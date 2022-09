Tous les lecteurs contrôlés pour l'âge moyen par année

Période de rapport 10/01/2018 à 06/30/2022 pour les modèles d'entraînement actifs à partir de 06/30/2022

Ces conclusions sont tirées du dernier rapport de Backblaze détaillant les statistiques de fiabilité des disques utilisés dans son infrastructure, et dans ce cas, c'est seulement le deuxième rapport de ce type à se concentrer sur les SSD, après celui que la société a publié en mars.Dans notre environnement, les disques d'amorçage font bien plus que démarrer les serveurs de stockage : ils stockent également les fichiers journaux et les fichiers temporaires produits par le serveur de stockage. Chaque jour, un lecteur de démarrage lira, écrira et supprimera des fichiers en fonction de l'activité du serveur de stockage lui-même. Dans nos premiers serveurs de stockage, nous utilisions exclusivement des disques durs pour le démarrage. Nous avons commencé à utiliser des disques SSD à ce titre au quatrième trimestre 2018. Depuis lors, tous les nouveaux serveurs de stockage, et tous ceux dont le disque de démarrage HDD était défaillant, ont été équipés de SSD.L'une des questions que Backblaze souhaitait régler était de savoir si les disques SSD étaient vraiment plus fiables que les disques durs, mais les données publiées en mars semblaient montrer que les disques SSD suivaient le même schéma de taux de défaillance que les disques durs au fil du temps, bien qu'avec un taux de défaillance annualisé (AFR) légèrement inférieur.Les SSD et les disques durs ici sont tous utilisés comme lecteurs de démarrage, plutôt que les disques utilisés pour stocker les données, et Backblaze a commencé à passer aux SSD au quatrième trimestre 2018, ce qui signifie que les deux ensembles de disques sont à des points différents dans leurs courbes de durée de vie respectives. Pour compenser cela, l'entreprise n'a comparé que les SSD qui avaient en moyenne un an avec les disques durs qui avaient en moyenne un an, et ainsi de suite.Au 30 juin 2022, il y avait 2 558 SSD dans les serveurs de stockage de Backblaze. Ce chiffre est à comparer aux 2 200 SSD indiqués dans notre rapport SSD de 2021. voici, ci-dessous, les données trimestrielles de chacun des deux derniers trimestres (T1 2022 et T2 2022).tous les disques énumérés ci-dessus ont un facteur de forme standard de 2,5", à l'exception des modèles Dell (DELLVOSS VD) et Micron (MTFDDAV240TCB), qui ont tous un facteur de forme M.2. Le plus grand nombre de disques ajoutés : Depuis son dernier rapport sur les SSD, qui s'est terminé au quatrième trimestre 2021, le Crucial (modèle : CT250MX500SSD1) est en tête avec 192 nouveaux disques ajoutés, suivi par 101 nouveaux disques DELL (modèle : DELLBOSS VD) et 42 disques WDC (modèle : WDS250G2B0A).au deuxième trimestre 2022, l’entreprise a ajouté deux nouveaux modèles de SSD, tous deux de Seagate, le modèle 500GB : ZA500CM10003 (3 disques), et le modèle 250 Go : ZA250NM1000 (18 disques). Ni l'un ni l'autre n'a suffisamment de disques ou de jours de fonctionnement pour tirer des conclusions, bien qu'ils n'auraient connu aucune défaillance, ce qui est un bon début.« Dans notre précédent rapport sur les SSD, quelques lecteurs se sont offusqués du taux de défaillance élevé que nous avons signalé pour le SSD Crucial (modèle : CT250MX500SSD1), bien que nous ayons observé que c'était avec une quantité très limitée de données. Maintenant que nos disques Crucial se sont installés, nous n'avons eu aucune défaillance, ni au premier ni au deuxième trimestre », Backblaze.Trois disques n'ont connu qu'une seule défaillance chez Backblaze au cours d'un trimestre donné, mais l'AFR qu'ils ont affiché était notable : WDC modèle WDS250G2B0A - 10.93 %, Micron - Modèle MTFDDAV240TCB - 4.52 %, et le modèle Seagate : SSD - 3.81 %. Bien sûr, si l'un de ces modèles avait un échec de moins, leur AFR serait de zéro, zip, bupkus.« Pour un modèle de disque donné dans ce groupe de SSD, nous aimons voir au moins 100 disques et 10 000 disques-jours dans un trimestre donné avant de commencer à considérer l'AFR calculé comme "raisonnable". » Cela dit, les données trimestrielles peuvent être volatiles, alors examinons les données de chacun de ces disques sur leur durée de vie.les données de durée de vie sont cumulées sur la période notée, dans ce cas du T4 2018 au T2 2022. Comme les SSD vieillissent, les taux de défaillance à vie peuvent être utilisés pour voir les tendances dans le temps. Nous verrons comment cela fonctionne dans la section suivante lorsque nous comparerons les taux de défaillance annualisés à vie des SSD et des disques durs dans le temps.Taux d'échec en baisse ? Le taux de défaillance annualisé à vie pour l'ensemble des SSD au deuxième trimestre 2022 était de 0,92 %. Il s'agit d'une baisse par rapport au taux de 1,04 % enregistré à la fin de l'année 2021, mais c'est exactement le même taux que celui de 0,92 % enregistré au deuxième trimestre 2021.en général, plus vous avez de données, et plus ces données sont cohérentes, plus vous êtes confiant dans vos prédictions basées sur ces données. Pour les disques SSD, nous aimons voir un intervalle de confiance de 1,0 % ou moins entre les valeurs basses et hautes avant de nous sentir à l'aise avec l'AFR calculé. Cela ne signifie pas que les modèles de disques dont l'intervalle de confiance est supérieur à 1 % sont erronés, mais simplement que nous aimerions obtenir plus de données pour être sûrs.En parlant d'intervalles de confiance : Vous remarquerez dans le tableau ci-dessus que les trois disques ayant les taux de défaillance annualisés à vie les plus élevés ont également des intervalles de confiance importants.A l'inverse, il y a trois lecteurs avec un intervalle de confiance de 1% ou moins, comme indiqué ci-dessous :Parmi ces trois disques, celui de Dell semble le meilleur. Il s'agit d'un disque de classe serveur dans un facteur de forme M.2, mais il risque d'être hors de prix pour beaucoup d'utilisateurs car il est actuellement vendu par Dell à 468,65 dollars. Les deux autres disques sont résolument orientés vers le grand public et présentent le facteur de forme traditionnel des SSD. Le modèle Seagate ZA250CM10003 n'est plus disponible à l'état neuf, mais seulement remis à neuf, et le modèle Seagate ZA250CM10002 est actuellement disponible sur Amazon pour 45 dollars.L'année dernière, Backblaze a comparé les taux de défaillance des disques durs et des disques SSD en posant la question suivante : Les disques SSD sont-ils vraiment plus fiables que les disques durs ? « À l'époque, la réponse était peut-être. Nous disposons aujourd'hui d'une année de données pour répondre à cette question, mais tout d'abord, un petit historique pour que tout le monde soit au courant », déclare Backblaze.Les disques durs et les disques SSD qui font l'objet de cette étude sont tous des disques de démarrage. Ils remplissent les mêmes fonctions : démarrage des serveurs de stockage, enregistrement des fichiers journaux, stockage temporaire des statistiques SMART. En d'autres termes, ils effectuent les mêmes tâches. Comme indiqué précédemment, Backblaze a utilisé des disques durs jusqu'à fin 2018, puis est passée aux disques SSD. Cela crée une situation où les deux groupes sont à des endroits différents dans leurs courbes d'espérance de vie respectives.Pour comparer équitablement les SSD et les disques durs, l'entreprise a contrôlé l'âge moyen des deux groupes, de sorte que les SSD qui avaient en moyenne un an, ont été comparés aux disques durs qui avaient en moyenne un an, et ainsi de suite. Le graphique ci-dessous montre les résultats jusqu'au deuxième trimestre 2021, en tenant compte de l'âge moyen des deux groupes.Backblaze affirme que les disques SSD sont plus fiables que les disques durs, du moins lorsqu'ils sont utilisés comme disques de démarrage dans son environnement. « Cela confirme les histoires anecdotiques et les suppositions éclairées faites par nos lecteurs au cours de l'année dernière », déclare Backblaze.Source : Backblaze Cette étude de Backblaze est elle pertinente ?Partagez-vous l'avis selon lequel les disques SSD sont plus fiables que les disques durs ?