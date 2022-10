Intel et Google Cloud ont annoncé le lancement de la puce E2000, conçue conjointement, qui peut rendre les centres de données plus sûrs et plus efficaces

Elle offre également une meilleure sécurité entre les différents clients qui peuvent partager des CPU dans le cloud, a expliqué Amin Vahdat, vice-président de l'ingénierie chez Google.Les puces sont composées de processeurs de base appelés cœurs. Il peut y avoir des centaines de cœurs sur une puce et il arrive que des informations transitent entre eux. Le système E2000 crée des routes sécurisées vers chaque cœur pour éviter un tel scénario.Les entreprises exécutent des algorithmes de plus en plus complexes, en utilisant des ensembles de données de plus en plus grands, à un moment où l'amélioration des performances des puces comme les CPU ralentit. Les entreprises du cloud cherchent donc des moyens de rendre le centre de données lui-même plus productif.Bien que la nouvelle puce ait été co-développée avec Google, Nick McKeown, qui dirige le groupe Network and Edge d'Intel, a déclaré qu'Intel peut vendre la E2000 à d'autres clients.", a déclaré M. Vahdat.Google Cloud commence à offrir le E2000 dans un nouveau produit appelé C3 VM qui sera alimenté par les processeurs Xeon de quatrième génération d'Intel, a déclaré M. Vahdat. Les puces Xeon sont les processeurs les plus puissants d'Intel et Google Cloud est le premier service cloud à déployer la dernière génération de ces puces, a déclaré Intel.Sources : Intel, GoogleQu'en pensez-vous ?