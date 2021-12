Alors que les contraintes d'approvisionnement devraient perdurer tout au long de 2022, Canalys s'attend à ce que la région reste un point de croissance pour les PC, car l'incertitude relative pousse à dépenser dans la technologie. HP a retrouvé la première place après trois trimestres en deuxième position, en expédiant 4,4 millions d'unités et en prenant une part de 27 %. Lenovo arrive en deuxième position, avec 4,1 millions d'unités expédiées et une part de 25 %. Dell, Apple et Acer complètent le top 5 avec respectivement 14%, 12% et 8% de parts.Le marché des PC en Europe occidentale a connu une tendance à la hausse pendant six trimestres consécutifs. "", a déclaré Trang Pham, analyste de recherche chez Canalys. "", ajoute M. Pham.Les deux principaux fournisseurs - HP et Lenovo - ont enregistré des résultats très proches l'un de l'autre, avec respectivement 27 % et 25 % de parts de marché. HP a repris la tête en Europe occidentale avec 4,3 millions d'unités au troisième trimestre. Depuis le premier trimestre 2021, HP a apparemment donné la priorité aux expéditions vers son plus grand marché, l'Amérique du Nord, tout en perdant des parts de marché en Europe. Toutefois, le troisième trimestre 2021 a renforcé l'engagement de HP en Europe occidentale, où il a enregistré une croissance de 24 %, malgré une baisse de 6 % des livraisons globales. Les performances de Lenovo dans la région ont également été impressionnantes, puisque les expéditions ont augmenté de 22%, ne manquant que de peu de conserver la première place. Acer a connu une croissance annuelle nulle en raison d'un déclin des Chromebooks, où il détient la plus grande part de marché. Ce déclin s'explique par une demande proche de la saturation, ainsi que par la comparaison défavorable avec un phénoménal troisième trimestre 2020.Les livraisons de tablettes en Europe occidentale ont diminué de 20 %, avec 6,9 millions d'unités livrées. "", a déclaré Pham. Malgré la contraction du marché, Apple ne semble pas avoir été affecté. Au cours des derniers trimestres, Apple a de plus en plus élargi son leadership sur le marché face aux autres vendeurs de tablettes. Au troisième trimestre 2021, Apple a enregistré une croissance de 33 % en glissement annuel, tandis que les cinq autres principaux fournisseurs ont enregistré des baisses à deux chiffres.", a déclaré M. Pham.L'avenir du travail en Europe occidentale reste dans le marasme, car de nouvelles restrictions sont imposées avant les vacances aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. "", a déclaré Pham. "Source : CanalysQu'en pensez-vous ?