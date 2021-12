Les semi-conducteurs sont les cerveaux derrière la technologie qui imprègne toutes nos interactions. Le réseau mondial de communication, chaque interaction avec les réseaux sociaux, chaque expérience de vente au détail, et chaque véhicule, hôpital, ferme et usine créant une valeur sociétale et économique dans le monde entier. Elles alimentent également les technologies de pointe qui assurent notre sécurité.Les principaux fabricants de semi-conducteurs, tels qu'Intel, Samsung Foundry et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dépensent environ 30 milliards de dollars par an en dépenses d'investissement et des milliards pour développer de nouvelles technologies de traitement. Dans une annonce publiée le 7 septembre sur son site officiel, Intel a confirmé son intention de construire au moins deux nouvelles usines de semi-conducteurs en Europe. Le PDG Pat Gelsing a exposé ces plans dans un discours-programme prononcé au salon de l'automobile de Munich, déclarant que la société pourrait investir jusqu'à 80 milliards de dollars en Europe au cours de la prochaine décennie.Lors de sa première intervention depuis son arrivée à la tête d'Intel en février, le PDG Pat Gelsinger a prédit que les semi-conducteurs représenteront plus de 20 % de la nomenclature totale des véhicules haut de gamme d'ici 2030. Ce qui représente un taux de croissance cinq fois supérieur par rapport au chiffre de 4 % de 2019. Jusqu'à présent, seule une poignée d'entreprises ont réussi à intégrer les technologies nécessaires pour graver des éléments toujours plus petits dans le silicium, et la maîtrise de la lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV) par TSMC a contribué à la catapulter en tête du peloton.La société taïwanaise et la société sud-coréenne Samsung sont les deux seules entreprises de semi-conducteurs qui utilisent actuellement l'EUV pour produire des puces logiques à l'échelle commerciale, et TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) domine à l'avant-garde, fabriquant plus de 80 % des puces de 5 nm dans le monde.« La pénurie de semiconducteurs va gravement perturber la chaîne d'approvisionnement et limiter la production de nombreux types de produits et d'équipements électroniques en 2021 », a déclaré en mai Kanishka Chauhan, principal analyste de recherche chez Gartner. « Les fonderies augmentent les prix des plaquettes et, à leur tour, les fabricants de puces augmentent les prix des appareils », a-t-elle ajouté.Les États-Unis étaient autrefois le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, mais aujourd’hui, selon Intel, ils ont pris du retard. D'autres pays, notamment en Asie, ont fait des investissements délibérés pour créer de puissants fabricants de puces sur leur propre territoire. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Les subventions publiques étrangères ont créé un avantage de coût d'environ 30 % pour les usines de fabrication de puces étrangères, et le résultat de cet avantage est surprenant : en 1990, les États-Unis fournissaient 37 % des puces du monde, mais ce chiffre est tombé à 12 % aujourd'hui, sapant le leadership technologique des États-Unis avec des implications économiques et de sécurité nationale importantes.Les analystes estiment qu'un pays, ou un groupe de pays, qui souhaite construire localement une industrie des semi-conducteurs compétitive devrait dépenser plus de 150 milliards de dollars sur une période de cinq ans en aide directe, en allégements fiscaux et en incitations. Or, les chances de réussite sont extrêmement faibles.Le fonctionnaire européen estime que de tels investissements sont impossibles à réaliser, c'est pourquoi le bloc continuera à s'appuyer sur l'approvisionnement interne et externe en puces. « Les chiffres que j'entends, en quelque sorte, les investissements initiaux pour être totalement autonome, cela rend la chose irréalisable, a déclaré Vestager dans une interview. Ce qui est important, c'est qu'il y a un niveau différent de capacité de production en Europe. »Il convient de noter que l'Europe ne produit pas de smartphones ou de PC, deux types d'applications qui nécessitent des puces fabriquées à l'aide de technologies de fabrication de pointe. En revanche, l'UE produit des voitures, de l'électronique grand public et d'autres produits qui n'ont pas besoin de puces fabriquées à l'aide des derniers nœuds. Intel a annoncé le mois dernier qu'elle avait obtenu un contrat pour des services de fonderie dans le cadre d'un programme du ministère de la Défense visant à soutenir la fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis. Dans son argumentaire pour ce projet, Intel soutient que, « les États-Unis prennent du retard dans la fabrication des semi-conducteurs et le Congrès doit agir maintenant pour y remédier ». Dans le même temps, l'Union européenne souhaite développer la production de puces pour ces produits afin de protéger son économie. Elle ne veut pas non plus que les chaînes d'approvisionnement soient perturbées par la Chine ou par des tensions avec les États-Unis et l'Allemagne.Actuellement, environ 10 % de l'offre mondiale de puces est produite en Europe, contre 40 % en 1990. L'objectif actuel du bloc est d'étendre sa part du marché mondial de la production de puces à 20 % d'ici 2030, ce qui est déjà un objectif très ambitieux car la fabrication de puces est en pleine croissance. Vestager admet que pour atteindre cet objectif, l'UE doit soutenir les fabricants locaux de semi-conducteurs. Malheureusement, Margrethe Vestager n'annonce aucun projet particulier pour le moment.De nombreux pays encouragent les producteurs à ouvrir des usines, et l'Union elle-même promet des subventions aux investisseurs potentiels. Intel et TSMC explorent toutes deux le terrain pour ouvrir de nouvelles installations, mais il est peu probable que l'UE devienne un jour totalement indépendante des autres pays en matière d'approvisionnement en semi-conducteurs. C'est ce qu'affirme Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence. Toutefois, il serait possible pour l'europe de réduire la dépendance à l'égard d'un seul point de défaillance (Taïwan) au cours des dix prochaines années et il faudrait au moins essayer de le faire. La Chine s'y emploie, tout comme les États-Unis.Pourquoi pas l'Europe ?« On a laissé à la Chine, à la Corée et à Taïwan le soin de continuer à progresser. Cela ne peut durer qu'un temps, jusqu'à ce que l'avantage que nous avons créé aux XIXe et XXe siècles s'évapore, et que nous devenions des colonies des nations technologiquement plus avancées. Apprenez vite le chinois à vos enfants, ils en auront besoin pour mieux servir leurs nouveaux maîtres dans quelques décennies », lance un internaute.Partagez-vous l'avis de Margrethe Vestager qui estime que l'indépendance dans le domaine des semi-conducteurs ne serait pas envisageable ?« Environ 10 % de l'offre mondiale de puces est produite en Europe, contre 40 % en 1990 », qu'est ce qui selon vous explique cette chute de production ?Intel va investir jusqu'à 80 milliards de dollars dans la fabrication de puces en Europe, dans un contexte de perte de vitesse face à ses rivaux asiatiques