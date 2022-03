Pénurie de matières premières ou perturbation de l'approvisionnement en matières premières en provenance d'Ukraine et de Russie, qui sont essentielles pour tout, des puces micro et capteurs à la mémoire et au conditionnement.





Gaurav Gupta, vice-président analyste chez Gartner, évoque ici les impacts immédiats et à long terme de l'invasion russe en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement.Trois scénarios principaux peuvent être envisagés :Il est important de noter que de nombreux fabricants de puces ont revendiqué la diversité de leurs chaînes d'approvisionnement en matières premières et en gaz avec des stocks suffisants, et qu'ils ne s'attendent pas à voir un impact immédiat au-delà des pénuries déjà présentes. Cependant, ils se méfient des ramifications à long terme si la situation persiste ou s'aggrave.L'impact sur l'offre de matières premières, la demande du marché et les comportements en matière d'offre dépendent de la façon dont la situation évolue, et le plus grand risque est donc qu'une nouvelle vague d'achats de panique se déclenche. C'est l'une des principales raisons de l'apparition de la pénurie actuelle de semi-conducteurs, car elle a surchargé et détérioré davantage la chaîne d'approvisionnement, sans apporter aucun avantage aux acheteurs.Les dispositifs pour lesquels il existe déjà des pénuries, tels que les circuits intégrés de gestion de l'énergie, les puces de réseau d'entreprise et les réseaux de portes programmables en champ, provoqueraient principalement des perturbations commerciales dans les secteurs de l'automobile et de la communication.Conclusion : La chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs est déjà mise à rude épreuve pour diverses raisons. Bien qu'il soit prévu d'accroître les investissements et d'augmenter les capacités, la capacité à augmenter l'offre prend du temps.La région fournit diverses matières premières qui sont essentielles à la fabrication de puces. Par exemple, l'Ukraine est une source importante de gaz inertes, comme le néon, nécessaires au processus de lithographie des semi-conducteurs. Toute perturbation de l'approvisionnement en néon et autres gaz nobles en provenance du pays pourrait provoquer des pénuries et l'inflation des coûts qui en découle.La Russie est un important producteur de métaux tels que l'aluminium, le nickel et le cuivre. L'aluminium est un conducteur qui est couramment utilisé pour fabriquer des composants passifs et dans la liaison des fils. Les composants passifs, tels que les résistances et les condensateurs, sont couramment utilisés dans tous les types d'équipements électroniques. Toute perturbation de l'approvisionnement de l'un de ces métaux pourrait entraîner une hausse des prix et avoir une incidence sur les prix des dispositifs à semi-conducteurs et des systèmes électroniques.Toutefois, il est important de noter que la plupart des fabricants de puces disposent de plans d'urgence, tels que la diversification des fournisseurs et le maintien de niveaux élevés de stocks. Ainsi, nous ne nous attendons pas à un impact immédiat. Il n'en reste pas moins que les achats de panique et la hausse des coûts de transport et de logistique pourraient entraîner une augmentation générale des prix.Évaluez les niveaux de stocks directs des matériaux susmentionnés. Diversifiez les sources de la chaîne d'approvisionnement en dehors de la région du conflit et recherchez des matériaux alternatifs.Améliorez la visibilité de votre chaîne d'approvisionnement, en vous concentrant d'abord sur les fournisseurs de niveau 1, puis en incluant les distributeurs, les fabricants et les niveaux inférieurs, tels que les fournisseurs de plaquettes.Continuez à suivre et à respecter toute mise à jour des sanctions imposées à la Russie et à ses alliés. Tenez compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur vos activités commerciales et vos exportations de technologies.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Le conflit russo-ukrainien finira-t-il par affecter encore plus le marché des semi-conducteurs, selon vous ?