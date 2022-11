Les ministres de l'Union européenne se réuniront le 1er décembre pour approuver le projet de puce, qui devra encore être débattu au Parlement européen l'année prochaine avant d'avoir force de loi.L'exécutif européen, qui espère que les subventions publiques aideront l'Union à atteindre une part de 20 % de la capacité mondiale de production de puces d'ici à 2030, a formulé sa proposition après qu'une pénurie mondiale de puces et des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont frappé les constructeurs automobiles, les prestataires de soins de santé et les opérateurs de télécommunications.La part de l'Europe dans la production de puces est de 8 %, contre 24 % en 2000.Les modifications apportées par les envoyés à la proposition de la Commission comprennent l'autorisation de subventions publiques pour une gamme plus large de puces et pas seulement pour les plus avancées. Les subventions couvriront les puces qui apportent des innovations en matière de puissance de calcul, d'efficacité énergétique, de gains environnementaux et d'intelligence artificielle.Les pays de l'UE ont également cherché à limiter les pouvoirs de la Commission, l'exécutif européen, en précisant que ses demandes d'informations aux entreprises en cas de crise doivent être proportionnées et axées sur la sécurité, selon un document de l'UE consulté par Reuters.Les législateurs européens doivent encore trouver un financement pour le projet, selon le document.La Commission a affecté des fonds provenant de programmes de recherche et des fonds non dépensés d'autres programmes, ce qui a suscité des critiques de la part de certains pays de l'UE, qui estiment que cela pourrait profiter injustement aux pays qui possèdent déjà des installations de fabrication de puces ou qui sont sur le point d'attirer des fabricants de puces.Source : L'Union EuropéenneQu'en pensez-vous ?