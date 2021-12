Alors que le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a présenté des plans commerciaux visant à regagner cette avance d'ici à 2025, les travaux de recherche dévoilés donnent un aperçu de la manière dont Intel prévoit d'être compétitif au-delà de 2025.L'une des façons dont Intel intègre davantage de puissance de calcul dans ses puces consiste à empiler des "tuiles" ou des "chiplets" en trois dimensions plutôt que de fabriquer des puces en une seule pièce bidimensionnelle. Intel a présenté samedi des travaux qui pourraient permettre de multiplier par dix le nombre de connexions entre les tuiles empilées, ce qui signifie que des tuiles plus complexes peuvent être empilées les unes sur les autres.Mais la plus grande avancée présentée était sans doute un document démontrant une façon d'empiler les transistors - de minuscules interrupteurs qui forment les éléments de base des puces en représentant les 1 et les 0 de la logique numérique - les uns sur les autres.Intel pense que cette technologie permettra d'augmenter de 30 à 50 % le nombre de transistors qu'il est possible de placer dans une zone donnée d'une puce. L'augmentation du nombre de transistors est la principale raison pour laquelle les puces sont devenues de plus en plus rapides au cours des 50 dernières années.", a déclaré Paul Fischer, directeur et ingénieur principal du groupe de recherche sur les composants d'Intel, lors d'une interview. "Source : IntelQue pensez-vous de ces recherches d'Intel ?