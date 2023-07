L'Union européenne s'est rapprochée mardi de l'approbation d'un plan visant à accélérer la production de semi-conducteurs, afin de ne plus dépendre de l'Asie pour les minuscules puces informatiques qui contrôlent tout, des voitures aux machines à laver.Le Parlement européen et les 27 États membres de l'Union ont conclu un accord informel sur le "Chips Act" de 43 milliards d'euros (47 milliards de dollars), qui met en commun des fonds publics et privés et autorise des aides d'État pour lancer des investissements massifs dans des installations de fabrication de puces.« Le Chips Act place l'Europe en première ligne des technologies de pointe qui sont essentielles pour nos transitions verte et numérique », a déclaré Ebba Busch, ministre de l'industrie de la Suède, qui assure la présidence tournante de l'UE, dans un communiqué.L'Union européenne s'efforce de ne pas se laisser distancer par les États-Unis, qui ont lancé leur propre loi sur les puces, d'un montant de 52 milliards de dollars, afin de stimuler l'industrie américaine des semi-conducteurs.La loi sur les puces de l'UE établira un lien entre la recherche, la conception et les essais, et coordonnera les investissements européens et nationaux. Il vise à aider l'industrie des semi-conducteurs à se développer de manière à ce que la part de marché mondiale de l'UE dans la production de puces puisse doubler pour atteindre 20 % d'ici à 2030.Les États-Unis et l'Union européenne souhaitent réduire leur dépendance à l'égard de l'Asie, qui représente la majeure partie de la production mondiale de semi-conducteurs. Cette vulnérabilité a été mise en évidence lors de la pandémie de grippe A (COVID-19), lorsque des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des pénuries prolongées d'automobiles, de smartphones et d'appareils médicaux.Les puces sont des circuits intégrés incorporés dans un semi-conducteur, un matériau - notamment le silicium - capable de gérer le flux de courant électrique. Les termes "puce" et "semi-conducteur" sont souvent utilisés de manière interchangeable.Le "EU Chips Act" entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Source : Communiqué de presse Quel est votre avis sur le sujet ?