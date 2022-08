Nouvelles fonctionnalités et points forts d'Ubuntu 22.04 LTS

Retour à la case départ : la communauté et le retour aux sources

Le bureau Ubuntu préchargé ;

Disque solide M.2 PCIe Gen 4 NVMe ;

Jusqu'à 32 Go, LPDDR5, 5200 MHz, intégré, double canal ;

Conception améliorée de quadruple haut-parleur résultant en un son incroyable pour la musique, les films et les conférences ;

Une résolution allant jusqu'à 4K+ ou des couleurs vives et fidèles à la réalité sur un écran OLED avec Eyesafe qui réduit la lumière bleue nocive ;

Le tout nouvel emballage est composé à 100 % de matériaux d'origine durable ou renouvelable avec une documentation papier qui augmente sa recyclabilité.

Le Dell XPS 13 Plus édition développeur est deux fois plus puissant que le XPS 13 de génération précédente et présente une refonte visuelle majeure. L'esthétique générale du XPS 13 Plus est simplifiée et futuriste, avec un clavier bord à bord, une rangée de fonctions LED et aucun pavé tactile visible (le pavé tactile est intégré dans une seule pièce de verre qui traverse tout le repose-poignet).Les appareils certifiés avec Ubuntu comprennent des logiciels ou des pilotes spécifiques qui diffèrent de la distribution par défaut, le cas échéant. Ceux-ci sont définis dans un méta-paquet qui installe automatiquement la configuration optimale des paquets, des pilotes et du noyau pour offrir la meilleure expérience sur cet appareil.Ces modifications constituent les images d'usine utilisées par Dell et les autres partenaires de Canonical, mais sont également transmises en amont à la distribution Ubuntu principale, de sorte que les appareils certifiés reçoivent le méta-paquet approprié, même lorsque les utilisateurs installent Ubuntu eux-mêmes.Cela signifie que les utilisateurs peuvent installer ou mettre à niveau Ubuntu 22.04 LTS sur un Dell XPS 13 Plus certifié existant et bénéficier de la même expérience de haute qualité qu'en l'achetant préinstallé.Le programme de certification Ubuntu garantit que tous les composants d'un ordinateur certifié fonctionnent comme prévu, de sorte que l'utilisateur peut être sûr de bénéficier de la meilleure expérience possible dès sa sortie de l'emballage. Les appareils certifiés Ubuntu sont basés sur les versions Long Term Support (LTS) et reçoivent donc des mises à jour pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.Le laboratoire de certification Ubuntu teste en permanence des centaines d'appareils certifiés chaque jour, y compris tous leurs composants matériels clés et leurs fonctionnalités. Cela garantit que les appareils fonctionnent (et continuent de fonctionner) selon des normes élevées tout au long de leur cycle de vie.Avec la dernière version de GNOME 42, les utilisateurs bénéficient de performances de bureau accrues grâce à la triple mise en mémoire tampon, d'un meilleur contrôle des paramètres de gestion de l'énergie, de nouveaux agencements intuitifs de l'espace de travail et des gestes du pavé tactile, ainsi que d'options de personnalisation étendues.Wayland est livré comme serveur d'affichage par défaut et le serveur de son PulseAudio mis à jour améliore la prise en charge des périphériques audio Bluetooth et les rapports sur le niveau de la batterie.Ubuntu est livré avec les dernières chaînes d'outils pour Python, PHP, Ruby, Perl, GCC, Go et maintenant Rust. Elle inclut les dernières versions des applications de productivité par défaut comme LibreOffice, Thunderbird et Firefox, avec des milliers d'autres applications disponibles dans la boutique snap.Ubuntu 22.04 LTS s'intègre également de manière transparente au lieu de travail grâce à l'intégration d'Active Directory et à la prise en charge de politiques avancées pour les utilisateurs d'Ubuntu Advantage. Grâce au support à long terme, à la sécurité, aux outils de gestion améliorés et à l'accès au matériel certifié, les développeurs d'entreprise peuvent s'intégrer étroitement au reste du parc de leur organisation.Cela fait presque 10 ans que la première édition de Dell XPS 13 basée sur Ubuntu et destinée aux développeurs est disponible. L'effort, connu sous le nom de projet Sputnik, a commencé comme un projet exploratoire pour déterminer l'intérêt d'un ordinateur portable de développement basé sur Ubuntu.Pour mesurer l'intérêt, Dell a publiquement contacté la communauté et a demandé aux développeurs s'ils étaient intéressés par un ordinateur portable Linux et, si oui, ce qu'ils en attendaient. La réponse a été si enthousiaste qu'il n'a pas fallu longtemps pour que le projet devienne un produit, puis une gamme entière de produits. Au fur et à mesure que le projet Sputnik s'est développé, les contributions de la communauté des développeurs ont continué à guider l'effort et sa progression.L'un des principes clés du projet Sputnik a été de contribuer en retour à la communauté. À cette fin, Dell a travaillé main dans la main avec Canonical et les vendeurs de composants matériels pour s'assurer que les pilotes Linux écrits pour le XPS 13 sont de source ouverte et, dans la mesure du possible, poussés en amont du noyau Linux principal pour que tous puissent en bénéficier.L'ordinateur portable XPS 13 pouces le plus puissant de Dell est jusqu'à deux fois plus puissant qu'auparavant et est alimenté par des processeurs Intel Core de 12e génération de 28W (contre 15W sur la génération précédente) et soutenu par des ventilateurs plus grands qui fournissent un flux d'air 55% meilleur sans augmenter le bruit ou la température.De plus, la technologie de pointe de la batterie permet de tenir la distance sans interruption. Et grâce à Express Charge 2.0, qui permet à l'ordinateur portable d'atteindre une autonomie d'environ 80 % en moins d'une heure, il est possible de faire rapidement le plein d'énergie à la volée.Parmi les autres caractéristiques notables, citons :À partir d'aujourd'hui, le Dell XPS 13 Plus developer edition avec Ubuntu 22.04 LTS est disponible aux États-Unis, au Canada, en France et dans bien d'autres pays.Source : Dell Que pensez-vous de Dell XPS Plus 13 Developer Edition avec Ubuntu 22.04 LTS préinstallé ? Existe-t-il encore des manquements notoires ou alors le trouvé vous intéressant ?Quelles sont vos attentes pour le Dell XPS Plus 13 Developer Edition ?