L’ASIC BonanzaMine, accélérateur de bitcoin, mesure 4,14×3,42 mm, soit 14,16 mm², et serait fabriqué selon un procédé à 7 nanomètres. Avec 300 d'entre eux dans un système, cela représente 4 248 mm² de silicium. Il est optimisé pour Bitcoin, ce qui signifie que l'élément de base de l'ASIC est le double moteur de hachage SHA256. Pour ces moteurs, Intel a conçu un chemin de données SHA256 entièrement déroulé de 120 tours. En tirant parti de plusieurs optimisations spécifiques à Bitcoin (par exemple, le précalcul des champs statiques, le nonce de début d'itération et la fin anticipée), 8 tours seraient éliminés, ce qui réduirait la surface du moteur d'environ 8 %.Chaque matrice BonanzaMine intègre 258 moteurs d'extraction. Plusieurs hachages intermédiaires précalculés (ainsi que le nonce de départ incrémenté) sont calculés au niveau du contrôleur du système, éliminant ainsi quatre tours de calcul des moteurs de minage. Les valeurs de hachage intermédiaires sont envoyées aux différents moteurs pour effectuer une recherche par force brute en double hachage. Deux tours supplémentaires de hachage sont nécessaires pour comparer à la cible du bloc. Avec chacun des 258 moteurs programmés avec une valeur de hachage unique provenant de la racine Merkle candidate, il y a 19 350 charges de travail simultanées traitées par carte et 77 400 charges de travail fonctionnant simultanément au niveau du système.Selon Intel, les moteurs représentent 90 % de la surface de la puce. Les 10 % restants sont consacrés à la partie inférieure de la puce, "l'encoche", qui comprend les capteurs et les GPIO. Les moteurs miniers individuels fonctionnent à seulement 355 mV. La zone de l'encoche fonctionne à 750 mV. Le BonanzaMine a montré des opérations fiables de 1,35-1,6 GHz à 355 mV.Intel Labs a consacré des décennies de recherche à la cryptographie, aux techniques de hachage et aux circuits à ultra-basse tension. « Nous pensons que nos innovations en matière de circuits permettront d'obtenir un accélérateur de blockchain dont les performances par watt sont plus de 1000 fois supérieures à celles des GPU grand public pour le minage basé sur SHA-256 », Raja Koduri, Vice-président senior, Directeur général, Groupe des systèmes de calcul accéléré et des graphiques chez Intel.Pour soutenir cette technologie émergente et d'autres, Intel a formé le nouveau Custom Compute Group au sein de l'unité commerciale Accelerated Computing Systems and Graphics d'Intel. L'objectif de cette équipe est de construire des plateformes de silicium personnalisées optimisées pour les charges de travail des clients, y compris la blockchain et d'autres opportunités de supercalcul accéléré personnalisé à la périphérie.La blockchain est une technologie qui a le potentiel de permettre à chacun de posséder une grande partie du contenu et des services numériques qu'il crée. Certains la qualifient même de point d'inflexion dans l'informatique, car elle bouleverse fondamentalement la façon dont les actifs numériques sont stockés, traités et échangés, alors que nous entrons dans l'ère des métavers et du Web 3.0. Quelle que soit l'évolution de l'avenir, il est certain que la mise à disposition de beaucoup plus de capacités de calcul pour tous jouera un rôle central.Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Un rapport de BrandEssence Market Research a révélé que le marché immobilier du métavers devrait croître à un taux annuel composé de 31 % par an de 2022 à 2028. « Il y a de gros risques, mais potentiellement de grosses récompenses », a déclaré Janine Yorio, PDG de Republic Realm, un investisseur immobilier métavers et une société de conseil.Facebook aurait par exemple parié son avenir sur la réalité virtuelle et le métavers, en changeant de marque pour devenir Meta et en dépensant des milliards par an pour construire du matériel et des logiciels qui vont au-delà des réseaux sociaux traditionnels. Mais l'entreprise a, du moins jusqu'à présent, peu partagé avec le public les résultats de ses premiers paris. Le pari le plus médiatisé de Meta est actuellement une plateforme de réalité virtuelle sociale pour le casque Quest, appelée Horizon Worlds. Elle a récemment été présentée dans la publicité de Meta pour le Super Bowl, et Mark Zuckerberg l'a qualifiée de « noyau de notre vision du métavers » lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Au cours d'une réunion virtuelle de Meta en début de semaine, le chef de produit de la société, Chris Cox, a donné aux employés une mise à jour inédite sur la croissance du nombre d'utilisateurs d'Horizon.Le chef de produit a informé ses employés du nombre d'utilisateurs mensuels de la plateforme de réalité virtuelle. Selon The Verge, le monde basé sur la réalité virtuelle a enregistré 300 000 utilisateurs par mois. Bien que la plateforme ne soit disponible que pour les utilisateurs américains et canadiens depuis décembre, les chiffres prouvent qu'elle commence à attirer l'attention du public. L'information sur ce chiffre a été révélée par un employé de la société qui connaissait la situation.Joe Osborne, porte-parole de Meta, a confirmé ce chiffre et a précisé qu'il incluait les utilisateurs d'Horizon Worlds et d'Horizon Venues, une application distincte permettant d'assister à des événements en direct dans la réalité virtuelle, qui utilise les mêmes avatars et les mêmes mécanismes de base. Ce chiffre n'inclut pas Horizon Workrooms, une expérience de conférence en réalité virtuelle qui repose sur un système d'invitation.Avant son lancement en décembre, Horizon Worlds était en version bêta privée pour permettre aux créateurs de tester ses outils de création de monde. À l'instar de la plateforme de jeux Roblox ou de Minecraft de Microsoft, Horizon Worlds permet aux utilisateurs de créer des environnements personnalisés dans lesquels ils peuvent se retrouver et jouer à des jeux en tant qu'avatars sans jambes. Meta a annoncé que 10 000 mondes distincts ont été construits dans Horizon Worlds à ce jour, et son groupe Facebook privé pour les créateurs compte désormais plus de 20 000 membres.Aujourd'hui, chez Intel, nous déclarons notre intention de contribuer au développement des technologies blockchain, avec une feuille de route d'accélérateurs à haut rendement énergétique. Intel s'engagera et promouvra un écosystème blockchain ouvert et sécurisé et contribuera à faire progresser cette technologie de manière responsable et durable.« Nous sommes conscients que certaines blockchains nécessitent une énorme puissance de calcul, qui se traduit malheureusement par une immense quantité d'énergie. Nos clients demandent des solutions évolutives et durables, c'est pourquoi nous concentrons nos efforts sur la réalisation du plein potentiel de la blockchain en développant à l'échelle les technologies informatiques les plus efficaces sur le plan énergétique », a déclaré Intel.Intel annonce la livraison de l’accélérateur de blockchain pour cette année. L’architecture est mise en œuvre sur un minuscule morceau de silicium afin d'avoir un impact minimal sur l'approvisionnement des produits actuels.Source : Intel Quel est votre avis sur le sujet ?