La déclaration d'Intel sur les 6 GHz est « un coup de grâce » pour son concurrent AMD, qui a récemment dévoilé la gamme de processeurs pour ordinateurs de bureau Ryzen 7000 Series alimentée par la nouvelle architecture Zen 4 comprenant jusqu'à 16 cœurs, 32 threads et construits sur un nœud de processus TSMC 5 nm optimisé et performant, les processeurs de la série Ryzen 7000 offrent des performances dominantes et une efficacité énergétique de premier plan. Ils devraient être disponibles dans le monde entier auprès des principaux détaillants à partir du 27 septembre, au prix de 299 dollars.Par rapport à la génération précédente, le processeur AMD Ryzen 7950X permet une amélioration des performances à un seul cœur allant de +29 %, jusqu'à 45 % de calcul en plus pour les créateurs de contenu dans POV Ray, jusqu'à 15 % de performances de jeu en plus dans certains titres, et jusqu'à 27 % de performance par watt en plus. La nouvelle plateforme Socket AM5, qui est la plateforme de bureau la plus étendue d'AMD à ce jour, est conçue pour durer et sera prise en charge jusqu'en 2025.« La série AMD Ryzen 7000 apporte des performances de jeu de premier plan, une puissance extraordinaire pour la création de contenu et une évolutivité avancée avec le nouveau Socket AM5 d'AMD », a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale Client d'AMD. « Avec la nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs de bureau Ryzen 7000 Series, nous sommes fiers de tenir notre promesse de leadership et d'innovation continue, en offrant l'expérience PC ultime aux joueurs et aux créateurs. » AMD a dépassé la capitalisation boursière de son rival Intel le 29 juillet . L'action AMD a augmenté de plus de 3 % cette journée, donnant au fabricant de puces une capitalisation boursière de 153 milliards de dollars. Intel a chuté de près de 9 %, au lendemain des résultats désastreux qui n'ont pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et ont révélé une baisse des revenus. La capitalisation boursière d'Intel était de 148 milliards de dollars à la fin de la séance du 29 juillet. Intel a déclaré jeudi que son rapport décevant reflétait des problèmes d'exécution et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année, de 2,30 à 3,60 dollars. Intel a également mis en cause le ralentissement du marché des PC et les conditions macroéconomiques.« Le déclin soudain et rapide de l'activité économique a été le principal moteur du manque à gagner, mais il a également reflété nos propres problèmes d'exécution dans des domaines tels que la conception des produits et la montée en puissance des offres AXG [Accelerated Computing Systems and Graphics Group] », a déclaré le PDG Pat Gelsinger lors d'une conférence avec les analystes. Il a ajouté qu'Intel continue de faire face à des pénuries d'approvisionnement liées au Covid qui ont retardé la disponibilité des produits.La gamme de processeurs Raptor Lake n'a pas encore été annoncée officiellement, donc on ne sait pas exactement quels processeurs de cette génération seront capables d'atteindre ces vitesses d'horloge. Étant donné que le 12900KS d'Intel a été porté à 5,5 GHz (soit une augmentation de 300 MHz par rapport à la vitesse maximale de 5,2 GHz du i9-12900K ordinaire), le processeur à 6 GHz d'Intel pourrait bien être une version KS de sa prochaine puce 13900K. Les prix officiels et la date de sortie n'ont pas encore été rendus publics, mais Intel devrait révéler plus de détails lors de son événement Innovation à San Jose, en Californie, le 27 septembre. Dans ce qui n'est probablement pas une coïncidence, c'est aussi le même jour qu'AMD sort ses processeurs Ryzen 7000.Source : INTELQuel est votre avis sur le sujet ?