L'entreprise a arraché des parts de marché de processeurs centraux à son rival Intel Corp, dont les activités de fabrication ont chuté ces dernières années, tandis que les usines sous contrat utilisées par AMD, comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ont pris les devants en fabriquant des puces plus rapides.L'entreprise fournit également des puces pour les consoles de jeux, ce qui a stimulé ses ventes au quatrième trimestre, les nouveaux appareils de Microsoft et de Sony ayant fait leurs débuts pendant le trimestre des fêtes. Mais les consoles étaient toujours en pénurie dans les points de vente au détail en raison d'une pénurie mondiale de puces qui a touché AMD et d'autres opérateurs.Selon Refinitiv, la société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards de dollars pour le premier trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, alors que les analystes estiment en moyenne à 2,74 milliards de dollars.AMD prévoyait un chiffre d'affaires de 13,37 milliards de dollars pour 2021, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 12,28 milliards de dollars.Les actions de la société, qui avaient doublé l'année dernière, ont baissé d'environ 2 % dans le cadre des transactions à long terme.Les analystes ont attribué cette baisse aux prévisions de marge brute d'AMD. AMD a déclaré qu'elle s'attendait à des marges brutes de 46% pour le premier trimestre et de 47 % pour l'année, ce qui était conforme aux estimations de Wall Street, maisétant donné la forte croissance des revenus d'AMD, a déclaré Kinngai Chan du Summit Insights Group.Dans un entretien avec Reuters, le directeur général d'AMD, M. Su, a déclaré que les perspectives de marge de la société étaient plus élevées qu'en 2019 et 2020 et qu'elles reflétaient largement le nombre de puces de serveur qu'elle prévoit de vendre. Elle a déclaré que les puces de console de la société ont tendance à être en dessous de la marge brute de 45 % que la société a atteinte pour l'année 2020, alors que les puces de serveur ont tendance à être au-dessus de cette marge., a-t-elle déclaré.Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Su a également déclaré qu'AMD pense que les ventes de puces de console seront supérieures aux niveaux normaux au premier trimestre, alors qu'elles diminuent généralement après la saison des achats de Noël dans de nombreuses régions du monde. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le problème de l'approvisionnement global en puces d'AMD s'atténue quelque peu au cours du second semestre de l'année.Les revenus d'AMD pour le quatrième trimestre ont atteint 3,24 milliards de dollars, battant les estimations des analystes de 3,03 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Hors éléments, la société a gagné 52 cents par action, dépassant ainsi les estimations de 47 cents.Les revenus de l'unité informatique et graphique, où elle fournit des processeurs et des puces graphiques pour les PC, se sont élevés à 1,96 milliard de dollars, contre 1,8 milliard de dollars selon les estimations des analystes, selon les données de FactSet.Dans le segment des entreprises et des semi-douanes de la société, qui comprend les puces de processeurs pour centres de données et les puces pour consoles de jeux, les recettes se sont élevées à 1,28 milliard de dollars, contre 1,24 milliard de dollars selon les estimations des analystes.Les puces graphiques d'AMD ont également connu une hausse de la demande de la part des mines de devises cryptographiques.Source : AMD Qu'en pensez-vous ?