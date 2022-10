Notes : Les données comprennent les PC de bureau et portables équipés de Windows, macOS et Chrome OS. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire. Les estimations finales sont susceptibles d'être modifiées. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.

Source : Gartner (octobre 2022) Notes : Les données comprennent les PC de bureau et portables équipés de Windows, macOS et Chrome OS. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire. Les estimations finales sont susceptibles d'être modifiées. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.Source : Gartner (octobre 2022)

", a déclaré Mikako Kitagawa, directeur analyste chez Gartner. "."Les trois premiers fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés au troisième trimestre 2022, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons avec 25,2 % de parts de marché (voir tableau 1).Lenovo a gagné des parts de marché par rapport à l'année dernière, bien que les expéditions aient diminué d'une année sur l'autre. Bien que les expéditions globales de la société aient diminué dans toutes les régions, sauf au Canada, le marché des ordinateurs de bureau de la région EMEA a connu une croissance, alimentée par le début de la production dans la première usine de fabrication interne de Lenovo en Europe, qui a ouvert ses portes en Hongrie en juin 2022.HP a connu un trimestre difficile avec une forte baisse des livraisons globales. HP a enregistré une croissance dans certaines régions sur le marché des ordinateurs de bureau, mais les expéditions globales d'ordinateurs portables ont subi des baisses.Dell a réduit son écart de parts de marché par rapport à HP, enregistrant une croissance d'une année sur l'autre sur le marché des ordinateurs de bureau dans toutes les régions, sauf en Asie-Pacifique. Cependant, les livraisons d'ordinateurs portables de Dell ont diminué dans toutes les régions, sauf au Japon.Le marché américain des PC a diminué de 17,3 % au troisième trimestre 2022, soit le cinquième trimestre consécutif de baisse des livraisons d'une année sur l'autre. Le ralentissement des ventes d'ordinateurs portables a entraîné le marché américain dans son ensemble à la baisse, mais le marché des ordinateurs de bureau a affiché une croissance modeste, stimulée par la demande refoulée des entreprises ainsi que par les achats du secteur public.", a déclaré M. Kitagawa. "."Dell s'est assuré la première place du marché américain des PC sur la base des expéditions avec 26,8 % de parts de marché, tandis que HP suivait avec 23,2 % de parts (voir le tableau 2).Le marché des PC de la région EMEA a diminué de 26,4 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre, pour atteindre 17 millions d'unités, soit la plus forte baisse parmi toutes les régions. Il s'agit du troisième trimestre négatif pour le marché PC EMEA après un boom au début de la pandémie.", a déclaré M. Kitagawa. "."Si l'on exclut le Japon, le marché de l'Asie-Pacifique a reculé de 16,6 % d'une année sur l'autre, en grande partie à cause du ralentissement des expéditions en Chine. Au troisième trimestre de 2021, la Chine avait presque entièrement repris sa vie quotidienne normale et son activité économique, mais les lockdowns de cette année dans différentes villes ont ralenti les opérations commerciales et entraîné une baisse de la demande de PC sur les marchés des administrations, des entreprises et des consommateurs.Selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Le refroidissement de la demande et l'inégalité de l'offre ont contribué à une contraction de 15,0 % en glissement annuel. Toutefois, les volumes d'expéditions restent bien supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, lorsque les volumes de PC étaient en grande partie tirés par les rafraîchissements commerciaux en raison de la fin imminente du support de Windows 7.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "", a ajouté Linn Huang, vice-président de recherche, Devices & Displays chez IDC. "Le marché mondial des PC a été confronté à une baisse significative de la demande au troisième trimestre 2022, la faiblesse existante dans les segments grand public et éducation étant exacerbée par les dépenses informatiques plus prudentes des entreprises.Des facteurs macroéconomiques et sectoriels défavorables, notamment une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse et des stocks gonflés dans les canaux de distribution, ont nui à la dynamique du marché des PC et devraient persister en 2023. Les expéditions d'ordinateurs portables ont le plus souffert, affichant une baisse de 19 % en glissement annuel avec 54,7 millions d'unités expédiées. Les expéditions d'ordinateurs de bureau se sont avérées plus robustes en raison d'une moindre dépendance à l'égard des dépenses de consommation, avec une baisse de 11 % en glissement annuel pour un total de 14,7 millions d'unités.", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys. "."Sources : Gartner, IDC, CanalysQu'en pensez-vous ?