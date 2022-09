Presque trois fois plus rapide : la norme 802.11ax 2x2 160 MHz autorise un débit de données théorique maximal de 2 402 Mbit/s, soit presque trois fois (2,8 fois) plus rapide que la norme 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbit/s), comme l'indiquent les spécifications de norme sans fil IEEE 802.11, et exige l'utilisation de routeurs réseau sans fil 802.11ax de configuration similaire ;

Nous ne savons pas combien de processeurs Intel seront lancés au premier trimestre de 2023 ni quelle architecture de processeur Intel ils utiliseront. Intel n'a pas non plus éclairé sur la question des savoir si les processeurs Intel pour ordinateurs de bureau bas de gamme deviendront des processeurs Intel à l'avenir. Un porte-parole de la société aurait déclaré qu'Intel n'avait pas prévu de lancer des processeurs pour ordinateurs de bureau bas de gamme au premier trimestre 2023. Cependant, les processeurs Intel qui utilisent actuellement les marques Pentium et Celeron continueront à le faire ; ils ne seront pas rebaptisés processeurs Intel rétroactivement.« Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'importance du PC n'a fait que s'accentuer à mesure que le rythme torride du développement technologique continue de façonner le monde. Intel s'est engagé à stimuler l'innovation au profit des utilisateurs, et nos familles de processeurs d'entrée de gamme ont joué un rôle crucial dans l'élévation du standard du PC dans toutes les gammes de prix. La nouvelle marque de processeurs Intel simplifiera nos offres afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur le mieux adapté à leurs besoins », a déclaré Josh Newman, vice-président d'Intel et directeur général par intérim des plateformes client mobiles.Mais, ce changement de marque ne signifie pas nécessairement que la gamme est simplifiée ; les puces pour ordinateurs portables Pentium et Celeron sont réparties sur deux familles de produits distinctes avec deux architectures entièrement différentes, l'une basée sur des cœurs Atom à faible puissance et l'autre basée sur la même architecture Alder Lake que les processeurs phares d'Intel. En supposant que les processeurs Intel soient toujours accompagnés de numéros de modèle, ceux-ci deviendront encore plus importants pour les personnes qui veulent savoir exactement quel processeur Intel elles achètent.Selon le géant du x86, l'abandon des marques Pentium et Celeron au profit de Processor permettra à la société de se concentrer davantage sur ses processeurs phares Core, Evo et vPro. « Cette mise à jour rationalise les offres de marques à travers les segments PC pour permettre et améliorer la communication des clients d'Intel sur la proposition de valeur de chaque produit, tout en simplifiant l'expérience d'achat pour les clients », explique le fabricant de puces.En d'autres termes, si vous voulez une puce d'entrée de gamme bon marché d'Intel, ce ne sera plus un Pentium ou un Celeron, mais un processeur Intel générique. Et si vous voulez un peu plus de puissance et de fonctionnalités, recherchez les processeurs Intel Core, vPro, etc. Lorsque vous pensez à du matériel bon marché, Intel veut que vous pensiez : processeur Intel.Pour certains analystes, il semble que le géant américain reconnaisse que ses marques Pentium et Celeron sont, dans l'esprit des clients, coincées dans les années 1990, époque de leur lancement. Aujourd'hui, les Pentiums et les Celerons sont toujours commercialisés, mais avec des cœurs de processeurs plus modernes, ce qui n'est probablement pas le cas pour tout le monde.Au début des années 90, le Pentium n'était pas le chien de la gamme Intel comme il l'est aujourd'hui. Lancé en 1993 pour succéder au vénérable 486 d'Intel, le Pentium a connu plusieurs générations en tant que marque phare du fabricant de puces. Ce n'est qu'après qu'Intel se soit retrouvé dans une impasse avec sa famille Pentium 4 que le relais a été passé à la série Core en 2006. Contrairement au Pentium, le Celeron a toujours été une puce économique destinée aux PC d'entrée de gamme.Selon UNESCO, la moitié du nombre total d'apprenants tenus à l'écart des salles de classe par la pandémie de COVID-19, soit quelque 826 millions d'étudiants n'avaient pas accès à un ordinateur à domicile et 43 % (706 millions) n'avaient pas Internet chez eux à une époque où l'enseignement à distance numérique est utilisé pour assurer la continuité de l'éducation dans la grande majorité des pays. »Les derniers processeurs Intel Pentium Silver et Celeron offrent des capacités de visioconférence, une connectivité sans fil plus rapide, des performances applicatives et graphiques d'ensemble améliorées et une longue autonomie sur batterie. Que se soit sur Windows, Chrome OS ou Linux OS, la famille de processeur Celeron offre un équilibre entre les performances, l'expérience et la valeur en matière d'éducation pour l'informatique d'entrée de gamme.Introduits deux ans avant le changement de millénaire, les processeurs Celeron n'étaient initialement que des versions réduites de leurs frères et sœurs Pentium plus haut de gamme. Et cela pourrait en grande partie être vrai pour les puces Celeron et Pentium d'Intel aujourd'hui.Comme dit précédemment, Intel remplace ses marques Pentium et Celeron par un simple processeur Intel. Cette nouvelle marque remplacera les deux marques existantes dans les ordinateurs portables de 2023 et devrait faciliter la tâche des consommateurs qui cherchent à acheter des ordinateurs portables bon marché.Intel se concentrera désormais sur ses marques Core, Evo et vPro pour ses produits phares et utilisera le processeur Intel dans ce qu'elle appelle les produits « essentiels ». « Intel s'engage à stimuler l'innovation au profit des utilisateurs, et nos familles de processeurs d'entrée de gamme ont joué un rôle crucial dans l'élévation du niveau des PC à tous les niveaux de prix », explique Josh Newman. « La nouvelle marque de processeurs Intel simplifiera nos offres afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur adapté à leurs besoins. »La fin de la marque Pentium intervient après près de 30 ans d'utilisation. Introduites à l'origine en 1993, les puces Pentium ont d'abord été utilisées dans les ordinateurs de bureau haut de gamme avant de faire leur apparition sur les ordinateurs portables. Intel a largement utilisé sa marque Core pour sa gamme de processeurs phares depuis son introduction en 2006, et a réaffecté la marque Pentium aux processeurs de milieu de gamme.Celeron était la marque d'Intel pour les PC à bas prix. Lancées environ cinq ans après le Pentium, les puces Celeron ont toujours offert beaucoup moins de performances à un coût bien moindre pour les fabricants d'ordinateurs portables et, en fin de compte, pour les consommateurs. La première puce Celeron en 1998 était basée sur un processeur Pentium II, et les derniers processeurs Celeron sont largement utilisés dans les Chromebooks et les ordinateurs portables à bas prix.La décision d'Intel de simplifier son offre en se contentant d'un processeur Intel signifie que plusieurs familles de processeurs seront désormais regroupées sous une seule marque. La façon dont Intel prévoit d'éduquer les consommateurs sur ce qu'est le milieu de gamme et ce qu'est le bas de gamme n'est pas tout à fait claire.Source : Intel Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette nouvelle appellation donnée par Intel pour ses processeurs bas de gamme pourra créer la confusion sur le marché ?