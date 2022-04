RSC a déclaré avoir créé RSK Tornado en tant que plateforme "interopérable unifiée" pour « accélérer le rythme de substitution important » des systèmes HPC, des centres de traitement des données et des systèmes de stockage des données en Russie. « La plateforme de superordinateur interopérable (ce terme désigne l'interopérabilité de différentes solutions) créée par le "champion national", le groupe RSC, permet l'utilisation simultanée dans un système de nœuds de calcul basés à la fois sur des processeurs d'architecture x86 étrangers et sur des processeurs Elbrus nationaux », a indiqué le communiqué de presse de RSC Group.Le CSR utilise avec succès ces processeurs russes dans des systèmes de stockage de données (DSS) de sa propre conception. Egor Druzhinin, directeur technique du groupe RSC, en a parlé lors de la conférence Parallel Computing Technologies 2022 (PCT), qui s'est tenue du 29 au 31 mars à l'Institut commun de recherche nucléaire de Dubna.L'architecture du système HPC est destinée à aider la Russie à s'adapter rapidement au fait que les principaux fabricants de puces, tels qu'Intel, AMD et TSMC, ainsi que plusieurs autres fournisseurs de technologies, comme Dell et Lenovo, ont suspendu leurs expéditions de produits vers le pays en raison des sanctions prises par les États-Unis et d'autres pays en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La récente invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des retombées assez importantes, de nombreux pays choisissant de sanctionner économiquement la Russie pour qu'elle mette fin à son invasion et aux pertes de vies humaines qu'elle provoqueDes entreprises ont choisi de quitter la Russie, 300 d'entre elles ayant décidé d'emprunter cette voie. Il s'agit évidemment d'un nombre considérable d'entreprises technologiques qui ont fini par avoir un impact plutôt disproportionné sur le peuple russe, dont beaucoup ne soutiennent pas cette guerre et ont été arrêtés pour avoir tenté de protester contre elle.De nombreux rapports indiquent qu' Intel et AMD ont suspendu leurs ventes de puces à la Russie . TSMC, qui fabrique des puces conçues par des entreprises russes, prévoirait également de participer aux sanctions. Ces actions s'inscriraient dans le cadre de nouvelles établies par l'OFAC et la BRI du département américain du Commerce sur la vente de technologies à la Russie. Les rapports notent toutefois que l'interdiction ne devrait pas s'appliquer à l'électronique grand public.Le fabricant américain de puces Intel a annoncé qu'il avait suspendu toutes ses opérations commerciales en Russie, rejoignant ainsi les autres entreprises technologiques qui se sont retirées du pays. Comme dit précédemment, Intel avait déjà suspendu toutes ses livraisons à ses clients en Russie et au Belarus le mois dernier, après que le gouvernement américain eut émis des sanctions radicales empêchant l'exportation de technologies vers ces pays.Avec cette annonce, Intel a mis fin à toutes ses opérations commerciales dans le pays, ce qui inclut 1 200 employés situés en Russie. « Intel continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix », a annoncé Intel dans un communiqué de presse mardi soir. « Avec effet immédiat, nous avons suspendu toutes les opérations commerciales en Russie. Cela fait suite à notre décision antérieure de suspendre toutes les livraisons aux clients de Russie et de Biélorussie. » Intel indique qu'elle s'efforce de soutenir tous ses employés russes pendant la fermeture et qu'elle a mis en place des plans de continuité des activités pour minimiser les perturbations.AMD, Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ayant interrompu toutes leurs ventes et expéditions vers la Russie, le pays est confronté à une crise informatique qui pourrait entraîner des pannes de télécommunications et des perturbations commerciales. RSK Tornado prend en charge jusqu'à 104 serveurs dans un rack, l'idée étant de prendre en charge les processeurs x86 étrangers (s'ils sont disponibles) ainsi que les processeurs Elbrus de la Russie, qui ont fait leurs débuts en 2015.La plateforme de serveurs interopérablesest conçue pour utiliser différents types d'architectures de microprocesseurs dans une armoire d'installation (jusqu'à 104 serveurs dans un rack), ce qui accélérera le rythme de substitution des importations dans le domaine des systèmes de calcul à haute performance, des solutions pour les centres de traitement des données (CPD) et des systèmes de stockage des données. La plateforme unifiée de supercalculateurs interopérables est conçue pour résoudre un large éventail de tâches, notamment le traitement des données volumineuses, le calcul à haute performance et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle.Le cycle complet de développement et de création des systèmes informatiques basés sur elle est réalisé sur le territoire de la Russie. Les travaux sont réalisés dans le cadre d'un accord avec le ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie afin de mettre en œuvre le sous-programme « Développement de la production de technologies informatiques », qui fait partie du programme d'État « Développement de l'industrie électronique et radioélectronique ».« Au cours des dernières années, nous avons assisté à un développement important de diverses architectures qui sont développées spécifiquement pour résoudre des algorithmes spécifiques. Nous avons remarqué cette tendance il y a quelques années et avons essayé de développer une plateforme universelle qui pourrait intégrer efficacement de nouvelles approches et solutions. Ce développement nous a permis de réagir rapidement aux turbulences dans le paysage technologique », a déclaré Yegor Druzhinin.Outre les nœuds de calcul, les processeurs domestiques Elbrus sont également utilisés dans les systèmes de stockage de données tolérants aux pannes fabriqués par RSK. L'utilisation du refroidissement liquide, un développement breveté de RSK, permet aux superordinateurs et aux systèmes de stockage de données russes d'occuper les premières places dans le monde en termes d'efficacité énergétique, de performance et de compacité.Pour preuve, RSC a cité le fait que quatre systèmes de production de RSC sont les seuls représentants de la Russie dans le classement mondial IO 500 des systèmes de stockage les plus performants. Le logiciel de la plateforme interopérable est également développé en Russie. Le complexe « RSK BASIS » est utilisé avec succès pour contrôler les centres de supercalculateurs à usage collectif dans les institutions scientifiques et éducatives, ainsi que dans l'industrie.« L'objectif de notre plateforme logicielle est d'unir des centres indépendants de calcul à haute performance et de cloud afin de fournir un seul "point d'accès à distance " à l'utilisateur final qui a besoin de calculer sur un superordinateur », a déclaré Pavel Lavrenko, directeur du développement commercial de RSC. Avec RSK Tornado, l'espoir semble être la capacité pour les développeurs russes de porter les applications HPC, AI et big data des architectures x86 vers l'architecture Elbrus, ce qui, en théorie, permettra à la Russie de s'appuyer plus facilement sur sa propre chaîne d'approvisionnement et de mieux faire face aux sanctions continues de l'étranger.RSK Tornado est la propriété de RSC et est actuellement utilisé pour orchestrer les ressources des superordinateurs du Centre interdépartemental de superordinateurs de l'Académie des sciences de Russie, de l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg et de l'Institut conjoint de recherche nucléaire. Quant à savoir si les entités russes seront satisfaites des serveurs basés sur Elbrus, c'est une grande question, et il y aurait déjà quelques doutes quant à la capacité de ces processeurs à répondre aux besoins d'applications très exigeantes.Source : RSC Group Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les Russes seront capables de s'appuyer sur leur propre chaîne d'approvisionnement pour mieux faire face aux sanctions continues de l'étranger ?