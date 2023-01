Selon Georges-Olivier Reymond, PDG et cofondateur de PASQAL, il s'agit de la plus importante levée de fonds privée pour une startup d'informatique quantique en Europe, alors que l'effondrement du cours des actions de trois fabricants d'ordinateurs quantiques cotés à New York, IonQ Inc, Rigetti Computing et D-wave Quantum, a rendu difficile le financement du secteur.", a déclaré M. Reymond à Reuters, ajoutant que PASQAL prévoyait de doubler ses effectifs pour atteindre environ 200 personnes cette année.PASQAL a récemment vendu deux ordinateurs quantiques à la France et à l'Allemagne pour des centres de calcul haute performance. Alain Aspect, l'un des fondateurs de PASQAL, a remporté le prix Nobel de physique en 2022 pour des expériences en mécanique quantique qui ont jeté les bases de l'informatique quantique.Les scientifiques s'attendent à ce que les ordinateurs quantiques puissent un jour effectuer certains calculs des millions de fois plus rapidement que les superordinateurs les plus rapides actuellement.Pour l'instant, Reymond a déclaré que l'ordinateur quantique de l'entreprise était capable de résoudre des problèmes complexes d'optimisation financière aussi précisément que les ordinateurs classiques et il espère qu'il montrera bientôt un avantage.", a-t-il déclaré à propos du moment où les revenus pourraient s'accélérer.Le nombre de qubits, ou bits quantiques, est une indication de la puissance de l'ordinateur quantique. L'ordinateur le plus récent de PASQAL compte 350 qubits.Le tour de table a été mené par le nouvel investisseur Temasek, la société d'investissement publique de Singapour. Parmi les autres nouveaux investisseurs figurent le Fonds du Conseil européen de l'innovation (EIC), Wa'ed Ventures de Saudi Aramco et Bpifrance.Source : PASQAL Qu'en pensez-vous ?Selon vous, ce financement permettra-t-il de booster la recherche sur l'informatique quantique en France ?Quel est votre avis général sur l'avenir de l'informatique quantique ?