreprise comme « serrée ». Un porte-parole de GlobalFoundries a déclaré à Reuters que l'entreprise investissait dans « l'augmentation des capacités pour répondre à cette demande sans précédent ». L'entreprise augmente actuellement ses niveaux de production et prévoit de doubler ses dépenses d'investissement annuelles moyennes l'année prochaine pour accroître encore sa capacité, a-t-il ajouté.



Un responsable de la fonderie sud-coréenne DB Hitek, qui fabrique des puces pour les tablettes d'Apple, a déclaré que ses usines de 8 pouces fonctionnaient à pleine capacité au moins pendant les six prochains mois, et que l'on prévoyait une pénurie de l'offre jusqu'au second semestre de l'année prochaine.



Selon Reuters, les États-Unis ont également réduit la capacité du principal fabricant de puces de Chine, le SMIC, à obtenir des équipements et des matières premières fabriqués aux États-Unis, ce qui a aggravé la pénurie d'approvisionnement.



Source : Reuters



Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Reuters a rapporté que le problème a plusieurs causes, d'après les dirigeants de l'industrie et les analystes, notamment les achats en gros effectués par le géant chinois de la technologie Huawei Technologies, frappé par les sanctions américaines, l'incendie d'une usine de puces au Japon, les mesures de confinement dues au coronavirus en Asie du Sud-Est et une grève en France.

Je connais 2 exemples :

Inondations en Thaïlande : les tarifs des disques durs en hausse

L'automobile mondiale craint une pénurie de composants après le séisme au Japon

Parfois toute une industrie a besoin d'un composant qui n'est produit que dans un endroit sur terre. Le système est extrêmement fragile, un petit problème quelque part produit une crise mondiale.



C'est pour ça qu'il est important de tendre vers l'autonomie, moins tu dépend des autres mieux c'est, il est très facile de tuer un pays qui ne produit qu'un truc et importe tout le reste, il suffit de lui imposer des sanctions pour qu'il ne puisse plus exporter son produit et c'est fini.



Envoyé par Stan Adkens Envoyé par Selon Reuters, les États-Unis ont également réduit la capacité du principal fabricant de puces de Chine, le SMIC, à obtenir des équipements et des matières premières fabriqués aux États-Unis, ce qui a aggravé la pénurie d'approvisionnement.

À cause du mondialisme et la super spécialisation un problème dans une région peut handicaper le monde entier.Je connais 2 exemples :Parfois toute une industrie a besoin d'un composant qui n'est produit que dans un endroit sur terre. Le système est extrêmement fragile, un petit problème quelque part produit une crise mondiale.C'est pour ça qu'il est important de tendre vers l'autonomie, moins tu dépend des autres mieux c'est, il est très facile de tuer un pays qui ne produit qu'un truc et importe tout le reste, il suffit de lui imposer des sanctions pour qu'il ne puisse plus exporter son produit et c'est fini.À force de délocaliser des usines en Chine, le pays est devenu l'usine du monde, le monde entier à besoin de la Chine.Pour se libérer de la Chine il faut relocaliser le maximum d'industries.



Quand t'es entièrement autonome, tu peux effectivement te permettre de faire ce que tu veux avec ton voisin, au moins sur un plan économique, les retombés sont quasi nulles.



Quand tu dépends de lui, et de beaucoup d'autres t'es bien obligé d'arrondir les bords, ce qui "participe au maintient de la paix".



Un autre inconvénient que tu ne cites pas est la domination du $, et donc américaine dans les échanges internationaux sur lequel ils jouent bien pour se permettre de sanctionner qu'il veut quand il veut.



Tu cites les inconvénients, mais un avantage de cela, c'est que l'interdépendance provoqué influent sur les relation (non) diplomatiques entre états.Quand t'es entièrement autonome, tu peux effectivement te permettre de faire ce que tu veux avec ton voisin, au moins sur un plan économique, les retombés sont quasi nulles.Quand tu dépends de lui, et de beaucoup d'autres t'es bien obligé d'arrondir les bords, ce qui "participe au maintient de la paix".Un autre inconvénient que tu ne cites pas est la domination du $, et donc américaine dans les échanges internationaux sur lequel ils jouent bien pour se permettre de sanctionner qu'il veut quand il veut.exemple : https://ec.europa.eu/info/business-e...l-role-euro_fr (voir la partie sur l'énergie).

Pourtant il y a quand même des tensions entre les deux…



Aucun pays ne peut être 100% autonome, il y a toujours eu des échanges internationaux (route de la soie), mais c'est une faiblesse de trop dépendre des autres, ils peuvent trop facilement d'handicaper.



Envoyé par walfrat Envoyé par Un autre inconvénient que tu ne cites pas est la domination du $, et donc américaine dans les échanges internationaux sur lequel ils jouent bien pour se permettre de sanctionner qu'il veut quand il veut.



====

C'était chouette au début de la pandémie, il y avait plein d'articles qui disaient qu'on allait recréer des usines localement pour produire des médicaments, des gants, des masques, etc, parce qu'on était trop dépend de la Chine.

Bof, les USA ont besoin de la Chine (on le voit dans ce topic d'ailleurs), la Chine a besoin des USA (la Chine exporte beaucoup aux USA).Pourtant il y a quand même des tensions entre les deux…Aucun pays ne peut être 100% autonome, il y a toujours eu des échanges internationaux (route de la soie), mais c'est une faiblesse de trop dépendre des autres, ils peuvent trop facilement d'handicaper.Oui généralement les sanctions viennent des USA. Ils se prennent pour les gendarmes du monde.====C'était chouette au début de la pandémie, il y avait plein d'articles qui disaient qu'on allait recréer des usines localement pour produire des médicaments, des gants, des masques, etc, parce qu'on était trop dépend de la Chine.Je ne sais pas si des choses changeront réellement après la pandémie.