Ce qu'il faut faire pour pouvoir participer au Programme de de Réparations Indépendantes d'Apple

Une stratégie pour étouffer les ateliers indépendants de réparation ?

Lorsque la gamme iPhone 13 a été lancée pour la première fois en septembre, les démontages ont rapidement révélé un changement majeur dans le processus de réparation : si vous faites passer l'écran de l'iPhone 13 par un atelier tiers de réparation, Face ID cessera de fonctionner. iFixit a publié les résultats d'un examen plus approfondi de ce changement, le qualifiant de « jour sombre pour les réparateurs, à la fois bricoleurs et professionnels ».iFixit indique que ce changement signifie désormais que vous aurez besoin d'un microscope pour effectuer « l'une des réparations de téléphone les plus courantes » qui pouvait autrefois être effectuée « avec des outils à main ». Les ateliers de réparation indépendants tiers pourraient être contraints de fermer, ce qui signifie qu'ils seront « forcés de choisir entre dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux équipements ou perdre une source majeure de revenus ».Une autre option serait de rejoindre l'armée desd'Apple, ce qui, selon iFixit, n'est « pas une option pour les ateliers qui accordent de l'importance à la confidentialité de leurs clients ».« Apple réduit la possibilité de travailler sur des réparations d'iPhone hors de son contrôle depuis des années. Avec les nouveaux changements apportés à l'iPhone 13, ils visent peut-être à bouleverser complètement le marché.« Le nouvel iPhone 13 désactive complètement sa fonctionnalité phare Face ID lorsque vous remplacez son écran. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises dans notre laboratoire, en testant avec de nombreux téléphones différents sur iOS 15 et 15.1, et nos résultats ont été répliqués par de nombreux professionnels de la réparation.« C'est un jour sombre pour les réparateurs, qu'ils soient bricoleurs ou professionnels. L'une des réparations de téléphone les plus courantes qui pouvaient autrefois être effectuées avec des outils à main nécessite désormais un microscope. Cela signifie que vous ne pourrez pas réparer vous-même l'écran de votre iPhone sans sacrifier les fonctionnalités principales. Cela a également d'énormes implications pour l'industrie de la réparation professionnelle, pour laquelle Apple est la marque dominante à entretenir. Les petits magasins pourraient être fermés, obligés de choisir entre dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux équipements ou perdre une source majeure de revenus.« Pour les magasins qui veulent survivre, leurs seules options seront de rejoindre le réseau IRP onéreux d'Apple - ce qui n'est pas une option pour les magasins qui apprécient la confidentialité de leurs clients - ou de travailler au-delà des verrous de l'iPhone avec des outils de microsoudage et une formation. Ce verrouillage sans précédent est unique à Apple. C'est totalement nouveau dans l'iPhone 13, et difficile à comprendre comme mesure de sécurité, étant donné que l'illuminateur Face ID est entièrement séparé de l'écran. Il s'agit probablement de l'argument le plus solide à ce jour en faveur des lois sur le droit de réparer. Et tout cela à cause d'une puce de la taille d'un Tic-Tac, nichée au fond d'un écran.« L'iPhone 13 est couplé à son écran à l'aide de ce petit microcontrôleur, dans un état que les techniciens de réparation appellent souvent "sérialisation". Apple n'a pas fourni aux propriétaires ou aux magasins indépendants un moyen de coupler un nouvel écran. Les techniciens autorisés ayant accès au logiciel propriétaire, Apple Services Toolkit 2, peuvent faire fonctionner de nouveaux écrans en enregistrant la réparation sur les serveurs cloud d'Apple et en synchronisant les numéros de série du téléphone et de l'écran. Cela donne à Apple la possibilité d'approuver ou de refuser chaque réparation individuelle.« Les ateliers de réparation les plus sophistiqués ont trouvé une solution de contournement, mais ce n'est pas un hack rapide et intelligent - il s'agit de déplacer physiquement une puce soudée de l'écran d'origine vers l'écran de remplacement. Nous entrerons plus en détail sur ce processus ci-dessous, mais il est important de noter à quel point cela est sans précédent. Le remplacement de l'écran est incroyablement courant. Des dizaines de milliers d'ateliers de réparation à travers le monde soutiennent leurs communautés en remplaçant les écrans pour les clients à des prix compétitifs. Et Apple a, d'un seul coup, apparemment décidé de couper l'herbe sous les pieds de l'industrie ».Pour adhérer au programme, le contrat stipule que les ateliers de réparation indépendants doivent accepter des audits et inspections inopinés par Apple, qui visent, au moins en partie, à rechercher et à identifier l'utilisation de pièces de rechange « interdites », et Apple se réserve le droit d'imposer des amendes au cas où il en découvrirait. Si les ateliers quittent le programme, Apple se réserve le droit de continuer à inspecter les ateliers de réparation sur une période de cinq ans. Apple exige également que les ateliers de réparation du programme partagent des informations sur leurs clients à sa demande, notamment les noms, numéros de téléphone et adresses personnelles.Selon plusieurs personnes connaissant le programme, les entreprises reçoivent ce contrat après avoir signé un accord de confidentialité avec Apple.Le contrat indique clairement qu'Apple ne veut pas que les ateliers de réparation indépendants soient confondus avec les fournisseurs de services agréés Apple, les entreprises qui ont reçu la certification d'Apple et sont autorisées à effectuer un nombre limité de réparations avec accès aux pièces et outils de diagnostic Apple. Bien que les entreprises qui souhaitent rejoindre le programme PRI doivent également être « certifiées Apple », elles sont tenues d'afficher un « avis écrit bien visible », à la fois sur leur vitrine et sur leur site Web, informant les clients qu'elles ne sont pas « certifiées Apple ». En outre, les ateliers participants au PRI doivent obtenir une « reconnaissance écrite expresse » des clients montrant qu'ils comprennent qu'ils ne reçoivent pas de réparations d'un fournisseur de services agréé. Ce qui, comme le souligne Nathan Proctor, un défenseur du droit à la réparation auprès du US Public Research Interest Group, « revient à aller à un atelier de réparation normal, sauf que celui-ci fait de la publicité contre [lui-même] à chaque instant possible ».Le contrat stipule également que les entreprises de réparation doivent obtenir le consentement écrit de leurs clients reconnaissant qu’Apple ne garantira pas la réparation. Dans une autre section, Apple désavoue également les garanties « sauf indication contraire dans le manuel du réparateur indépendant », un document séparé présentant plus en détail les écrous et boulons du programme. Dans une copie de ce manuel, Apple indique qu'il autorisera les entreprises à retourner des pièces dans les 90 jours si ces pièces sont défectueuses lors de la « première utilisation ».Justin Drake Carroll, PDG et fondateur de Fruit Fixed, une chaîne de réparation régionale en Virginie, a déclaré que les remplacements d'écrans représentaient environ 35% des revenus. « À un moment donné, c'était 60 pour cent, il y a quelques années. Nous avons travaillé très dur pour faire baisser ce chiffre, de sorte qu'une source de revenus n'était pas une partie si importante de ce que nous faisons. De toute évidence, cela reste une partie extrêmement importante de notre modèle commercial.« Ce truc d'échange IC [chip], c'est un désastre, et nous devons absolument le combattre, à 100% », a déclaré Justin Ashford, consultant en atelier de réparation et instructeur de réparation YouTube populaire. « Mais la définition de notre industrie de ce qu'est la réparation de base doit changer… c'est la nouvelle base. À l'avenir, le premier outil dont vous avez besoin est un microscope ».iFixit l'a testé sur iOS 15.1, la dernière version officielle du logiciel iPhone. Le remplacement de l'écran d'un iPhone 13 par le même écran à partir d'un tout nouvel iPhone identique donne cette erreur*: « Impossible d'activer Face ID sur cet iPhone ».Apple n'a rien dit publiquement à ce sujet. Dusten Mahathy, un technicien de réparation expérimenté, a déclaré qu'un de ses amis faisant parti du programme de réparation indépendant d'Apple avait été informé par le support Apple que le problème serait résolu dans une mise à jour iOS. Pourtant, le seul changement constaté par iFixit est que sur iOS 15.0, la fonction Face ID ne fonctionnait pas sans toutefois prévenir l'utilisateur, tandis que dans la dernière version, elle affiche le message d'erreur explicite. iFixit a contacté Apple à ce sujet pour recueillir des commentaires, mais l'entreprise n'a pas donné de réponse.« Il est difficile de croire, après des années de problèmes de blocage des réparations avec Touch ID, les batteries et les appareils photo, que le dernier verrouillage des pièces iPhone d'Apple soit accidentel. D'après nos ingénieurs, il devrait être plus facile que jamais de maintenir Face ID sur l'iPhone 13 après un échange d'écran, car son scanner est totalement séparé de l'écran. Techniquement, oui: l'échec de Face ID pourrait être un bogue matériel très spécifique pour l'un des composants les plus couramment remplacés, un qui a en quelque sorte réussi les tests, n'a pas été corrigé dans une mise à jour logicielle majeure, et se trouve juste à verrouiller le genre de réparation indépendante dont l'entreprise ne profite pas.« Il est plus probable, cependant, qu'il s'agisse d'une stratégie et non d'un oubli. Cette situation rend AppleCare presque indispensable pour les iPhones plus récents, à moins que vous ne sachiez que votre atelier de réparation local est prêt à relever le défi. Ou vous prévoyez simplement de ne jamais laisser tomber votre téléphone ».« Cette industrie [de réparations de iPhone] a été bâtie sur des écrans d'iPhone, mais ce ne sera plus très long », a déclaré Ashford, l'instructeur de réparation. « Ce genre de chose nous envahit depuis un moment. Quiconque prend la réparation au sérieux sait ce qu'il doit faire maintenant ».Même lorsqu'un magasin dispose de l'équipement et de l'expérience nécessaires pour dessouder une puce BGA et la déplacer vers un nouvel écran, il est désavantagé par rapport au réseau de réparation et au plan de protection d'Apple, AppleCare. Un technicien Apple agréé peut faire en sorte qu'un iPhone 13 accepte un nouvel écran en quelques clics dans son logiciel secret, sans chauffage, dessoudage ou ressoudage requis. Les techniciens d'Apple peuvent également faire fonctionner True Tone, ce que les techniciens de réparation indépendants n'ont pas encore réalisé avec des programmeurs tiers sur les nouveaux modèles d'iPhone 12 et 13.Autrement dit, pour ceux qui peuvent accéder au réseau d'Apple, remplacer un écran sur l'iPhone 13 n'est pas différent d'avant. Pour les commerces indépendants, tout est différent.« C'est une décision intentionnelle pour contrecarrer la capacité d'un client à réparer », a déclaré Carroll, de la chaîne Fruit Fixed. « Honnêtement, si chaque réparation d'écran impliquait autant de travail, je raccrocherais et nous ne serions pas en mesure d'aider les milliers de personnes que nous aidons chaque mois ».Pour iFixit, le droit à la réparation devient désormais une urgence : « En verrouillant la réparation la plus courante pour leurs appareils, Apple a franchi le Rubicon. Si nous voulons que des ateliers de réparation existent dans nos communautés locales, nous n'avons pas d'autre choix que d'adopter une législation sur le droit de réparer pour les protéger de ce comportement prédateur et monopolistique ».Source : iFixit