Système d'exploitation : Pop!_OS 21.04 (64 bits), Pop!_OS 20.04 LTS (64 bits), ou Ubuntu 20.04 LTS (64 bits) ;

Pop!_OS 21.04 (64 bits), Pop!_OS 20.04 LTS (64 bits), ou Ubuntu 20.04 LTS (64 bits) ; Processeur : AMD Ryzen™ 5 5500U : 2,1 à 4,0 GHz - 6 cœurs - 12 threads ;

AMD Ryzen™ 5 5500U : 2,1 à 4,0 GHz - 6 cœurs - 12 threads ; AMD Ryzen™ 7 5700U : 1,8 à 4,3 GHz - 8 cœurs - 16 threads

1,8 à 4,3 GHz - 8 cœurs - 16 threads Affichage : 15.6″ 1920×1080 FHD, finition mate ;

15.6″ 1920×1080 FHD, finition mate ; Graphique : Carte graphique AMD Radeo ;

Carte graphique AMD Radeo ; Mémoire : Jusqu'à 64 Go DDR4 @ 3200 MHz ;

Jusqu'à 64 Go DDR4 @ 3200 MHz ; Stockage : 1 x SSD M.2 (SATA ou PCIe NVMe). Jusqu'à 2 To au total ;

1 x SSD M.2 (SATA ou PCIe NVMe). Jusqu'à 2 To au total ; Expansion : 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2× USB 2.0 Type-A, lecteur de cartes MicroSD ;

1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2× USB 2.0 Type-A, lecteur de cartes MicroSD ; Entrée : Pavé tactile multitouch, clavier QWERTY US rétroéclairé multicolore ;

Pavé tactile multitouch, clavier QWERTY US rétroéclairé multicolore ; Mise en réseau : Gigabit Ethernet, Intel® Dual Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5 ;

Ports vidéo : HDMI 2.0 (avec HDCP) ;

HDMI 2.0 (avec HDCP) ; Audio : Haut-parleurs stéréo, 1× combo casque/microphone ;

Haut-parleurs stéréo, 1× combo casque/microphone ; Appareil photo : Webcam HD 1.0M 720p ;

Webcam HD 1.0M 720p ; Sécurité : Verrouillage Kensington ;

Verrouillage Kensington ; Batterie : Li-Ion - 49 Wh ;

Li-Ion - 49 Wh ; Chargeur : 65 W, entrée CA 100-240 V, 50-60 Hz ;

65 W, entrée CA 100-240 V, 50-60 Hz ; Dimensions : 14.19″ × 9.42″ × 0.78″ (36,0 × 23,9 × 1,99 cm) ;

14.19″ × 9.42″ × 0.78″ (36,0 × 23,9 × 1,99 cm) ; Poids : 3,64 lbs (1,65kg).

System76 est un fabricant et vendeur d’ordinateurs portables, de bureau et des serveurs exécutant un système d’exploitation basé sur Linux. Pouvant démarrer sur des systèmes d’exploitation tels que Pop! _OS 19.04 (64 bits), Pop! _OS 18.04 LTS (64 bits) ou Ubuntu 18.04 LTS (64 bits), peu de temps après la sortie de l'ordinateur Thelio Mira, System76 a poursuivi avec un nouvel ordinateur portable, le Pangolin. Les utilisateurs qui attendaient une expérience entièrement alimentée par AMD peuvent maintenant le faire avec la sortie de ce produit.System 76 Pangolin est livré avec un processeur processeurs mobiles AMD Ryzen 7 5700U et l’utilisateur peut profiter de jusqu'à 64 Go de mémoire et 2 To de stockage. Il est doté d'un clavier rétroéclairé multicolore avec un retour tactile addictif. Voici, ci-dessous, les spécifications techniques de l’ordinateur System 76 Pangolin : Linux a eu 30 ans le 25 août , et pour certains utilisateurs, Linux n'aurait plus rien à envier à Windows en tant qu'OS desktop. Le bureau Linux est passé d'un état lamentable, maladroit et improductif à une œuvre d'art presque avant-gardiste, en passant par un environnement élégant, productif et professionnel. Un membre du Club, connu sur le pseudonyme jhc58 déclare : « une grande majorité des utilisateurs trouvera dans Linux tout ce dont ils ont besoin et même plus. Parfois un problème de scanner ou d'imprimantes va se poser, mais il sera en général solutionné par la communauté de la distribution ».« Ce qu'il manque pour l'instant à Linux (si ça existe, je n'en sais rien), ce sont les interactions entre les différents éléments, par exemple tablette et ordinateur, tels qu'ils existent entre iOS15 et Monterey chez Apple », ajoute le nouveau membre au Club ». Pour archt, membre expérimenté du Club, « il manque les « grosses » applications professionnelles à Linux. C'est dommage car certaines demanderaient juste à être compilées sous linux (il semble que PhotoShop utilise Qt). C'est donc un manque de volonté de certaines entreprises. Surtout que maintenant, on peut embarquer les librairies dans un paquet sans dépendre donc de la distribution », déclare-t-il.Les statistiques publiées par AdDuplex en juillet suggèrent un intérêt grandissant pour la nouvelle version du système d'exploitation Windows de Microsoft. Windows 11 n’a même pas été officiellement publié, mais il est déjà installé sur un nombre surprenant de PC. Le niveau d’intérêt pour la dernière version du système d’exploitation de Microsoft est tel qu’un grand nombre de personnes profitent du programme Windows Insider pour essayer les versions préliminaires avant le lancement. Les derniers chiffres d’utilisation de Windows d’AdDuplex incluent Windows 11, et ils constituent une lecture intéressante.Les chiffres proviennent d’une enquête auprès d’utilisateurs d’ordinateurs. Ils montrent que Windows 11 est installé sur plus de systèmes que prévu à ce stade précoce du jeu : près de 1 %. AdDuplex a utilisé les informations d’environ 60 000 PC, collectant les données d’environ 5 000 applications qui utilisent AdDuplex SDK version 2 et supérieure pour générer les statistiques. La société sélectionne les faits saillants suivants du dernier lot de chiffres : « Plus de 26 % des PC exécutent la mise à jour 21H1 de Windows et 0,9 % sont déjà sous Windows 11 ».Toutes les personnes avisées sont unanimes, Windows domine très largement le marché grand public. Le marché des systèmes d’exploitation pour PC est dominé par Microsoft et son système d’exploitation Windows. Cependant, avec des fabricants et vendeurs d’ordinateurs portables comme System 76, les passionnés de Linux ont là un moyen.Source : System76 Utilisez-vous un ordinateur livré avec Système d'exploitation ?Que pensez-vous de System 76 Pangolin ?Quel Système d'exploitation utilisez-vous ? Pourquoi ?