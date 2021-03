Les commandes d'appareils, en souffrance depuis l'année dernière, sont stimulées par la demande continue des travailleurs et des étudiants encore touchés par les restrictions de COVID-19. Mais les problèmes d'approvisionnement persisteront tout au long de cette année et constitueront la principale restriction à la croissance. La croissance en 2021 devrait être accélérée au cours du premier semestre de l'année, avec des livraisons en hausse de 54 % au premier trimestre et de 7 % au deuxième trimestre. Les chromebooks et tablettes seront les points forts de l'industrie en 2021, avec une croissance de 30 % et 8 % respectivement., a déclaré Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys., a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys.Source : CanalysQue pensez-vous de ces prévisions ?