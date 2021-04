Espaces de travail et applications

Deux flux de travail : pilotage par la souris et pilotage par le clavier

Jusqu'à présent, Pop!_OS Linux présentait l'environnement de bureau GNOME avec diverses personnalisations et améliorations. Il n'y a pas toujours eu une grande différence, puisque Pop!_OS est basé sur Ubuntu. Cependant, System76 dit développer un nouvel environnement de bureau pour le système d'exploitation. Il s'appelle COSMIC et fera ses débuts lors de la sortie de Pop!_OS 21.04 en juin.« Il est temps de présenter en avant-première la prochaine version de Pop!_OS ! Les nouvelles fonctionnalités sont alignées pour la sortie comme des enfants dans un magasin de bonbons. Parmi elles, le conte... la légende... le personnalisateur ultime... le bureau COSMIC. Pour garantir le meilleur goût, nous cuisinons lentement COSMIC pour offrir une expérience de qualité. En conséquence, Pop!_OS 21.04 sortira en juin » à déclaré les responsables de System76 en toute ironie.Selon les responsables du projet System76, il s'agit d'une solution raffinée qui rend le bureau plus facile à utiliser, tout en étant plus puissant et efficace pour les utilisateurs grâce à la personnalisation. Les nouvelles conceptions sont développées à partir de tests approfondis et des commentaires des utilisateurs depuis la sortie de Pop!_OS 20.04, et sont actuellement affinées dans leur phase de test.L'aperçu des activités a été séparé en deux vues distinctes : Espaces de travail et Applications. Comme auparavant, la vue Espaces de travail permet d'afficher les fenêtres et espaces de travail ouverts, tandis que la vue Applications ouvre un sélecteur d'applications. Le nouvel arrière-plan foncé de ce dernier est aussi élégant qu'un smoking et facilite la recherche de l'application souhaitée. « Lors des tests utilisateurs, nous avons constaté que même les vétérans de GNOME ont tendance à s'interrompre dans leur tâche après avoir ouvert l'aperçu des activités », souligne System76. Les vues fractionnées permettent d'accéder au sélecteur d'applications en un seul clic, tandis que le design plus épuré de l'interface utilisateur évite toute distraction visuelle.Avec COSMIC, la super touche active le lanceur par défaut. Grâce au lanceur, il est possible de lancer ou changer d'application, exécuter une commande et calculer une équation. Ce changement est basé sur un comportement commun observé sur GNOME, où les utilisateurs appuyaient sur la super touche et tapaient le nom d'une application pour la lancer. Toutefois, les utilisateurs de COSMIC peuvent également configurer la super touche pour ouvrir l'affichage des espaces de travail ou des applications au lieu du lanceur s'ils le préfèrent. Selon les responsables de Systèm76, plus de 56 % des utilisateurs de Pop!_OS interrogés disent utiliserouCOSMIC apporte l'option d'avoir un dock dans les paramètres de Pop!_OS. Les utilisateurs pourront configurer leur dock pour qu'il soit à droite, à gauche ou en bas de leur écran, qu'il s'étende d'un bord à l'autre et qu'il puisse se cacher automatiquement. Les utilisateurs auront également la possibilité de réduire les fenêtres. Il est indiqué que plus de détails seront fourni à l'approche de la sortie de Pop!_OS 21.04 en juin.System76 a toujours soutenu la possibilité d'être propriétaire de ses outils matériels et logiciels essentiels. COSMIC donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leur bureau en ajoutant une personnalisation supplémentaire. Cela permet au bureau de s'adapter à deux flux de travail principaux : la souris et le clavier.La popularité du flux de travail piloté par la souris a longtemps façonné l'expérience utilisateur et défini les attentes des utilisateurs expérimentés. COSMIC conserve les pratiques d'interface utilisateur de longue date pour que Pop!_OS reste confortable et familier. Les utilisateurs qui utilisent la souris peuvent tirer parti des fonctions telles que le dock, les boutons Minimiser et Maximiser, et les coins chauds (ouverture de la vue Espaces de travail en déplaçant le curseur vers un coin de l'écran) pour passer en douceur à Pop!_OS tout en conservant leurs habitudes. Ces utilisateurs utilisent probablement leur curseur pour naviguer sur le bureau, plutôt que des raccourcis clavier.Les utilisateurs qui utilisent le clavier préfèrent une expérience plus efficace et sans distraction. Dans COSMIC, le minimaliste éviterait le dock en faveur d'un espace supplémentaire pour les fenêtres d'application. La mise en place d'un système d'autopartition ouvrirait la voie à un flux de travail piloté par le clavier, qui s'appuie fortement sur les raccourcis et le lanceur pour naviguer sur le bureau aussi rapidement que possible. Le fabricant d’ordinateurs américain System76 a lancé en juin 2020 un nouvel ordinateur portable tournant sous Linux. L’ordinateur dénommé “Serval WS” est équipé d’un processeur AMD Ryzen de 3e génération de classe bureautique. La société a déjà équipé certains de ces ordinateurs de bureau d’une puce AMD, ceux appelés Thelio, mais c’est la première fois qu’elle le faisait avec un ordinateur portable. AMD attire de plus en plus l’attention et ses processeurs sont de plus en plus utilisés ou plébiscités par des sociétés ou des gens influents.Les passionnés des distributions GNU/Linux qui attendaient que System76 propose un ordinateur portable alimenté par une puce AMD Ryzen ont été satisfaits. Le tout nouveau Serval WS est basé sur AMD Zen 2. Notons que Serval WS est une station de travail s’appuyant sur des processeurs de bureau Ryzen : le Ryzen 5 3600, le Ryzen 7 3700X ou le Ryzen 9 PRO 3900. System76 ne propose pas encore d'ordinateur portable léger AMD Ryzen 4000 “Renoir”, mais seulement ce modèle de station de travail.En effet, la série Ryzen 3000 est la dernière puce de bureau d’AMD. Selon System76, le Serval WS est un ordinateur portable puissant, offrant des performances de type bureau dans un châssis mobile. « Pour le Serval WS, nous voulions offrir à nos clients des performances de CPU de niveau bureautique dans une option portable, estime System76. « C'est pourquoi nous avons choisi la 3e génération de puces Ryzen, qui est le dernier et le meilleur processeur de bureau disponible actuellement chez AMD, et non la 4e génération de Ryzen, spécifique aux portables », a-t-il conclu. System76 a également annoncé en mars 2020 qu'elle allait désormais fabriquer ses propres claviers dans son usine de Denver, dans le Colorado. Plus tôt cette année, l'entreprise a démontré qu'elle a bien évolué sur ce projet en révélant sur son référentiel GitHub un clavier hautement configurable dénommé. Le clavier est entièrement open source, du PCB au microprogramme en passant par la conception mécanique.La configurabilité est au cœur du(SLCK). « Leest conçu pour offrir une expérience ultime de clavier contrôlé par l'utilisateur, avec une conception mécanique et électrique à source ouverte, un micrologiciel open source et des logiciels associés, et un grand nombre de possibilités de configuration pour l'utilisateur », a écrit l'entreprise à propos du clavier. Elle a ajouté qu'il serait livré avec des touches supplémentaires pour une plus grande personnalisation et la prise en charge d'un utilitaire appeléIl est destiné à faciliter le remappage des boutons. Cela dit, des critiques pensent que la possibilité de redéfinir des touches spécifiques pourrait s'avérer critique, car System76 a apporté des changements importants à la disposition standard du clavier. Il suffit de regarder le design. Par ailleurs, System76 a déclaré le PCB acceptera "tout interrupteur RGB avec une empreinte compatible MX", comme les interrupteursou. Cela devrait permettre aux amateurs d'interrupteurs mécaniques d'utiliser facilement leur équipement préféré.System76 recherche des utilisateurs de Windows et de macOS pour une expérience sur COSMIC. Les personnes intéressées peuvent contacter System76 via ce contact : ux(at)system76.com.Source : System76 Utilisez-vous System76 ? Si non, envisagez-vous de l'essayer ?Quel est votre avis sur System76 ?Selon vous, l'amélioration apportée à System76 est elle intéressante ?