Nvidia a imputé ce manque à gagner à une demande plus faible que prévu pour ses produits de jeu, notamment ses processeurs graphiques GeForce. Nvidia a souligné « une réduction des ventes des partenaires de distribution », ce qui signifie que des partenaires comme Evga, MSI, Asus, Zotac, Gigabyte et d'autres ont vendu moins de nouveaux GPU que prévu. Cette baisse peut être attribuée en partie à l'effondrement de la valeur des crypto-monnaies basées sur le minage comme le Bitcoin et l'Ethereum - moins de mineurs achètent ces cartes, et les mineurs qui cherchent à se débarrasser de leurs GPU sur le marché de l'occasion donnent également aux joueurs une source moins chère de cartes graphiques.« Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires de jeu pour ajuster les prix et les stocks des canaux », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Cela signifie que nous pourrions assister à de nouvelles baisses de prix pour les GPU GeForce existants, dont le prix a déjà baissé tout au long de l'année. Certaines cartes ne sont toujours pas revenues à leur prix annoncé à l'origine, mais elles s'en rapprochent de plus en plus.Les rapports sur les résultats des entreprises technologiques ce trimestre ont été pour le moins mitigés. Apple, Microsoft, Alphabet et d'autres ont réussi à obtenir un peu de croissance, tandis que des entreprises comme Meta et Nintendo se sont un peu repliées, et les projections de la plupart des entreprises pour le prochain trimestre sont également peu optimistes.Une entreprise particulièrement touchée est Intel, qui a vu ses revenus passer de 19,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021 à 15,3 milliards de dollars en 2022. La présentation des résultats de l'entreprise a montré une faiblesse générale pour diverses raisons : une demande plus faible pour les PC grand public, l'argent investi pour faire décoller les produits graphiques dédiés à l'Arc, et la " pression concurrentielle " sur le marché des processeurs pour serveurs. Ce concurrent est AMD , dont la gamme de processeurs pour serveurs EPYC n'est que l'un des points forts d'un trimestre record pour la société. Le chiffre d'affaires est passé de 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021 à 6,6 milliards de dollars cette année, 673 millions de dollars de ce chiffre d'affaires supplémentaire provenant des ventes de processeurs EPYC et de la division des centres de données de l'entreprise. C'est une grosse affaire pour AMD, qui a connu un certain succès avec ses processeurs pour serveurs Opteron au milieu des années 2000, mais qui avait surtout cédé ce terrain à Intel tout au long des années 2010.En revanche, AMD a augmenté son chiffre d'affaires trimestriel dans le domaine des jeux, qui est passé de 1,3 milliard de dollars l'an dernier à 1,7 milliard de dollars cette année, en partie grâce à son matériel semi-personnalisé qui équipe des consoles comme les Xbox S et X et la PlayStation 5. La technologie GPU de Nvidia alimente la Nintendo Switch, mais pour le reste, Nvidia dépend davantage des jeux sur PC pour ses revenus.Dans les meilleures nouvelles pour Nvidia, la petite augmentation globale du chiffre d'affaires est presque exclusivement due à l'activité de centre de données de l'entreprise, y compris les applications d'IA et d'apprentissage automatique accélérées par GPU et l'accélération GPU pour les machines virtuelles hébergées dans le cloud. Les revenus des centres de données de Nvidia devraient être en hausse de 61 % par rapport à l'année dernière, passant de 2,37 milliards de dollars à 3,81 milliards de dollars.Nvidia devrait lancer ses GPU de nouvelle génération de la série RTX 4000 dans le courant de l'année. Basés sur la nouvelle architecture Lovelace, ces GPU pourraient séduire certains joueurs qui, à l'origine, n'ont pas utilisé la série RTX 3000 en raison de la pénurie et des prix excessifs et qui évitent maintenant ces GPU parce qu'ils savent qu'un remplacement est imminent.Source : Nvidia Quel est votre avis sur le sujet ?