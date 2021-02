Vous êtes joueurs et vous voulez acheter une meilleure carte graphique, rejoignez le rang de ceux qui attendent déjà. En effet, tous les GPU modernes compatibles avec les jeux se vendent instantanément depuis des mois. La pandémie a provoqué une pénurie mondiale de semi-conducteurs, la guerre commerciale de Trump n'a pas aidé et maintenant, même des cartes graphiques vieilles de quatre ans peuvent rapporter plusieurs centaines de dollars sur le marché de l'occasion.Pour arracher tout espoir aux demandeurs de ces composants de plus en plus demandés, les analystes prédisent maintenant qu'il faudra encore au moins un an, voire plus, avant que nous puissions à nouveau mettre la main sur la meilleure carte graphique et le meilleur processeur de jeu, selon MarketWatch. C’est dans ce chaos que NVIDIA a lancé le jeudi la GeForce RTX 3060 à 329 dollars, une carte dont la société affirme qu'elle aura, en fait, un prix de départ de 329 dollars.Depuis hier, les magasins Micro Center et Best Buy affichent 389 dollars la pièce. Tout en sachant que NVIDIA avait promis de réduit de moitié le taux de hachage de la nouvelle RTX 3060 , « Afin de s'assurer que les GPU GeForce finissent dans les mains des joueurs », un commentateur a déclaré qu’elles sont déjà en rupture de stock au jour de lancement « et on les retrouve ailleurs à 1000 euros », a-t-il dit.Nous sommes actuellement dans « une tempête parfaite » de demande inflationniste menée par les joueurs en période de confinement du coronavirus, une bousculade lucrative des revendeurs et l'intérêt pour les nouveaux GPU des crypto-mineurs, combinés à une réponse lente de l'industrie des semi-conducteurs qui manque de ressources pour ajuster la capacité. En retour, les délais de livraison sont allongés afin de donner aux fonderies une grande marge de manœuvre pour honorer les commandes, ce qui laisse un stock peu important.Selon l'analyste Harlan Sur chez J.P. Morgan, via MarketWatch, la demande est actuellement de 10 à 30 % supérieure à la production actuelle, ce qui pourrait prendre jusqu'à un an aux fonderies pour rattraper leur retard. Après cela, il pourrait falloir trois à six mois supplémentaires pour réapprovisionner les canaux de distribution, en mettant les produits entre les mains de fabricants de puces comme Intel, AMD et NVIDIA.Nous savons que l'industrie du jeu a prospéré tout au long des fermetures mondiales de l'année dernière, et cela a sans aucun doute contribué aux pénuries de stocks qui continuent de toucher le matériel de jeu partout - des cartes graphiques aux consoles. Si vous pensiez que ces problèmes de stocks avaient été laissés en 2020, détrompez-vous. Toutefois, l’estimation du délai de retour à la normale par l’analyste Sur est plus importante que celle de NVIDIA.Une interview en janvier dernier de Seeking Alpha, un blog qui traite de finance, avec le directeur financier de NVIDIA, Colette Kress, suggère que l'équipe verte s'attendait à ce que les pénuries de stock se poursuivent, affirmant que le « vrai succès » de ses cartes Ampère a conduit à une demande « plus forte pour plus longtemps », et donc qu'elle s'attend à ce que son stock de matériel reste « maigre » tout au long du premier trimestre 2021.Un peu plus tard au cours du même mois, des propos similaires ont été tenus par la PDG d'AMD, Lisa Su, indiquant que les CPU Ryzen et les GPU Radeon continueront à être difficiles à obtenir jusqu'en juillet. Dans le rapport de l'exercice financier 2020 d'AMD, Su a déclaré que les pénuries étaient dues à une demande excessive, affectant la disponibilité des meilleurs processeurs de jeu, des meilleures cartes graphiques et des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. L'état des stocks devrait s'améliorer après le premier semestre, une fois que les capacités de production supplémentaires seront opérationnelles.Les puces ont été difficiles à trouver depuis des mois, ce qui a entraîné des difficultés dans toute une série d'industries. Maribel Lopez, analyste principale chez Lopez Research, a déclaré à MarketWatch dans une interview que l'industrie des puces fait face à « une tempête parfaite » de problèmes d'offre et de demande qui ne se résoudront probablement pas de sitôt.« A moins d'un effondrement économique majeur, ce qui est évidemment possible, l'une des choses qui se passent actuellement est que presque tout ce que vous achetez aura une puce », a déclaré Lopez. « Vous ne pouvez pas acheter un produit stupide ».Alors que l'on s'attendait à une forte demande de puces pour les appareils mobiles en 2020, l'augmentation de la demande de puces pour PC ne l'a pas été, a-t-elle dit. La tendance à réduire les puces à des endroits où elles ne pouvaient pas être installées auparavant a rendu le processus de fabrication plus complexe, a noté Lopez. La pandémie a pris ces tendances et a accru la volatilité des chaînes d'approvisionnement et des pratiques de fabrication qui y sont confrontées.L'analyste financier Christopher Rolland de Susquehanna a récemment déclaré, selon MarketWatch, qu'il s'attendait à ce que la pénurie de puces ne fasse qu'empirer à l'approche du printemps. Les délais de livraison, ou le temps qui s'écoule entre une commande et sa livraison, pour les semi-conducteurs, entrent dans une « zone de danger » de plus de 14 semaines, le plus long délai depuis le dernier boom des puces de 2018, a déclaré Rolland.Si cela peut être bon à court terme pour les fournisseurs et les fabricants de puces, certaines entreprises estimant que la demande dépasse l'offre pendant plusieurs trimestres, à long terme, cela pourrait se retourner contre elles si elles ne sont pas bien gérées, a déclaré Rolland.Pour revenir aux livraisons de GPU, Hardware Times, qui se consacre au matériel de PC, a rapporté jeudi que les partenaires de l'AIB (des tiers comme Gigabyte, Asus, MSI, etc.) reçoivent actuellement moins de 20 unités de cartes graphiques NVIDIA RTX 3080 par pays dans la région de l'Asie du Sud, - y compris l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan -, avec une légère hausse à la fin février. La Chine est la seule exception avec certains équipementiers se rapprochant même de la centaine d'unités ce mois-ci,Mais seules quelques-unes d'entre elles atteindront le marché de détail. Beaucoup d'entre elles seront achetées directement à la sortie de l'usine par des crypto-mineurs et certains acheteurs influents, tandis que le reste sera, sans surprise, vendu à des prix ridiculement élevés aux consommateurs.Il est probable que la prochaine RX 6700 XT d'AMD ne cassera pas la tendance non plus, puisqu'elle devrait être lancée le 3 mars avec seulement 100 unités de référence et 100 modèles personnalisés - le premier pourrait même être immédiatement abandonné.« J'ai choisi une mauvaise année pour essayer d'en acheter une première », a écrit un commentateur en parlant d’une carte graphique. « Je n'arrive même pas à en attraper une quand ils reviennent en stock »TSMC tente d'atténuer les problèmes en investissant 28 milliards de dollars pour agrandir ses installations tout au long de l'année, mais il faudra des mois pour construire et installer l'équipement nécessaire à la fabrication des puces, sans parler de la remise en marche de l’usine.Au milieu de toutes ces préoccupations croissantes des leaders de l'industrie, le président Joe Biden aa signé un décret mercredi appelant à la révision des chaînes d'approvisionnement de fabrication américaines critiques qui pourraient trop dépendre de la Chine, en particulier celles impliquant des puces et des batteries à haute capacité.Source : MarketWatch Qu’en pensez-vous ?Rencontrez-vous aussi des difficultés pour vous procurer une NVIDIA RTX 3080 ou une autre ? Racontez votre expérience ?