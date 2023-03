Envoyé par HP Envoyé par La sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à communiquer avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques des cartouches. HP utilise des mesures de sécurité dynamique pour protéger la qualité de l'expérience de ses clients, maintenir l'intégrité de ses systèmes d'impression et protéger sa propriété intellectuelle.



Les imprimantes HP sont conçues pour fonctionner avec les cartouches d'encre et de toner HP d'origine. Comme il est d'usage dans le secteur de l'impression, les imprimantes HP utilisent un processus d'authentification des cartouches. Sur certaines imprimantes HP, ce processus d'authentification comprend des mesures de sécurité dynamique. La sécurité dynamique repose sur la capacité de l'imprimante à communiquer avec les puces de sécurité ou les circuits électroniques des cartouches. HP utilise des mesures de sécurité dynamique pour protéger la qualité de l'expérience de ses clients, maintenir l'intégrité de ses systèmes d'impression et protéger sa propriété intellectuelle.Les imprimantes dotées de mesures de sécurité dynamiques sont conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches dotées de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant des puces non HP ou des circuits électroniques modifiés ou non HP. Les cartouches réutilisées, remises à neuf et rechargées qui réutilisent la puce ou les circuits électroniques HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique.La sécurité dynamique est une fonction utilisée par les imprimantes HP pour authentifier les cartouches d'encre et empêcher l'utilisation de cartouches non approuvées par HP. Comme l'explique la société :Les fils de discussion de la communauté HP comprennent des plaintes concernant l'OfficeJet 7740 et l'OfficeJet Pro 6970. HP indique que ces deux imprimantes, ainsi que d'autres, sont capables de contourner la sécurité dynamique dans des conditions spécifiques. Cependant, la page d'assistance de HP indique que cela ne s'applique qu'aux modèles fabriqués avant le 1er décembre 2016.En 2016, HP a déployé une mise à jour liée à une puce de sécurité dans les appareils OfficeJet, OfficeJet Pro et OfficeJet Pro (voir listes) pour maintenir des communications sécurisées entre la cartouche et le matériel. Cela signifiait que les appareils ne fonctionneraient pas à moins que les fournitures aient une puce de sécurité HP originale.En 2022, HP a procédé, à hauteur de 1,3 million de dollars, au règlement d’un litige engagé au nom de consommateurs européens. Les utilisateurs de certains de ses modèles d’imprimantes étaient mécontents qu'une mise à jour secrète du micrologiciel introduisant la fonction de sécurité dynamique les empêche d'utiliser des fournitures fabriquées par des tiers avec une gamme d'imprimantes HP.Selon des commentaires dans les forums de la communauté d'assistance de HP, les OfficeJet 6978 et 6968 de HP ont été récemment affectées. Ces deux imprimantes ne sont plus commercialisées, mais les pages produit de HP indiquent clairement que la nature inconstante de la sécurité dynamique signifie que l'encre tierce peut cesser de fonctionner à tout moment.Bien que HP se soit quelque peu couvert en disant qu'une imprimante HP à sécurité dynamique peut commencer à bloquer l'encre non HP à tout moment et sans préavis, cela ne rend pas l'expérience client favorable, comme l'illustrent de nombreux fils de discussion sur le support HP et des messages sur les médias sociaux.« Les imprimantes équipées de la sécurité dynamique sont conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches neuves ou réutilisées dotées de puces ou de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Les informations relatives à la sécurité dynamique sont mises à la disposition des clients qui achètent une imprimante équipée de la sécurité dynamique à plusieurs endroits, notamment sur le boîtier de l'imprimante et dans diverses pages de publicité en ligne et documents techniques. Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant des puces autres que celles de HP ou des circuits modifiés. Les cartouches réutilisées, remises à neuf et rechargées qui réutilisent la puce ou les circuits électroniques HP ne sont pas affectées par la sécurité dynamique », a déclaré un porte-parole de HPL'encre est exclusivement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce d'origine HP. Les cartouches utilisant une puce autre que HP peuvent ne pas fonctionner, et celles qui fonctionnent aujourd'hui peuvent ne plus fonctionner à l'avenir", peut-on lire sur la page du modèle 6968.La page produit de la 6978 indique également que l'imprimante est destinée aux cartouches dotées d'une « puce HP neuve ou réutilisée, et qu'elle utilise des mesures de sécurité dynamiques pour bloquer les cartouches utilisant une puce autre que HP ». Des mises à jour périodiques du micrologiciel maintiendront l'efficacité de ces mesures et bloqueront les cartouches qui fonctionnaient auparavant.HP indique que les mises à jour des microprogrammes fournies périodiquement sur Internet maintiendront l'efficacité des mesures de sécurité dynamique. Les mises à jour peuvent améliorer ou étendre les fonctionnalités de l'imprimante, la protéger contre les menaces de sécurité et servir d'autres objectifs, mais ces mises à jour peuvent également empêcher les cartouches utilisant une puce non HP ou des circuits modifiés ou non HP de fonctionner dans l'imprimante, y compris les cartouches qui fonctionnent aujourd'hui.La plupart des imprimantes HP peuvent être configurées pour recevoir des mises à jour soit automatiquement, soit avec une notification qui permet de choisir de mettre à jour ou non.Les imprimantes HP et les cartouches HP d'origine offrent une qualité, une sécurité et une fiabilité optimales. Lorsque les cartouches sont clonées ou contrefaites, le client est exposé à des risques de qualité et de sécurité potentielle, ce qui compromet l'expérience d'impression.Source : HP Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'approche de HP en matière de DRM ?