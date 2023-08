Pékin a réagi en investissant des milliards dans des usines de fabrication de puces anciennes qui n'ont pas été interdites. Ces puces sont toujours essentielles dans l'économie mondiale et constituent des composants critiques pour tout ce qui concerne les smartphones, les véhicules électriques et le matériel militaire. Cette situation a ravivé les craintes quant à l'influence potentielle de la Chine et a déclenché des discussions sur la possibilité d'encadrer davantage le pays asiatique. Les États-Unis sont déterminés à empêcher les puces de devenir un point d'appui pour la Chine.La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a fait allusion à ce problème lors d'une table ronde organisée la semaine dernière à l'American Enterprise Institute. "", a-t-elle déclaré. Bien qu'il n'y ait pas de calendrier d'action et que les informations soient encore en cours de collecte, toutes les options sont sur la table, selon un haut fonctionnaire de l'administration Biden. Les semi-conducteurs les plus avancés sont ceux qui sont produits à l'aide de la technologie de gravure la plus fine, les 3 nanomètres étant aujourd'hui l'état de l'art. Les puces anciennes sont généralement considérées comme celles fabriquées avec un équipement de 28 nm ou plus, une technologie introduite il y a plus d'une décennie.De hauts fonctionnaires de l'Union européenne et des États-Unis s'inquiètent de la volonté de Pékin de dominer ce marché pour des raisons à la fois économiques et de sécurité. Ils craignent que les entreprises chinoises ne se débarrassent à l'avenir de leurs anciennes puces sur les marchés mondiaux, poussant ainsi leurs rivaux étrangers à la faillite, comme c'est le cas dans le secteur de l'énergie solaire. Les entreprises occidentales pourraient alors devenir dépendantes de la Chine pour ces semi-conducteurs. L'achat de composants technologiques aussi critiques à la Chine peut créer des risques pour la sécurité nationale, en particulier si le silicium est nécessaire pour l'équipement de défense. "", ont écrit les chercheurs Robert Daly et Matthew Turpin dans un récent essai pour le groupe de réflexion Hoover Institution de l'université de Stanford. "".Source : TimeQuel est votre avis sur la situation ?