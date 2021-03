La dernière génération de cartes graphiques de NVIDIA, y compris les RTX 3080, RTX 3090 et RTX 3070, a été extrêmement difficile à acheter depuis leur lancement l'année dernière en raison de la faible production de stock, des mineurs de cryptomonnaies achetant en gros les GPU à utiliser pour le minage de cryptomonnaies et des bots achetant des stocks pour le scalping. Les scalpers sont des personnes ou des entreprises qui achètent des stocks de produits difficiles à obtenir et les revendent ensuite à un prix plus élevé. Les joueurs réguliers essaient également de mettre la main sur l'une des nouvelles cartes graphiques. Cela crée une situation très difficile.Cependant, pour y remédier partiellement, NVIDIA a trouvé une solution : limiter le taux de hachage lors de l'exécution d'activités liées aux cryptomonnaies. Ceci en développant un logiciel et en l'implémentant dans les cartes graphiques.Le logiciel a été développé de manière à pouvoir analyser les tâches qui sont effectuées. Ainsi, il est possible de vérifier si des tâches liées aux cryptomonnaies ont été effectuées ou non. Si c'était le cas, le taux de hachage serait réduit de 50 %. Par exemple, la nouvelle NVIDIA GeForce RTX 3060 peut normalement produire environ 40-45 MH par seconde. Cela équivaut à environ 45 000 000 de hachages par seconde. Lorsque des tâches liées à la cryptomonnaie sont ensuite reconnues, ce chiffre tombe à environ 20-22,5 MH par seconde, ce qui représente une baisse significative de l'efficacité de la carte, avec le limiteur en place.En outre, NVIDIA propose également un produit spécialement développé pour les cryptomonnaies, sa nouvelle gamme de GPU Cryptocurrency Mining Processor (CMP) pour « répondre aux besoins spécifiques du minage Ethereum». Ce qui devrait améliorer la disponibilité des meilleures cartes graphiques de la gamme de produits GeForce, en réduisant la pression sur ses cartes.Les mineurs de cryptomonnaies devaient auparavant acheter des cartes graphiques initialement destinées aux jeux sur PC s'ils voulaient maximiser la rentabilité de leurs opérations. Cela peut entraîner (ou aggraver) des pénuries de GPU chaque fois que la valeur d'un token en particulier monte en flèche dans la mesure où des individus vont se lancer à leur tour. Cette ruée vers l'or numérique a aggravé la pénurie de GPU causée par COVID-19.On s'inquiétait déjà de savoir dans quelle mesure le limiteur résisterait aux mineurs chevronnés, mais NVIDIA s'est montré très confiant dans sa solution de limiter le taux de hachage. Plus précisément, le concepteur des processeurs graphiques pour les marchés du jeu et des professionnels a dit dans une déclaration, pour plus d’informations sur le limiteur, qu'il estime que « les utilisateurs finaux ne peuvent pas supprimer le limiteur de hachage du pilote. Il existe une "handshake" sécurisée entre le pilote, la carte RTX 3060 et le BIOS (firmware) qui empêche la suppression du limiteur de taux de hachage ».À l'origine, NVIDIA avait laissé la mention « le logiciel ne peut pas être piraté pour supprimer le limiteur », ce qui laissait la porte ouverte à un peu plus de spéculation sur ce que les mineurs avertis pourraient faire pour contourner le limiteur, dont beaucoup sont sûrs de vouloir utiliser ces cartes à un taux de hachage sans entrave.Cependant, il y a eu une raison d'espérer le mercredi matin lorsque l’utilisateur de Twitter @I_Leak_VN a posté une image sur Twitter d'un supposé GeForce RTX 3060 en train de miner de l'Ethereum, non encombré par le limiteur de taux de hachage de NVIDIA. Avec le limiteur de taux de hachage prétendument déverrouillé, un total de huit cartes GeForce RTX 3060 tournaient à un peu plus de 45 MH/s chacune (avec un taux de hachage combiné de 362,75 MH/s). Des groupes chinois, ainsi que des moddeurs vietnamiens, auraient réussi à contourner ces restrictions.Bien que de nombreux rapports aient considéré ces résultats comme rapides, certains n'étaient pas convaincus, ce qui est compréhensible. Le fait que l'image originale ait été recadrée a également conduit beaucoup de personnes à s'interroger sur la validité des résultats. Beaucoup ont affirmé que ces cartes n'extrayaient pas de l'Ethereum, mais utilisaient l'algorithme pour Octopus, qui est une cryptomonnaie différente de l'Ethereum, que le limiteur a été conçu pour contrecarrer.Quelques heures après son premier tweet mercredi, @I_Leak_VN a été forcé d'admettre qu'il s'était trompé sur le fait que le limiteur de taux de hachage avait été craqué. C'est probablement une nouvelle décevante pour ceux qui étaient optimistes quant à ce début de développement. Pourtant, nous aurions dû savoir que le GeForce RTX 3060 n'était pas disponible depuis assez longtemps (et en quantité suffisante) pour effectuer des tests approfondis sur le limiteur de NVIDIA, et surtout avec huit cartes.« Après avoir rassemblé les informations sur les performances et consulté tout le monde, je confirme qu'il s'agit du minage amateur de l’Octopus. L'image est donc tout à fait correcte, mais j'ai mal interprété le sens de l'image, car elle a été trop recadrée. Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas à beaucoup de séries RTX 30 pour les joueurs ».Si @I_Leak_VN avait eu raison pour la première fois, ce ne serait pas un signe positif pour la communauté mondiale des joueurs. Il est possible que les ruptures de stock soient loin d'être résolues. Malheureusement pour les mineurs potentiels, il semble que le limiteur de taux de hachage de NVIDIA sera également disponible sur les futures cartes GeForce RTX. Un rapport récent suggère que la carte GeForce RTX 3080 Ti sera également limitée, avec un taux de hachage de l'ETH d'un peu plus de 50 MH/s.Le YouTuber CryptoLeo a découvert en février que la RTX 3060 exploitera toujours d'autres tokens et cette fois-ci à pleine puissance. Leo a testé un GPU Pre-NDA RTX 3060 avec des tokens tels que Octopus, Cortex et une poignée d'autres, et a constaté qu'avec les deux premiers, le GPU est toujours capable de générer environ 6,5 $ de bénéfices par jour... ce qui est suffisant pour encore le rendre attrayant pour les mineurs, et non ce que les joueurs espéraient.Bien sûr, ces tokens ne sont pas aussi populaires qu'ETH en raison de la rentabilité globale inférieure, il est donc logique que NVIDIA ait ciblé le minage de tokens Ethereum avec le limiteur de hachage. Cela signifie qu'il est possible qu'un pilote mis à jour puisse introduire un limiteur pour d’autres cryptomonnaies dont la carte permet actuellement l’exploitation.Toutefois, il y a encore de l'espoir que les mineurs optent pour le prochain processeur spécialement développé pour l’extraction des cryptomonnaies, car cela les aidera à avoir de meilleures solutions de refroidissement, et ils auront des coûts de fonctionnement plus faibles en raison d'une tension et d'une fréquence de pointe du cœur plus basses.Sources : Tweets( 1 Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que le limiteur du taux de hachage de la RTX 3060 résistera pour toujours au piratage ?