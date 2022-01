Cela a tiré vers le haut le total des expéditions pour l'ensemble de l'année 2021 à 341 millions d'unités, soit 15% de plus que l'année dernière, 27% de plus que 2019 et le plus grand total d'expéditions depuis 2012. En outre, le secteur a enregistré de fortes hausses de revenus, la valeur totale des expéditions du quatrième trimestre étant estimée à 70 milliards de dollars US, soit une augmentation annuelle de 11 % par rapport au quatrième trimestre 2020. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a dépassé 250 milliards de dollars US en 2021 contre 220 milliards de dollars US en 2020, soit une hausse de 15 %, soulignant la transformation sismique de l'industrie.Le taux de croissance annuel composé de 13 % sur deux ans à partir de 2019 souligne à quel point l'importance des PC a augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles continuent de mener la charge, les expéditions de ces appareils augmentant de 16 % en 2021 pour atteindre 275 millions d'unités. Les expéditions d'ordinateurs de bureau et de stations de travail de bureau ont augmenté de 7 % en 2021 pour atteindre 66 millions d'unités.", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys.".Lenovo a pris la première place sur le marché des PC au quatrième trimestre avec des livraisons totales de 21,7 millions d'unités, soit une baisse annuelle de 6,5 %. Il a également été le fournisseur le plus important pour l'année 2021, atteignant le chiffre record de 82,1 millions d'unités, soit une augmentation de 13,1 % par rapport à 2020.HP se classe deuxième, avec des livraisons de 18,7 millions d'unités au quatrième trimestre, ce qui lui permet d'atteindre 74,1 millions d'unités en 2021, soit une croissance de 9,5 % par rapport à 2020.Dell, troisième, a affiché une croissance spectaculaire de 8,9 % au quatrième trimestre pour atteindre 17,2 millions d'unités et a augmenté sa part de marché de plus de 1 %. Dell a terminé l'année 2021 avec des livraisons totales de 59,3 millions d'unités pour l'année.Apple arrive en quatrième position avec une croissance de 9,0 % au quatrième trimestre et de 28,3 % sur l'année, ce qui en fait le fournisseur le plus performant du top 5. Il a expédié 7,8 millions d'unités au quatrième trimestre et 29 millions d'unités sur l'ensemble de l'année 2021. Acer complète le top 5, tant pour le quatrième trimestre que pour l'année complète, avec des livraisons de 6,6 millions au quatrième trimestre et de 24,4 millions d'unités en 2021.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?