AMD et Microsoft poursuivent leur collaboration dans le cloud, Microsoft venant d’annoncer l’utilisation des accélérateurs AMD Instinct™ MI200 pour alimenter des charges d’entraînement d’IA à grande échelle. En outre, Microsoft a annoncé travailler en étroite collaboration avec l’équipe PyTorch Core et l’équipe des logiciels pour datacenter d’AMD afin d’optimiser les performances et l’expérience des développeurs pour les clients exécutant PyTorch sur Microsoft Azure et s’assurer que ces projets PyTorch tirent le meilleur parti des performances et des fonctionnalités des accélérateurs AMD Instinct.Brad McCredie, vice president Data Center and Accelerated Processing chez AMD, déclare : «Eric Boyd, corporate vice president, Azure AI, Microsoft, déclare : «. »Les accélérateurs AMD Instinct MI200 rejoignent d’autres produits AMD utilisés par Microsoft Azure, notamment les machines virtuelles Azure HBv3 annoncées récemment, qui utilisent des processeurs AMD EPYC™ de 3ème génération avec la technologie AMD 3D V-Cache™, et de nombreuses autres instances pour le Confidential Computing, et des charges de travail diverses, comme celles liées à la mémoire ou aux images, etc.Depuis plus de 50 ans, AMD propulse l’innovation dans les systèmes de calcul haute performance, le graphique et les technologies de visualisation.Des milliards d’individus comptent quotidiennement sur les technologies AMD pour améliorer leur manière de vivre, travailler ou jouer.Source : AMD Qu'en pensez-vous ?