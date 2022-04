Source : IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 11 avril 2022 Source : IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 11 avril 2022

Le marché des PC sort de deux années de croissance à deux chiffres, donc si le déclin du premier trimestre marque un changement dans cette dynamique, cela ne signifie pas que l'industrie est dans une spirale descendante. Malgré les difficultés persistantes en matière de chaîne d'approvisionnement et de logistique, les fournisseurs ont tout de même expédié 80,5 millions de PC au cours du trimestre. Le volume du premier trimestre 2022 marque le septième trimestre consécutif où les expéditions mondiales ont dépassé les 80 millions, un exploit qui n'a pas été vu depuis 2012.", a déclaré Ryan Reith, vice-président de groupe avec les Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC. "Lenovo est resté en tête avec 22,7 % de parts de marché, suivi de HP Inc, Dell Technologies et Apple. ASUS et Acer sont à égalité* pour la cinquième place au 1er trimestre 22. Dell, Apple et ASUS sont les seuls fournisseurs de premier plan à avoir enregistré une croissance des livraisons d'une année sur l'autre. En raison des pénuries continues de la chaîne d'approvisionnement et d'une comparaison difficile avec un fort 1T21, les ordinateurs portables ont connu un déclin d'une année sur l'autre, tandis que les ordinateurs de bureau ont légèrement augmenté.", a déclaré Jay Chou, directeur de recherche pour le suivi trimestriel des moniteurs PC d'IDC. "."*IDC déclare une égalité statistique sur le marché mondial des PC traditionnels lorsqu'il y a une différence d'un dixième de un pour cent (0,1%) ou moins dans les parts de livraison entre deux ou plusieurs fournisseurs.Source : IDCQu'en pensez-vous ?