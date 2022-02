Les adeptes de cette bataille ne seront peut-être pas surpris de la voir se produire (et de la voir se poursuivre) pour plusieurs raisons.Tout d'abord, AMD a gagné la bataille à Wall Street pour une thèse d'investissement plus attrayante.La semaine dernière, AMD a conclu son acquisition de Xilinx pour 35 milliards de dollars.Cette transaction - la plus importante en 53 ans d'histoire d'AMD - confère à l'entreprise une expertise significative sur le marché des puces programmables. Les puces de ce type s'avéreront indispensables pour permettre à AMD de continuer à prendre des parts de marché à Intel dans les charges de travail de l'informatique en nuage et les centres de données.Lisa Su, PDG d'AMD, a déclaré que l'entreprise mettrait à jour son modèle financier "".Pendant ce temps, Intel a en quelque sorte répondu à AMD en annonçant l'achat de Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars. L'opération - que les analystes considèrent comme moins séduisante que la transaction Xilinx d'AMD - aidera Intel dans sa tentative de construire des puces pour d'autres sociétés.Deuxièmement, AMD a affiché de meilleurs résultats financiers qu'Intel (depuis un certain temps), car il a gagné des parts de marché dans des domaines clés (notamment dans les serveurs).Les ventes et les bénéfices d'AMD ont augmenté de 68 % et 117 %, respectivement, en 2021. La société a esquissé une croissance de 31 % de son chiffre d'affaires pour 2022 et des marges bénéficiaires brutes de 51 %.Les ventes et les bénéfices d'Intel en 2021 ont augmenté de 2 % et de 7 %, respectivement. La société prévoit que les ventes en 2022 augmenteront d'environ 2 %. Les bénéfices devraient chuter de 36 %, car Intel continue de développer ses capacités de fabrication de puces.", a déclaré Vijay Rakesh, analyste de Mizuho Securities.Source : AMDQu'en pensez-vous ?