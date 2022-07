Bien sûr, les vétérans de Linux connaissent déjà un autre grand fabricant d'ordinateurs qui vend une machine de développement basée sur Linux. Oui, Dell commercialise des modèles XPS "Developer Edition" depuis de nombreuses années - ces ordinateurs sont livrés avec Ubuntu de Canonical pré-installé. Le XPS 13 de Dell, en particulier, a été loué par les critiques professionnels et les consommateurs grâce à son équilibre entre puissance et élégance.Le mois prochain, il sera possible d'acheter le dernier XPS "Developer Edition" de Dell aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions d'Europe. En effet, à partir du mois d'août, la société commencera à vendre le Dell XPS Plus 13 Developer Edition qui est certifié pour (et livré avec) Ubuntu Linux 22.04 LTS. L'ordinateur portable est alimenté par les derniers processeurs Core 12e génération d'Intel et peut être configuré avec jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5 à 5 200 MHz. Pour le stockage, vous disposez d'un SSD PCIe Gen 4 NVMe standard. Les fans de médias apprécieront la configuration à quatre haut-parleurs et l'écran OLED 4K+ en option.Dell explique : "Jaewook Woo, chef de produit, système d'exploitation Linux, Dell Technologies, explique : "."Pour ceux qui ne veulent pas attendre le mois d'août, ils peuvent acheter dès aujourd'hui un Dell XPS Plus 13 "normal" et y installer Ubuntu 22.04 LTS eux-mêmes - il suffit de remplacer Windows 11 par cette distribution Linux. En revanche, pour ceux qui décident d'attendre le mois d'août, le prix demandé par Dell pour les dernières versions "Developer Edition" n'est pas encore connu avec certitude.Source : DellQue pensez-vous de Dell XPS Plus 13 Developer Edition ?