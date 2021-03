Les livraisons mondiales de serveurs ont diminué de 3,0 % d'une année sur l'autre pour totaliser près de 3,3 millions d'unités au quatrième trimestre 2020.Les revenus des serveurs de volume ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 20,4 milliards de dollars, les revenus des serveurs de milieu de gamme ont également augmenté de 8,4 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars, tandis que les serveurs haut de gamme ont diminué de 21,8 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars., a déclaré Paul Maguranis, analyste de recherche principal, Plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC.HPE/New H3C Groupa et Dell Technologies étaient à égalité* pour la première place du marché mondial des serveurs sur la base des revenus du quatrième trimestre 2020. Inspur/Inspur Power Systemsb a terminé troisième, tandis qu'IBMc a occupé la quatrième position. Huawei et Lenovo étaient à égalité* pour la cinquième position sur le marché.* IDC déclare une égalité statistique sur le marché mondial des serveurs lorsqu'il existe une différence de un pour cent ou moins dans la part des revenus ou des livraisons entre deux ou plusieurs fournisseurs.a - En raison de la coentreprise existante entre HPE et le New H3C Group, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour HPE et le New H3C Group comme " HPE/New H3C Group " à partir du 2e trimestre 2016. Conformément à l'accord de coentreprise, Unisplendour Corporation, filiale de Tsinghua Holdings, a acheté, par le biais d'une société affiliée à 100 %, une participation de 51 % dans New H3C et HPE détient une participation de 49 % dans la nouvelle société.b - En raison de la coentreprise existante entre IBM et Inspur, IDC rapporte la part de marché externe au niveau mondial pour Inspur et Inspur Power Systems en tant que " Inspur/Inspur Power Systems " à partir du 3T 2018. La JV, Inspur Power Commercial System Co, Ltd, a un capital social total de 1 milliard de RMB, Inspur investissant 510 millions de RMB pour une participation de 51 %, et IBM investissant 490 millions de RMB pour les 49 % restants.c - Le chiffre d'affaires des serveurs IBM ne tient pas compte des ventes de Power Systems générées par Inspur Power Systems en Chine, à partir du 3e trimestre 2018.En termes d'unités de serveurs expédiées, Dell Technologies a occupé la première place sur le marché, suivi de près par HPE/New H3C Groupa en deuxième position. Inspur/Inspur Power Systemsb, Huawei et Lenovo ont terminé le trimestre en troisième, quatrième et cinquième position, respectivement.a - En raison de la coentreprise existante entre HPE et le New H3C Group, IDC présente la part de marché externe au niveau mondial pour HPE et le New H3C Group sous le nom de " HPE/New H3C Group " à partir du 2e trimestre 2016. Conformément à l'accord de coentreprise, Unisplendour Corporation, filiale de Tsinghua Holdings, a acheté, par le biais d'une société affiliée à 100 %, une participation de 51 % dans New H3C et HPE détient une participation de 49 % dans la nouvelle société.b - En raison de la coentreprise existante entre IBM et Inspur, IDC rapporte la part de marché externe au niveau mondial pour Inspur et Inspur Power Systems en tant que " Inspur/Inspur Power Systems " à partir du 3T 2018. La JV, Inspur Power Commercial System Co, Ltd, a un capital social total de 1 milliard de RMB, Inspur investissant 510 millions de RMB pour une participation de 51 %, et IBM investissant 490 millions de RMB pour les 49 % restants.Sur le plan géographique, la Chine (RPC) est la région qui a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation des revenus de 22,7 % d'une année sur l'autre. L'Amérique latine est la seule autre région à avoir enregistré une croissance des revenus au 4T20, avec une hausse de 1,5 % sur le trimestre. L'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine) a diminué de 0,3 % au 4T20, tandis que l'Amérique du Nord a reculé de 6,2 % par rapport à l'année précédente (23,7 % pour le Canada et 5,5 % pour les États-Unis). La région EMEA et le Japon ont tous deux diminué au cours du trimestre à des taux de 1,1 % et 6,3 %, respectivement.Les revenus générés par les serveurs x86 ont augmenté de 2,9 % au 4T20 pour atteindre environ 23,1 milliards de dollars. Les revenus générés par les serveurs non-x86 ont diminué de 9,0 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 2,8 milliards de dollars.Source : IDCQue pensez-vous de ce rapport ?