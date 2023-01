Lenovo s'est assuré la première place sur le marché des PC au quatrième trimestre 2022, avec des livraisons totalisant 15,5 millions d'unités, soit une baisse de 29 % par rapport à l'année précédente. Il a également été le plus grand fournisseur d'expéditions pour l'ensemble de l'année 2022, affichant 68,1 millions d'unités alors qu'il a subi une baisse de 17 % par rapport à 2021. HP s'est classé deuxième, voyant également ses livraisons diminuer de 29 % au quatrième trimestre pour atteindre un total de 13,2 millions d'unités. Pour l'ensemble de l'année 2022, il a vu ses expéditions chuter de 25 % pour atteindre 55,2 millions d'unités. Dell, qui occupe la troisième place, a subi la plus forte baisse parmi les principaux fournisseurs au quatrième trimestre, avec des livraisons en baisse de 37 %, à 10,8 millions d'unités. Toutefois, grâce à sa force commerciale au début de l'année 2022, ses livraisons totales ont diminué de 16 % pour atteindre 49,7 millions d'unités. Apple se place en quatrième position, tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'année, et termine l'année 2022 avec 27,2 millions de Mac livrés, soit une baisse de 6 %, tandis qu'Asus complète le top 5 avec une baisse modeste de 4 % par rapport à ses livraisons de 2021.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de la mobilité et des appareils grand public d'IDC. "Néanmoins, les volumes d'expédition restent favorables par rapport à la période pré-pandémique, avec des expéditions totales pour 2022 supérieures de 7 % à celles de 2019. Les ordinateurs portables ont subi une baisse plus importante, de 30 % à 51,4 millions d'unités au quatrième trimestre 2022 et de 19 % à 223,8 millions d'unités pour l'année complète. Les ordinateurs de bureau s'en sortent un peu mieux, subissant une baisse de 24 % à 14,1 millions d'unités au T4 et une baisse de 7 % à 61,3 millions d'unités sur l'ensemble de 2022.L'activité du côté de l'offre montre que de nombreux grands fournisseurs ont abordé 2023 avec des perspectives prudentes, mais le consensus est que des parties du marché des PC pourraient renouer avec la croissance à la fin de 2023, le marché global devant suivre en 2024. Le segment commercial a plusieurs moteurs vers la croissance, y compris la fin prochaine du support de Windows 10 et un cycle de rafraîchissement en cours de construction, tandis que le marché grand public reste un joker pour 2023 et au-delà.", a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "Source : IDC, CanalysQue pensez-vous des informations présentées dans cette étude ?Selon vous, la reprise envisagée pour la fin de l'année 2023 aura-t-elle réellement lieu ?