La société a annoncé une perte surprise pour le premier trimestre et ses prévisions de revenus ont été inférieures de 3 milliards de dollars aux estimations, car elle a également dû faire face à un ralentissement de la croissance dans le secteur des centres de données.L'action Intel a clôturé en baisse de 6,4 %, tandis que ses rivaux Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia ont terminé la séance en hausse de 0,3 % et 2,8 %, respectivement. Le fournisseur d'Intel, KLA Corp, a baissé de 6,9 % après avoir publié des prévisions désastreuses.", a déclaré Hans Mosesmann de Rosenblatt Securities, qui fait partie des 21 analystes ayant réduit leurs objectifs de cours sur le titre.Les perspectives médiocres ont mis en évidence les défis auxquels est confronté le directeur général Pat Gelsinger, qui tente de rétablir la domination d'Intel sur le secteur en développant la fabrication en sous-traitance et en construisant de nouvelles usines aux États-Unis et en Europe.La société perd régulièrement des parts de marché au profit de rivaux tels qu'AMD, qui a fait appel à des fabricants de puces sous contrat tels que la société taïwanaise TSMC pour fabriquer des puces plus performantes que la technologie d'Intel.", a déclaré Matt Wegner, analyste chez YipitData.Selon les analystes, cela désavantage Intel même lorsque le marché des centres de données atteindra son point le plus bas, prévu pour la seconde moitié de 2022, car l'entreprise aura perdu encore plus de parts d'ici là.", a déclaré la maison de courtage Bernstein.."Intel, qui prévoit de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars cette année, a généré 7,7 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation au quatrième trimestre et versé des dividendes de 1,5 milliard de dollars.Avec des dépenses d'investissement estimées à environ 20 milliards de dollars en 2023, les analystes ont déclaré que la société devrait envisager de réduire son dividende.Quel est votre avis sur le sujet ?